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Полина Лааксо
Медиа

Старейший российский лейбл «Мелодия» запустит полноцикловый завод по производству пластинок

Инвестиции в проект составят около 150 млн рублей.

  • Деньги направят на покупку помещения в Новосибирске, сырья и оборудования, рассказал «Ведомостям» глава «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский. Окупить инвестиции рассчитывают за пять лет.
  • Делать пластинки будут на линиях Allegro II гонконгского производства — в Россию их поставляют через Китай и европейские страны. Мощность превысит 100 тысяч единиц продукции в год.
  • Завод должен заработать весной 2025 года. Выпускать планируют как релизы «Мелодии», так и альбомы современных российских лейблов и независимых исполнителей. Они должны получить «достойную альтернативу» европейским заводам, где привыкли заказывать партии до введения санкций, рассуждает Кричевский.
  • Пока в России только один завод полного цикла — Ultra Production мощностью более 200 тысяч пластинок в год. При этом спрос на такую продукцию в последние годы растёт, напомнили участники рынка.
Источник фото: «<a href="https://pikabu.ru/story/odni_iz_samyikh_redkikh_plastinok_firmyi_melodiya_chast_1_5391077" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Пикабу</a>»
Источник фото: «Пикабу»
  • «Фирма Мелодия» основана в 1964 году. До распада СССР она была единственной звукозаписывающей компанией в стране и «монополистом» на местном рынке производства пластинок, которые «постепенно прекратила» выпускать в 1990-х — на фоне популяризации компакт-дисков.
  • До 2020 года АО принадлежало государству. Потом 100% акций продали ООО «Формакс».
Полина Лааксо
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Усложнится логистика, вырастут цены: магазины винила — о сообщениях про запрет на поставки пластинок из ЕС в Россию

Запреты и так были, просто ужесточились.

Источник фото: <a href="https://2gis.ru/spb/gallery/firm/5348552838678630/photoId/5348024596559920" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">2GIS</a>

#новости

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56 комментариев
ellison9

нужно еще запустить завод по производству патефонов

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Запопу Кусь

Вы шутите, но на самом деле Россия под санкциями и вправду может стать мировым лидером по производству всех винтажных товаров. 💁‍♀️

Печатные машинки, плёночные фотоаппараты, механические часы, перьевые ручки и т.д. 💁‍♀️

3
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Максим Ростокин

И головок от них

2
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Леонид Гнездилов

И граммофонов.

1
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Po...

С блютус! И чтобы ещё флэшки читал вот...

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Anton

Дурачки смеются, вероятно те, кто с колонкой разговаривает в соседней ветке :)
На самом деле, винил для аудиофилов - классная вещь.

9
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Леонид Гнездилов

Но не столько и не в России

2
1
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