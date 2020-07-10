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Лиана Липанова
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Продюсеры потребовали от «Синема парка» и «Киномакса» почти 300 млн рублей долга за показы до пандемии Материал редакции

Пока кинотеатры не вернут долг, производители не смогут наладить производство новых фильмов, говорят продюсеры.

6 комментариев
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Дистрибутор «Централ Партнершип» (ЦПШ) 8 июля подал в суд на киносеть «Синема парк» (входит в объединенную киносеть вместе с «Формулой кино» и «Кино Окко») с требованием вернуть 192 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. В компании иск не прокомментировали.

Другая сеть кинотеатров «Киномакс» задолжала производителю фильмов «Лед-2» и «Вторжение» «НМГ Студия» (входит в «Национальную медиа группу») 83 млн рублей за показ этих фильмов в январе-марте, рассказал изданию представитель студии. По словам источника газеты, НМГ направила в «Киномакс» досудебную претензию.

Представитель студии отметил, что с другими партнёрами о графике выплат долгов за эти фильмы компания уже договорилась. Гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин заявил, что у дистрибутора с «Киномакс» ситуация аналогичная: «С нами они вообще не расплатились». Однако сумму долга Верещагин не разглашает — это коммерческая тайна.

Гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов объяснил, что сеть не могла согласовать график выплат потому, что была неизвестна дата возобновления работы. Теперь, когда стало известно об открытии кинотеатров в Москве с 1 августа, «появилась определённость, и мы обсудим возможный график погашения», добавил он.

Производитель «Союза спасения» — «Дирекция кино» — тоже столкнулась с задержками выплат от прокатчика и кинотеатров, рассказал газете глава компании Анатолий Максимов. Прокатчиком фильма выступала Fox. В 2019 году компанию купила Disney. В итоге с февраля 2020 года релизы Fox в России стала представлять Disney Studios, а «Дирекция кино» не получила объяснений, какая структура стала правопреемником по этой задолженности, рассказали в компании.

Пока кинотеатры не вернут долг, производители не смогут наладить производство новых фильмов, релиз которых назначен на 2021-2022 годы, объяснил продюсер «Вторжения» Михаил Врубель.

Глава «Киномакса» напомнил, что из-за пандемии отрасль оказалась в упадке и не смогла получить поддержку от государства.

Мы как системообразующая компания два месяца еженедельно шлем отчеты по всем финансовым операциям и штатному расписанию, но не добились никакой обратной связи, кроме подтверждения субсидированного кредита от своего давнего партнера ВТБ.

Дмитрий Нартов
гендиректор «Киномакса»

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, кредит на зарплаты получили только 15% кинотеатров, а с репертуаром на август «больше проблемы».

#новость #кинотеатры

Лиана Липанова
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Spam Smith

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Получат ваучерами.

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Дмитрий Богданов

1

 не смогут наладить производство новых фильмов

ну и слава богу

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ЯжПрограммист

0

Прошлые долги всегда выплачивались из текущих поступлений, а новые накапливались, чтобы потом их оплатить, но пандемия сломала весь этот конвейер.

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Александр Антипов

ЯжПрограммист
1

Пусть билетами в кино и попкорном рассчитаются. А если серьезно то нужно дать время на наращивание прибыли с погашением долга, иначе и долг не получат. Вернее получат, но не весь и частями через суд.

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Холден Колфилд

0

Шоу « Где логика?»

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Стройиндустрия

0

«Лед-», «Лед-2» и «Вторжение» - А оно надо продолжать производство!!! 

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