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Медиа
Татьяна Боброва
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Spotify объявил о запуске в России — стандартная подписка будет стоить 169 рублей в месяц Материал редакции

Теперь официально.

104 комментария
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Шведский стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России — с 15 июля 2020 года он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сервис будет работать бесплатно и по подписке:

  • Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и офлайн, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции. Подписка стоит 169 рублей в месяц.
  • Spotify Premium для семьи рассчитана на шесть пользователей, он стоит 269 рублей в месяц.
  • Spotify Premium для двоих стоит 219 рублей в месяц. В дополнение к возможностям Premium-аккаунта подписка предлагает автоматически обновляемый плейлист, сочетающий музыку, «которая понравится обоим».
  • Spotify Premium для студентов стоит 85 рублей в месяц.

Вместе с выходом на российский рынок Spotify запускается еще в 12 странах, в том числе Казахстане, Белоруссии, Молдавии и Украине. Всего сервис доступен на 92 рынках.

Библиотека Spotify включает более 50 млн треков и 4 млрд плейлистов, говорят в компании. Специально для российских пользователей Spotify добавила около 100 плейлистов. На этапе запуска подкастов в России не будет, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова».

«Наше будущее — вся аудиоиндустрия, а не только…
Стриминговый сервис планирует стать «королём подкастинга» и только в 2019 году потратит на это…
vc.ru

Сервис включает персональные рекомендации, а также возможность воспроизведения на разных устройствах и поддержку соцсетей: Instagram, Facebook, Discord, Samsung, Android TV, Apple CarPlay и другие.

Также Spotify представил платформу Spotify for Artists для исполнителей, с помощью которой можно отслеживать статистику по релизам в режиме реального времени, изучать аудиторию, общаться с пользователями и так далее.

У запущенного в 2008 году сервиса Spotify сейчас, по собственным данным, более 286 млн пользователей, в том числе 130 млн платных подписчиков. В России сервис будет конкурировать с Apple Music, «Яндекс.Музыкой» и другими платформами.

Как Spotify запускался в России

Впервые Spotify планировала запустить сервис в России в 2015 году и даже зарегистрировала российское юрлицо ООО «Спотифай». Однако позже отказалась от планов из-за политического и экономического кризиса, а также изменения российского законодательства — в частности, нормы о хранении данных пользователей на территории страны.

В 2016 году источники «Ведомостей» говорили, что сервис снова готовится выйти на российский рынок, но этого не произошло. В 2018 году глава Spotify Дэниел Эк говорил, что компания работает над запуском сервиса в Индии, России и Африке, а в феврале 2019 года сервис заработал в Индии.

В начале марта 2019 года часть пользователей Spotify заметила русский язык в приложении для Android. Источник TJ тогда утверждал, что запуск намечен на весну, но запуск снова отложили.

В начале 2020 года часть пользователей Spotify заметила в приложении для Android региональные цены для России. В феврале у юрлица сервиса сменился гендиректор: компанию возглавил бывший директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев. После этого источники нескольких российских и зарубежных изданий говорили, что Spotify снова откладывает запуск, но всё ещё планирует его в 2020 году.

8 июля Variety и MBW сообщили, что сервис запустится 15 июля, а его партнёром может стать МТС. Это подтвердил источник vc.ru на рынке. В Spotify лишь отметили, что ведут переговоры с «сильными местными компаниями» и объявят о партнёрствах сразу после подписания соглашений.

До запуска российские пользователи слушали музыку в Spotify с помощью VPN, регистрируя аккаунт в другой стране.

#новость #spotify

Татьяна Боброва
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104 комментария
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Николай Синицын

38

Ну наконец-то. Теперь и в странах третьего мира) ура)

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Дмитрий Лукиенко

Николай
0

Т.е. появление Spotify - это показатель развития страны? Я думал, что показатель развития - это в том числе отсутствие унижения по расовому признаку. А оно вон как, буду знать)

Ответить

Умид Аскаров

Дмитрий
8

Путин обнулился, Россия стала лучше, раньше не так хороша была

Ответить

Alone-In The-Dark

Умид
8

Это все конституция. Поправки в силу вступили и вон как развитие пошло. Семимильными шагами!

Ответить

Никита

Дмитрий
0

Тогда развитых стран нет

Ответить

Кирилл Петровский

Николай
0

Украину тоже запустили?

Ответить

Андрей Иванов

Кирилл
9

сказали же, третьего мира

Ответить

Михаил Мишустин

Кирилл
0

Россиянин в трёх словах

Ответить

Кирилл Петровский

Михаил
2

Русский!

