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Пока кинотеатры не вернут долг, производители не смогут наладить производство новых фильмов, говорят продюсеры.
Дистрибутор «Централ Партнершип» (ЦПШ) 8 июля подал в суд на киносеть «Синема парк» (входит в объединенную киносеть вместе с «Формулой кино» и «Кино Окко») с требованием вернуть 192 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку суда. В компании иск не прокомментировали.
Другая сеть кинотеатров «Киномакс» задолжала производителю фильмов «Лед-2» и «Вторжение» «НМГ Студия» (входит в «Национальную медиа группу») 83 млн рублей за показ этих фильмов в январе-марте, рассказал изданию представитель студии. По словам источника газеты, НМГ направила в «Киномакс» досудебную претензию.
Представитель студии отметил, что с другими партнёрами о графике выплат долгов за эти фильмы компания уже договорилась. Гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин заявил, что у дистрибутора с «Киномакс» ситуация аналогичная: «С нами они вообще не расплатились». Однако сумму долга Верещагин не разглашает — это коммерческая тайна.
Гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов объяснил, что сеть не могла согласовать график выплат потому, что была неизвестна дата возобновления работы. Теперь, когда стало известно об открытии кинотеатров в Москве с 1 августа, «появилась определённость, и мы обсудим возможный график погашения», добавил он.
Производитель «Союза спасения» — «Дирекция кино» — тоже столкнулась с задержками выплат от прокатчика и кинотеатров, рассказал газете глава компании Анатолий Максимов. Прокатчиком фильма выступала Fox. В 2019 году компанию купила Disney. В итоге с февраля 2020 года релизы Fox в России стала представлять Disney Studios, а «Дирекция кино» не получила объяснений, какая структура стала правопреемником по этой задолженности, рассказали в компании.
Пока кинотеатры не вернут долг, производители не смогут наладить производство новых фильмов, релиз которых назначен на 2021-2022 годы, объяснил продюсер «Вторжения» Михаил Врубель.
Глава «Киномакса» напомнил, что из-за пандемии отрасль оказалась в упадке и не смогла получить поддержку от государства.
По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, кредит на зарплаты получили только 15% кинотеатров, а с репертуаром на август «больше проблемы».
Прошлые долги всегда выплачивались из текущих поступлений, а новые накапливались, чтобы потом их оплатить, но пандемия сломала весь этот конвейер.
Пусть билетами в кино и попкорном рассчитаются. А если серьезно то нужно дать время на наращивание прибыли с погашением долга, иначе и долг не получат. Вернее получат, но не весь и частями через суд.
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