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Медиа
Галина Мубаракшина
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Mail.ru Group представила бесплатный сервис для создания виртуальных ведущих на основе ИИ Материал редакции

Инструмент позволит компаниям, медиа и блогерам быстро выпускать сюжеты студийного качества, говорят в компании.

46 комментариев
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Сервис «Смотри Mail.ru» разработал платформу с цифровыми ведущими для производства новостей и репортажей в телевизионном формате, сообщили vc.ru в компании.

Чтобы сделать новостной видеоролик, нужно загрузить текст (его прочитает ведущий) и, если необходимо, изображения, музыку, титры и ссылки. Пользователь может выбрать внешность диктора из предложенных вариантов и оформление студии (например, в цветах компании).

Речь и мимика ведущих реалистичны, утверждают в компании. Например, читая новости, они расставляют смысловые акценты и воспроизводят эмоции. Сервис бесплатный для пользователей.

Mail.ru Group

При создании платформы группа использовала собственные ИИ-разработки: над синтезом речи работала команда голосового помощника «Маруся», а в основе моделей ведущих лежит система компьютерного зрения группы Vision. Видеоизображение синхронизируется с речью ведущего — чтобы точно отображать движение губ и мимику, система обучалась на реальных людях и видеозаписях.

Mail.ru Group рассчитывает, что платформой будут пользоваться крупные компании, нишевые медиа и блогеры. Использование видеоредактора позволит им быстро выпускать сюжеты и экономить на производстве контента.

Видео от профессиональных медиаплощадок смогут попасть в рекомендательную систему сервиса «Смотри Mail.ru», что позволит пользователям заработать на видео, отмечают в компании. По прогнозам группы, к 2022 году 79% интернет-трафика в России будут составлять онлайн-видео.

Похожий сервис есть у «Сбербанка»: в апреле 2019 года компания представила виртуальную телеведущую с ИИ «Елена». Система позволяет создать ролик с новостным сюжетом, она генерирует речь и мимику.

#новость #mailrugroup

Галина Мубаракшина
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46 комментариев
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Светослав Димитров

32
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Аарон Малис

Светослав
0

Мерзкая карлица? 

Ответить

Евгений Пособилов

17

Мало кто знает, что Киселёв тоже нейросеть. Только кремлёвская. Он был собран из лиц 1000 самых ауевших депутатов)

Ответить

Вася Пражкин

Евгений
–1

Мало кто знает, что нейросеть обучалась не только на людях, а еще и на животных и насекомых.

Ответить

Art Kha

Вася
0

в основном на насекомых

Ответить

Александр Антипов

Art
0

Червях, клопах и остальных кровососущих особей. Тут целая эволюция в этом смысле.

Ответить

Ivano Digital

9

Была у меня одна такая ведущая на десктопе где-то в 2000х. Кто помнит,...

Ответить

sergjjj

Ivano
4

Чего ты врешь! На десятой винде до сих пор VirtualGirl не решился удалить!

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Ivano
1

можно в динамике? 

Ответить

Yuri Ahmedov

Bacceti
4
Ответить

Sergei Timofeyev

Yuri
0

До сих пор там трясёт булками

Ответить

Алекс Таций

5

Я честно не представляю, для чего в мире победившего тиктока нужны эти унылые безэмоциональные говорящие головы...

Ответить

Ilya Sidyakin

Алекс
3

да куча применений за рамками развлечений же есть:
1) Видео с обзором продукта и новостей в B2B
2) Заменять ведущих в неавторских программах
3) Делать различные информационные видео и тп

Ответить

Алекс Таций

Ilya
3

Ну есть, конечно. Если вас не интересует количество просмотров. Такая подача даже прогноз погоды утопит.
Мир меняется. Люди ценят эмоции.

Ответить

Alex Sunseticy

Алекс
0

Так сейчас используют ведь, правда там голос более искусственный, для мемов больше подходит. Если расставить неправильные интонации, может и сойдёт.

Ответить

Andrey Shevtsov

5

А где ссылка то?