Ответить

Joy Z

Кирилл
1

Да, но почти с европейскими ценами на подписку

Ответить

Юрий Белоножкин

Кирилл
0

Now, users in Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kazakhstan, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Russia, Serbia, Slovenia, and Ukraine can enjoy a listening experience, blah blah blah.

https://newsroom.spotify.com/2020-07-14/spotify-is-now-available-in-russia-croatia-ukraine-and-10-other-european-markets/

Spotify Is Now Available in Russia, Croatia…
Today, Spotify launched in 13 new markets across Europe, bringing the total number of markets to…
newsroom.spotify.com
Ответить

Николай Козлов

8

Кто знаком со Spotify, поясните, чем он лучше Яндекс.Музыки?

Ответить

Иванка Сегодина

Николай
23

Почти во всех статьях будет написано примерно одно и тоже:
- самая большая медиатека (50 + млн. треков),
- точные рекомендации (слушаете свои любимые треки на Spotify примерно 2 недели, а потом будет безумно точный подбор новых однотипных композиций),
- отличная система плейлистов,
- обширная коллекция радиостанций с возможностью создавать самому,
- громадное сообщество, которое так же может рекомендовать что-то, вы можете прослушивать что-то из треков других людей,
- присутствует почти на всех платформах и системах, Spotify есть на компьютерах, мобильном, WEB и даже Linux, везде прекрасно отимизировано приложение и работает без лагов, 
- через функцию Spotify Connect можно не только наслаждаться любимыми треками на любом гаджете, но и удалённо управлять воспроизведением, используя смартфон в качестве пульта для подключённого к колонкам компьютера, телевизора или аудиосистемы,
- максимальная гибкость и универсальность Spotify проявляется также в интеграции с различными сервисами. Понравившимися песнями и новыми музыкальными открытиями легко поделиться в Facebook, Twitter, Telegram, Skype,
- превосходная бесплатная версия, в бесплатной версии Spotify не злоупотребляет агрессивным продвижением платной подписки и почти не надоедает рекламой.

Ответить

Denis Grammakov

Иванка
3

И поддержка Last FM! 😄

Ответить

one you follow

Denis
1

Ну, справедливости ради, она и у Яндекс.Музыки есть

Ответить

Ivan Illyn

one
0

Только односторонняя. Музыка не понимает по логу Last.fm, что я уже слушал ту или иную запись и её не надо рекомендовать мне снова (или "надо", в смысле надо учитывать то что я слушал где угодно, ведь это записано в Last.fm). Впрочем поддержка у всех односторонняя. Двустороння была у отдельного Last.fm приложения под Spotify платформу, но затем эти шведские "умники" шарахнули API, поубивали все сторонние доп-приложения, сильно упростили приложуху и т.д. и т.п. Короче — устремились на массовый рынок. На меломанов им плевать.

Ответить

Mr. Int

Иванка
0

текстов песен нет

Ответить

Лёва Пыжов

Николай
4

Гармоничные дэйли плейлисты для разного настроения и занятий, больше библиотека, больше подкастов, больше плейлистов, подкасты можно перематывать (я отказался от яндекса в марте, может быть уже запилили эту фичу), недельные подборки новой музыки, совместный фэмили плейлист, можно запускать с alexa/google home, удобно переключать устройство воспроизведения без остановки текущей музыки и т.д и т.д. В целом по ощущениям лучше работают алгоритмы, быстрее переключается музыка (в Европе по крайней мере нет задержки между треками, видимо дата центры Яндекса только в России) Это на первый взгляд. Ну и за такую смешную цену вы получаете тоже самое, за что в сша/европе платят в разы больше. (6 евро в Чехии, например)

Ответить

Крейг

Лёва
0

Подкасты перематывать можно, проверил сейчас.

Ответить

Никита Крайнев

Николай
1

Говорят там подсказки крутые очень, надо проверить)

Ответить

Крейг

Никита
0

Не представляю даже. Яндекс хорошо подбирает

Ответить

Никита Крайнев

Крейг
1

Я тоже Яндексом два года уже пользуюсь, выбрал его как раз из-за подсказок, и подборок.

Ответить

Антон Аверкиев

Никита
0

По сравнению с ЯМ, у Споти это работает лучше.

Ответить

Denis Bystruev

Крейг
0

Слова песен подсказывает, как Apple Music и Shazam?

