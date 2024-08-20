Старейший российский лейбл «Мелодия» запустит полноцикловый завод по производству пластинок

Инвестиции в проект составят около 150 млн рублей.Деньги направят на покупку помещения в Новосибирске, сырья и оборудования, рассказал «Ведомостям» глава «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский. Окупить инвестиции рассчитывают за пять лет.Делать пластинки будут на линиях Allegro II гонконгского производства — в Россию их поставляют через Китай и европейские страны. Мощность превысит 100 тысяч единиц продукции в год.Завод должен заработать весной 2025 года. Выпускать планируют как релизы «Мелодии», так и альбомы современных российских лейблов и независимых исполнителей. Они должны получить «достойную альтернативу» европейским заводам, где привыкли заказывать партии до введения санкций, рассуждает Кричевский.Пока в России только один завод полного цикла — Ultra Production мощностью более 200 тысяч пластинок в год. При этом спрос на такую продукцию в последние годы растёт, напомнили участники рынка.Источник фото: «Пикабу»«Фирма Мелодия» основана в 1964 году. До распада СССР она была единственной звукозаписывающей компанией в стране и «монополистом» на местном рынке производства пластинок, которые «постепенно прекратила» выпускать в 1990-х — на фоне популяризации компакт-дисков.До 2020 года АО принадлежало государству. Потом 100% акций продали ООО «Формакс».Полина ЛааксоМаркетплейсы4 июляУсложнится логистика, вырастут цены: магазины винила — о сообщениях про запрет на поставки пластинок из ЕС в Россию Запреты и так были, просто ужесточились.#новости
нужно еще запустить завод по производству патефонов
Вы шутите, но на самом деле Россия под санкциями и вправду может стать мировым лидером по производству всех винтажных товаров. 💁♀️
Печатные машинки, плёночные фотоаппараты, механические часы, перьевые ручки и т.д. 💁♀️
И головок от них
И граммофонов.
С блютус! И чтобы ещё флэшки читал вот...
Дурачки смеются, вероятно те, кто с колонкой разговаривает в соседней ветке :)
На самом деле, винил для аудиофилов - классная вещь.
Но не столько и не в России