Ответить

Dmitriy

Andrey
0

https://dictor.mail.ru/
Но, по странному стечению обстоятельств, не открывается

Диктор Mail.ru — ваш персональный диктор на базе…
Создавайте видеовыпуски новостей прямо в браузере. Выбирайте диктора и студию. Добавляйте титры…
dictor.mail.ru
Ответить

Как Дела

Andrey
0

https://dictor.mail.ru

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httpsdictor.mail.ru
Диктор Mail.ru — ваш персональный диктор на базе…
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dictor.mail.ru
Ответить

Вик Григ

4

Че то губы не совпадают со звуком. Ощущение как будто кто то говорит за кадром. 

Ответить

sympathy for red

3
Ответить

Рамиль Газетдинов

sympathy
0
Ответить

Denis Grammakov

sympathy
0

Зашел за этой картинкой.

Ответить

Сергей Михельсон

3

Бля, да этим диктором можно заменить всех региональных ведущих новостей :) Кстати, никто не в курсе, почему даже самые зассанные блогеры снимают видосы лучше чем региональные каналы?

Ответить

Эмилия Теплова

1

ИИ там конечно не нужен. Давно такая, технология была, чтобы анимационных и не только персонажей озвучивать и рот соответствующе открывался.

Ответить

Иван Рысев

Эмилия
3

Щас все, сложнее if-then-else считают ИИ

Ответить

Voin Mraka

0

совпадение рота со звуком планируется? :D

Ответить

Alexey Sokolov

Voin
5

пока людей интересует "совпадение рота", видимо нет.

Ответить

Александр Кучеряев

1

Гораздо интереснее было бы по смыслу из текста выделять сущности, по которым потом происходил бы поиск картинок или видео и все это собиралось в видел поток. Тогда новостные каналы не запаривались бы над монтажом (они и щас не запариваются, а просто вставляют всякие картинки)

Ответить

Александр Кучеряев

Александр
0

А ну ещё можно было бы переобучить модель диктора на свой фейс, но видимо у мейла проблемы с качеством в этом направлении(ну как и у всех)

Ответить

Stas Korg

0

Соловьёву всё?)))) Зачем платить больше )))

Ответить

Алекс Таций

Stas
1

Ну не, ИИ такой уровень говноэмоций не вытянет

Ответить

Виктор Бражников

Stas
0

Сперва зоопарк его экспертов по всем наукам нужно обучить. Ответы mail.Ru подойдут идеально, я думаю, они там и черпают вдохновение.

Ответить

Ivano Digital

0

Выглядит прикольно. Не понятно зачем? Зафигачить технологию, а потом думать, как ее продать. Так же не понятно, каким образом данный сервис соотносится со стратегией компании "В центре нашей экосистемы — человек и его потребности."

Ответить

Люц Шнайдер

Ivano
1

Ну, допустим, я — маленькое региональное СМИ. И я вижу, что у аудитории есть потребность смотреть видео. Я могу использовать этот продукт,  чтобы делать итоговый выпуск новостей каждый день. Это и есть решение моих потребностей.

Ответить

Ivano Digital

Люц
0

Странно сначала сделать сервис, а потом придумывать несуществующие кейсы кому это нужно. Мол, в какой-нибудь деревне ИИ будет медленно читать локальные новости...

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivano
0

По Маслоу? Секс-услуги тоже будут? Еда-то уже есть.

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Saucedo Puetz

0

На первый канал таких клоунов поставьте

Ответить

Yan Purvenes

0

Сайт с этим диктором не открывается.

Вообще странно, зачем тогда всякие манагеры снимают какие то родики, заменили бы их в видео ИИ)

Ответить

Сэм Бродский

0

Сайт нифига не работает

Ответить

Mikhail Lyubich

0

А где сервисом воспользоваться то?

Ответить

Олег Невмывака

0

А где ссылка на платформу?

Ответить

Rifat Kayumov

0

Бля, как же страшно это выглядит! 

Ответить

Artemy

0

А ведущего аналитика могут сделать?

Ответить

Alexey P

0

Виртуальный Киселев. Инновации которые мы заслужили. 

Ответить

Вадим Ефимов

0

Прикольная тема

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