Ответить

Никита Крайнев

Denis
0

Текст ?

Ответить

Балкон.ру

Никита
0

Текстов говорят нету

Ответить

Антон Аверкиев

Denis
0

Текст есть, но не везде.

Ответить

Dmitry Myachin

Антон
0

На текст нужна отдельная лицензия, вроде как. Потому такое вот.

Ответить

Pavel Nekhaev

Dmitry
0

В эппл мьюзик иногда такие тексты песен попадаются, как будто их записывали глухие((

Ответить

Юрий Белоножкин

Pavel
0

Встречал такое, но следование текста за песней это очень круто (если к конкретной песне в АМ это прикрепили)

Ответить

Руслан Руслан

Никита
0

Согласен, подсказки лучше. Но радио точно такое же... Постоянно попадаются залайканные

Ответить

Alexey Ivanov

Николай
0

Рекомендательная система. Попробуйте.

Ответить

Николай Шелопугин

9

Это фотошоп! Я программист!

Ответить

Alex J.

8

Ветка с преимуществами Spotify для тех, кто не шарит и никогда сервисы эти сервисы не юзал.

По пунктам, велкам

Ответить

Василий Степанов

Alex
0

Наконец-то можно не качать с зайцев.нет

Ответить

Useforlogin

Василий
6

И не записывать на болванки? 

Ответить

Никита Крайнев

Alex
2

Не работал в России, и тот кто им пользовался считал себе "просветлённым" ))

Ответить

Assarov

2

Какого лешего в Казахстане подписка $4,99??

Ответить

Anatoly

Assarov
13

Богатая страна

Ответить

Joy Z

Anatoly
0

И люди зажиточные.. ;)

Ответить

Vladimir Yesaulov

4

Охуенно !

Ответить

Игорь Кравченко

2

Напоминаю, что для тех кто хочет остаться на Apple Music, но страдать с рекомендательной системой меньше - есть meows.app =)

Meows.app
Новый плеер для Apple Music
meows.app
Ответить

Akim Kasabulatov

Игорь
3

есть прекрасное приложение SpotiApp, которое перенесет всю библиотеку Apple Music в Spotify

Ответить

Кирилл Петровский

Akim
3

А есть приложение, которое перенесет нытье секты ждущих Спотифая в темы обсуждений других сервисов? Например, локализации цен Нетфликса.

Ответить

Игорь Кравченко

Akim
1

это для тех кто хочет переехать, а я про тех кто остается на Apple Music)

Ответить

Mark Rapida Gromov

Akim
0

только что чекнул выборочно свой плейлист на наличие в спотифае. Из 15 исполнителей двоих не нашел

Ответить

Андрей Пивень

0

Что такого крутого в спотифи?)

Ответить

Mihael Isaev

Андрей
8

не пробуй ни в коем случае, абсолютно посредственный сервис /s

Ответить

Гриша Булыжников

1

в каждой ветке про спотифай находится пара-тройка додиков, которые спрашивают чем спотифай дучше ютуба, яндекса, эпл, зайцев и тд...

Ответить

Юрий Белоножкин

Гриша
2

Ну и что? Я юзаю Apple Music с открытия, рекомендациями не сказать чтоб пользуюсь, доступность музыки меня в целом устраивает, за поп хитами не гонюсь. Вот я и думаю, что же я теряю? Надо ли оно мне?

Пойду, качну. Жду больше диджейских миксов, а то в Apple Music для России beats one не покрывает все потребности в данном контенте.

UPD: попробовал, рекомендации огонь. И скорость работы каеф. А вот миксы, которые и в AM не все есть - в частности, серия Fabric - там отсутствуют. Много каких-то самодельных записей - там неофициально можно размещаться? Ну, будем изучать то, то дали.

Ответить

Ol Ka

Гриша
2

А ещё в каждой ветке про спотифай находится пара-тройка додиков, которые пишут про додиков, которые спрашивают чем спотифай дучше ютуба, яндекса, эпл, зайцев и тд...

Ответить

Никита Спиркин

3

Я не верю! Я не верю! НАКОНЕЦ-ТО!

Ответить

Help lawyer

3

2020й, что ж ты делаешь

Ответить

Кирилл Петровский

3

Установил, по сравнению с остальными сервисами – просто небо и Земля, абсолютно другой уровень. Качество звука идеальное, спасибо Спотифай!

Ответить

Dan Grigoryev

Кирилл
0

В Яндекс музыке с включенным HQ нее замечал проблем с качеством звука

Ответить

Антон Аверкиев

Dan
0

Разница не столько в звуке, сколько в качестве и фишках приложения.

