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Медиа
Галина Мубаракшина
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Mail.ru Group представила бесплатный сервис для создания виртуальных телеведущих на основе ИИ Материал редакции

Инструмент позволит компаниям, медиа и блогерам быстро выпускать сюжеты студийного качества, говорят в компании.

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Сервис «Смотри Mail.ru» разработал платформу с цифровыми ведущими для производства новостей и репортажей в телевизионном формате, сообщили vc.ru в компании.

Чтобы сделать новостной видеоролик, нужно загрузить текст (его прочитает ведущий) и, если необходимо, изображения, музыку, титры и ссылки. Пользователь может выбрать внешность диктора из предложенных вариантов и оформление студии (например, в цветах компании).

Речь и мимика ведущих реалистичны, утверждают в компании. Например, читая новости, они расставляют смысловые акценты и воспроизводят эмоции. Сервис бесплатный для пользователей.

Mail.ru Group

При создании платформы группа использовала собственные ИИ-разработки: над синтезом речи работала команда голосового помощника «Маруся», а в основе моделей ведущих лежит система компьютерного зрения группы Vision. Видеоизображение синхронизируется с речью ведущего — чтобы точно отображать движение губ и мимику, система обучалась на реальных людях и видеозаписях.

Mail.ru Group рассчитывает, что платформой будут пользоваться крупные компании, нишевые медиа и блогеры. Использование видеоредактора позволит им быстро выпускать сюжеты и экономить на производстве контента.

Видео от профессиональных медиаплощадок смогут попасть в рекомендательную систему сервиса «Смотри Mail.ru», что позволит пользователям заработать на видео, отмечают в компании. По прогнозам группы, к 2022 году 79% интернет-трафика в России будут составлять онлайн-видео.

Похожий сервис есть у «Сбербанка»: в апреле 2019 года компания представила виртуальную телеведущую с ИИ «Елена». Система позволяет создать ролик с новостным сюжетом, она генерирует речь и мимику.

#новость #mailrugroup

Галина Мубаракшина
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Stas Korg

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Соловьёву всё?)))) Зачем платить больше )))

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Роман Александров

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