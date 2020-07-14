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Шведский стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России — с 15 июля 2020 года он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Сервис будет работать бесплатно и по подписке:

Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и офлайн, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции. Подписка стоит 169 рублей в месяц.

Spotify Premium для семьи рассчитана на шесть пользователей, он стоит 269 рублей в месяц.



Spotify Premium для двоих стоит 219 рублей в месяц. В дополнение к возможностям Premium-аккаунта подписка предлагает автоматически обновляемый плейлист, сочетающий музыку, «которая понравится обоим».



Spotify Premium для студентов стоит 85 рублей в месяц.



Вместе с выходом на российский рынок Spotify запускается еще в 12 странах, в том числе Казахстане, Белоруссии, Молдавии и Украине. Всего сервис доступен на 92 рынках.

Библиотека Spotify включает более 50 млн треков и 4 млрд плейлистов, говорят в компании. Специально для российских пользователей Spotify добавила около 100 плейлистов. На этапе запуска подкастов в России не будет, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова».

Сервис включает персональные рекомендации, а также возможность воспроизведения на разных устройствах и поддержку соцсетей: Instagram, Facebook, Discord, Samsung, Android TV, Apple CarPlay и другие.

Также Spotify представил платформу Spotify for Artists для исполнителей, с помощью которой можно отслеживать статистику по релизам в режиме реального времени, изучать аудиторию, общаться с пользователями и так далее.

У запущенного в 2008 году сервиса Spotify сейчас, по собственным данным, более 286 млн пользователей, в том числе 130 млн платных подписчиков. В России сервис будет конкурировать с Apple Music, «Яндекс.Музыкой» и другими платформами.

Как Spotify запускался в России

Впервые Spotify планировала запустить сервис в России в 2015 году и даже зарегистрировала российское юрлицо ООО «Спотифай». Однако позже отказалась от планов из-за политического и экономического кризиса, а также изменения российского законодательства — в частности, нормы о хранении данных пользователей на территории страны.

В 2016 году источники «Ведомостей» говорили, что сервис снова готовится выйти на российский рынок, но этого не произошло. В 2018 году глава Spotify Дэниел Эк говорил, что компания работает над запуском сервиса в Индии, России и Африке, а в феврале 2019 года сервис заработал в Индии.

В начале марта 2019 года часть пользователей Spotify заметила русский язык в приложении для Android. Источник TJ тогда утверждал, что запуск намечен на весну, но запуск снова отложили.

В начале 2020 года часть пользователей Spotify заметила в приложении для Android региональные цены для России. В феврале у юрлица сервиса сменился гендиректор: компанию возглавил бывший директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев. После этого источники нескольких российских и зарубежных изданий говорили, что Spotify снова откладывает запуск, но всё ещё планирует его в 2020 году.

8 июля Variety и MBW сообщили, что сервис запустится 15 июля, а его партнёром может стать МТС. Это подтвердил источник vc.ru на рынке. В Spotify лишь отметили, что ведут переговоры с «сильными местными компаниями» и объявят о партнёрствах сразу после подписания соглашений.