Ответить

Иван Иванов

Dan
0

Забейте.

Это развлечение для разговоров в столовой.

Вам хватает Яндекса, зачем голову забивать?

Ответить

Petr Skvortsov

2

Я уже установил и оформил подписку :)

Ответить

a ass

Petr
3

Держи вкурсе

Ответить

Petr Skvortsov

a
0

Так точно!

Ответить

ILYA KANDAUROV

2

 в чем плюсы по сравнению с youtube music ?

Ответить

Дмитрий Александрович

2

Apple Music спустя год подписки продолжает подсовывать вот такую мерзость во вкладке "Обзор". В Spotify чарты так же будут выглядеть или алгоритм понимает, что если человек ни разу за долгий срок не кликнул на какого-нибудь оксимирона или моргенштерна, то пора бы перестать показывать подобных исполнителей?

Ответить

Mark Rapida Gromov

Дмитрий
1

переходи во вкладку «для вас», она под тебя подстраивается. А «обзор» — это как тренды ютуба

Ответить

Дмитрий Александрович

Mark
0

Там сразу подборками альбомов заваливают, иногда есть время во всем этом копаться, но чаще хотелось бы видеть что-то вроде общего чарта, но с учетом интересов.

Ответить

Andrey K

Дмитрий
1

Там забанить можно тех, кто не нравится.

Ответить

Дмитрий Александрович

Andrey
0

Разве? Поначалу ставил дизлайки на всякий треш, но не увидел чтобы оно как-то влияло и сдался.

Ответить

Andrey K

Дмитрий
0

Погуглите "spotify do not play this song/artist"

Ответить

Дмитрий Александрович

Andrey
0

А, вы про спотифай. Понял, спасибо.

Ответить

Умид Аскаров

2

Неужели😭😭 Рекомендую всем послушать плейлисты старбакса

Ответить

Pavel Nekhaev

Умид
1

Спасибо за наводку

Ответить

Pavel Nekhaev

2

Подкасты пока что-то недоступны...

Ответить

Al La

1
Ответить

Anatoly

1

Неужели адекватные для бедной страны цены, какие они молодцы!

Ответить

Игорь Кравченко

Anatoly
1

это просто конкуренция...

Ответить

Sergei Timofeyev

–1

169 рублей... вроде немного, но рутрекер до сих пор бесплатен, а музыка хранится отсортированной на внешнем харде.

Ответить

Zhukov Sergey

Sergei
2

качать музыку с торрентов в 2020 году, как-то фууу

Ответить

Andrey K

Sergei
1

Там бонус не в музыке, а в рекомендациях. Я со своим архивом постоянно мучался - 100 гигов mp3, а поставить нечего. После двух лет пользования спотифаем снёс архив нафиг.

Ответить

Konstantin Voronov

1

Для 2020 это слишком хорошо чтобы быть правдой 

Ответить

Азат Салихов

1

Кто знает:

Spotify умеет запускать музыку через Сири?
Умеет запускать музыку через эпл воч?

Яндекс всего этого не умеет, а у эпл мьюзик рекомендации неадекватные

Ответить

Pavel Nekhaev

Азат
0

Мне Сири дала запустить музыку в спотифае (у меня интерфейс на испанском):

Ответить

Азат Салихов

Pavel
0

Тут есть нюанс)

На залоченном экране просишь Сири запустить музыку- она запускает и не просит сначала разблокировать айфон. Так умеет?

Ответить

Pavel Nekhaev

Азат
0

Нет( говорит, мол, разблокируй сначала, а потом все равно включает эппл мьюзик, тупенькая...

Ответить

Азат Салихов

Pavel
0

Нда, печально)

Ответить

Алфей Заморышев

1

Прекрасная новость, наконец-то! Единственное, что непонятно, почему не 1690 рублей в месяц?

Ответить

Denis Gritsenko

1

Юзаю с 13 года, конец мой псевдоилитарности😀

Ответить

Дмитрий Лукиенко

–8

Удачи)

Spotify предоставляет ваши персональные данные другим компаниям группы Spotify, чтобы совершать действия, указанные в настоящей Политике, включая исполнение договоров между вами и Spotify (включая Условия использования).

Кроме того, Spotify может поручать обработку ваших персональных данных или предоставлять доступ к вашим персональным данным третьим лицам, находящимся не в вашей стране.

