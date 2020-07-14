Комментарии
больше миллиона раз
Инструмент позволит компаниям, медиа и блогерам быстро выпускать сюжеты студийного качества, говорят в компании.
Сервис «Смотри Mail.ru» разработал платформу с цифровыми ведущими для производства новостей и репортажей в телевизионном формате, сообщили vc.ru в компании.
Чтобы сделать новостной видеоролик, нужно загрузить текст (его прочитает ведущий) и, если необходимо, изображения, музыку, титры и ссылки. Пользователь может выбрать внешность диктора из предложенных вариантов и оформление студии (например, в цветах компании).
Речь и мимика ведущих реалистичны, утверждают в компании. Например, читая новости, они расставляют смысловые акценты и воспроизводят эмоции. Сервис бесплатный для пользователей.
При создании платформы группа использовала собственные ИИ-разработки: над синтезом речи работала команда голосового помощника «Маруся», а в основе моделей ведущих лежит система компьютерного зрения группы Vision. Видеоизображение синхронизируется с речью ведущего — чтобы точно отображать движение губ и мимику, система обучалась на реальных людях и видеозаписях.
Mail.ru Group рассчитывает, что платформой будут пользоваться крупные компании, нишевые медиа и блогеры. Использование видеоредактора позволит им быстро выпускать сюжеты и экономить на производстве контента.
Видео от профессиональных медиаплощадок смогут попасть в рекомендательную систему сервиса «Смотри Mail.ru», что позволит пользователям заработать на видео, отмечают в компании. По прогнозам группы, к 2022 году 79% интернет-трафика в России будут составлять онлайн-видео.
Похожий сервис есть у «Сбербанка»: в апреле 2019 года компания представила виртуальную телеведущую с ИИ «Елена». Система позволяет создать ролик с новостным сюжетом, она генерирует речь и мимику.
Мало кто знает, что Киселёв тоже нейросеть. Только кремлёвская. Он был собран из лиц 1000 самых ауевших депутатов)
Мало кто знает, что нейросеть обучалась не только на людях, а еще и на животных и насекомых.
Червях, клопах и остальных кровососущих особей. Тут целая эволюция в этом смысле.
Была у меня одна такая ведущая на десктопе где-то в 2000х. Кто помнит,...
можно в динамике?
Я честно не представляю, для чего в мире победившего тиктока нужны эти унылые безэмоциональные говорящие головы...
да куча применений за рамками развлечений же есть:
1) Видео с обзором продукта и новостей в B2B
2) Заменять ведущих в неавторских программах
3) Делать различные информационные видео и тп
Ну есть, конечно. Если вас не интересует количество просмотров. Такая подача даже прогноз погоды утопит.
Мир меняется. Люди ценят эмоции.
Так сейчас используют ведь, правда там голос более искусственный, для мемов больше подходит. Если расставить неправильные интонации, может и сойдёт.
А где ссылка то?
https://dictor.mail.ru/
Но, по странному стечению обстоятельств, не открывается
Бля, да этим диктором можно заменить всех региональных ведущих новостей :) Кстати, никто не в курсе, почему даже самые зассанные блогеры снимают видосы лучше чем региональные каналы?
ИИ там конечно не нужен. Давно такая, технология была, чтобы анимационных и не только персонажей озвучивать и рот соответствующе открывался.
совпадение рота со звуком планируется? :D
Гораздо интереснее было бы по смыслу из текста выделять сущности, по которым потом происходил бы поиск картинок или видео и все это собиралось в видел поток. Тогда новостные каналы не запаривались бы над монтажом (они и щас не запариваются, а просто вставляют всякие картинки)
А ну ещё можно было бы переобучить модель диктора на свой фейс, но видимо у мейла проблемы с качеством в этом направлении(ну как и у всех)
Соловьёву всё?)))) Зачем платить больше )))
Сперва зоопарк его экспертов по всем наукам нужно обучить. Ответы mail.Ru подойдут идеально, я думаю, они там и черпают вдохновение.
Выглядит прикольно. Не понятно зачем? Зафигачить технологию, а потом думать, как ее продать. Так же не понятно, каким образом данный сервис соотносится со стратегией компании "В центре нашей экосистемы — человек и его потребности."
Ну, допустим, я — маленькое региональное СМИ. И я вижу, что у аудитории есть потребность смотреть видео. Я могу использовать этот продукт, чтобы делать итоговый выпуск новостей каждый день. Это и есть решение моих потребностей.
Странно сначала сделать сервис, а потом придумывать несуществующие кейсы кому это нужно. Мол, в какой-нибудь деревне ИИ будет медленно читать локальные новости...
Сайт с этим диктором не открывается.
Вообще странно, зачем тогда всякие манагеры снимают какие то родики, заменили бы их в видео ИИ)
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