Таким образом, ваши персональные данные могут подпадать под действие законов о конфиденциальности, которые отличаются от законов, действующих в вашей стране.

Ответить

Иван Иванов

Дмитрий
1

Так все так делают. Нет?

Ответить

Андрей Иванов

0

Пока Deezer? Имеет ли смысл переезд?

Ответить

Игорь Кравченко

Андрей
1

имеет смысл взять три месяца триала, и тут вопрос необходимости рекомендаций\качества звука + есть вопрос не сломается ли вся рекомендательная система Spotify после прихода в Россию и Россиян в Spotify

Ответить

Андрей Иванов

Игорь
1

ок, спасибо, надо пробовать тогда! Deezer пока всем устраивал кроме лимитов на плейлисты и любимые треки по 2000 композиций

Ответить

Игорь Кравченко

Андрей
–1

 у жены 2872 трека любимых песен на Apple =)  - https://meows.app/playlist/ru/me.a-5da547297fe62600079bd00c (Apple Music автоматом не умеет делать плейлист любимых песен, поэтому ссылка на свой сайт)

Ответить

Игорь Кравченко

0

https://www.spotify.com/ru-ru/premium/#PLANS

Музыка для всех
Музыка на все случаи жизни.
www.spotify.com
Ответить

Stanislav

0

Наконец-то!

Ответить

Alexander Klimanskiy

0

Премиум Тытруба пожирнее будет за тоже бабло.

Ответить

Konstantin Tyufyakin

0

Как там говорят, подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчики 😉https://open.spotify.com/artist/5l0NPpIKBDNIrlyYj9vqVn

Ответить

Artur Pechorin

0

Приложение в Google Market еще не завезли?

Ответить

Сергей Ермилов

0

Странно, не видел spotify в поправках к конституции.

Ответить

Victoria Guseva

0

вопрос к знатокам, сменившим аккаунт на ru:  каталог урезан? 

Ответить

Andrey K

Victoria
0

заодно расскажите, как сменить аккаунт и не палиться :) 7 EUR в месяц vs 2 EUR - заметная разница

Ответить

4eLLka

0

Всех, кто ждал и наконец-таки дождался поздравляю! 

Ответить

Lidia Khomchenko

0

Ураа! Наконец-то

Ответить

Руслан Яцукевич

0

Как перенести любимых артистов и альбомы из Яндекс.Музыка в Spotify?

Ответить

Ivan Illyn

0

Шпотифай-шпотифай… За последние годы я потратил значительное время на онлайн-болтовню по теме: коллекция Spotify vs. [любой российский аналог: Deezer с русским аккаунтом, Яндекс.Музыка, boom-изделие ВК]. Трудящееся, как недопонимали тогда, так недопонимают и сегодня, что коллекции музыкальных сервисов формируют правообладатели, но никогда не формируют стриминги.

"Споры" были вплоть до того, что некто брался утверждать, что коллекция Spotify "лучше", чем у Яндекса (или "хуже", не суть). В этом случае оставалось только развести руками и отойти…

Нюанс формирования коллекции стриминга в том, что записи лицензируются в разрезе тех или иных национальных рынков. Поэтому! Коллекция, доступная слушателям из под US аккаунта Spotify, по определению не совпадает с коллекцией, доступной слушателю из под Ru аккаунта. Некоторые записи лицензируются только в Штаты. Некоторые только в Россию. Некоторые на Филиппины, но не в Россию или в Штаты не попадают. В результате… Ну, поняли, да?

На картинке всё очевидно. Из под моего американского Spotify-аккаунта (таб с ним на заднем плане) можно послушать альбом Samuel Hope (дело вовсе не в этом конкретном исполнителе, просто я пошёл сверху вниз по своей подборке, и первое что попалось). Увы, из под Ru аккаунта альбом музыканта послушать нельзя. Лейблы не присылали его для русских слушателей с русским аккаунтам. И не пришлют.

Лицензируется по глобальному принципу только реальное мейнстримовое интернациональное говнище. Хоть сколько-нибудь неординарные записи могут лицензироваться, как угодно. Зачастую — в Россию "никак".

Моя рекомендация — не спешите вышвыривать иностранный аккаунт. Заведите новый, отдельный русский, если сильно надо. Коллекцию можно перетащить чем нибудь типа https://soundiiz.com/ и не дёргаться.

Soundiiz - Transfer playlists and favorites…
Convert playlists and favorites between different music platforms. Import your playlists and…
soundiiz.com
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Viktor Mann

0

Яндекс - твой ход.

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