Комментарии
оказалась нейронной сетью
Теперь официально.
Шведский стриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России — с 15 июля 2020 года он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Сервис будет работать бесплатно и по подписке:
Вместе с выходом на российский рынок Spotify запускается еще в 12 странах, в том числе Казахстане, Белоруссии, Молдавии и Украине. Всего сервис доступен на 92 рынках.
Библиотека Spotify включает более 50 млн треков и 4 млрд плейлистов, говорят в компании. Специально для российских пользователей Spotify добавила около 100 плейлистов. На этапе запуска подкастов в России не будет, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова».
Сервис включает персональные рекомендации, а также возможность воспроизведения на разных устройствах и поддержку соцсетей: Instagram, Facebook, Discord, Samsung, Android TV, Apple CarPlay и другие.
Также Spotify представил платформу Spotify for Artists для исполнителей, с помощью которой можно отслеживать статистику по релизам в режиме реального времени, изучать аудиторию, общаться с пользователями и так далее.
У запущенного в 2008 году сервиса Spotify сейчас, по собственным данным, более 286 млн пользователей, в том числе 130 млн платных подписчиков. В России сервис будет конкурировать с Apple Music, «Яндекс.Музыкой» и другими платформами.
Впервые Spotify планировала запустить сервис в России в 2015 году и даже зарегистрировала российское юрлицо ООО «Спотифай». Однако позже отказалась от планов из-за политического и экономического кризиса, а также изменения российского законодательства — в частности, нормы о хранении данных пользователей на территории страны.
В 2016 году источники «Ведомостей» говорили, что сервис снова готовится выйти на российский рынок, но этого не произошло. В 2018 году глава Spotify Дэниел Эк говорил, что компания работает над запуском сервиса в Индии, России и Африке, а в феврале 2019 года сервис заработал в Индии.
В начале марта 2019 года часть пользователей Spotify заметила русский язык в приложении для Android. Источник TJ тогда утверждал, что запуск намечен на весну, но запуск снова отложили.
В начале 2020 года часть пользователей Spotify заметила в приложении для Android региональные цены для России. В феврале у юрлица сервиса сменился гендиректор: компанию возглавил бывший директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев. После этого источники нескольких российских и зарубежных изданий говорили, что Spotify снова откладывает запуск, но всё ещё планирует его в 2020 году.
8 июля Variety и MBW сообщили, что сервис запустится 15 июля, а его партнёром может стать МТС. Это подтвердил источник vc.ru на рынке. В Spotify лишь отметили, что ведут переговоры с «сильными местными компаниями» и объявят о партнёрствах сразу после подписания соглашений.
До запуска российские пользователи слушали музыку в Spotify с помощью VPN, регистрируя аккаунт в другой стране.
Ну наконец-то. Теперь и в странах третьего мира) ура)
Т.е. появление Spotify - это показатель развития страны? Я думал, что показатель развития - это в том числе отсутствие унижения по расовому признаку. А оно вон как, буду знать)
Путин обнулился, Россия стала лучше, раньше не так хороша была
Это все конституция. Поправки в силу вступили и вон как развитие пошло. Семимильными шагами!
Украину тоже запустили?
Россиянин в трёх словах
Now, users in Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kazakhstan, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Russia, Serbia, Slovenia, and Ukraine can enjoy a listening experience, blah blah blah.
https://newsroom.spotify.com/2020-07-14/spotify-is-now-available-in-russia-croatia-ukraine-and-10-other-european-markets/
Кто знаком со Spotify, поясните, чем он лучше Яндекс.Музыки?
Почти во всех статьях будет написано примерно одно и тоже:
- самая большая медиатека (50 + млн. треков),
- точные рекомендации (слушаете свои любимые треки на Spotify примерно 2 недели, а потом будет безумно точный подбор новых однотипных композиций),
- отличная система плейлистов,
- обширная коллекция радиостанций с возможностью создавать самому,
- громадное сообщество, которое так же может рекомендовать что-то, вы можете прослушивать что-то из треков других людей,
- присутствует почти на всех платформах и системах, Spotify есть на компьютерах, мобильном, WEB и даже Linux, везде прекрасно отимизировано приложение и работает без лагов,
- через функцию Spotify Connect можно не только наслаждаться любимыми треками на любом гаджете, но и удалённо управлять воспроизведением, используя смартфон в качестве пульта для подключённого к колонкам компьютера, телевизора или аудиосистемы,
- максимальная гибкость и универсальность Spotify проявляется также в интеграции с различными сервисами. Понравившимися песнями и новыми музыкальными открытиями легко поделиться в Facebook, Twitter, Telegram, Skype,
- превосходная бесплатная версия, в бесплатной версии Spotify не злоупотребляет агрессивным продвижением платной подписки и почти не надоедает рекламой.
И поддержка Last FM! 😄
Ну, справедливости ради, она и у Яндекс.Музыки есть
Только односторонняя. Музыка не понимает по логу Last.fm, что я уже слушал ту или иную запись и её не надо рекомендовать мне снова (или "надо", в смысле надо учитывать то что я слушал где угодно, ведь это записано в Last.fm). Впрочем поддержка у всех односторонняя. Двустороння была у отдельного Last.fm приложения под Spotify платформу, но затем эти шведские "умники" шарахнули API, поубивали все сторонние доп-приложения, сильно упростили приложуху и т.д. и т.п. Короче — устремились на массовый рынок. На меломанов им плевать.
Гармоничные дэйли плейлисты для разного настроения и занятий, больше библиотека, больше подкастов, больше плейлистов, подкасты можно перематывать (я отказался от яндекса в марте, может быть уже запилили эту фичу), недельные подборки новой музыки, совместный фэмили плейлист, можно запускать с alexa/google home, удобно переключать устройство воспроизведения без остановки текущей музыки и т.д и т.д. В целом по ощущениям лучше работают алгоритмы, быстрее переключается музыка (в Европе по крайней мере нет задержки между треками, видимо дата центры Яндекса только в России) Это на первый взгляд. Ну и за такую смешную цену вы получаете тоже самое, за что в сша/европе платят в разы больше. (6 евро в Чехии, например)
Говорят там подсказки крутые очень, надо проверить)
Я тоже Яндексом два года уже пользуюсь, выбрал его как раз из-за подсказок, и подборок.
Слова песен подсказывает, как Apple Music и Shazam?
Текст ?
Текст есть, но не везде.
На текст нужна отдельная лицензия, вроде как. Потому такое вот.
В эппл мьюзик иногда такие тексты песен попадаются, как будто их записывали глухие((
Встречал такое, но следование текста за песней это очень круто (если к конкретной песне в АМ это прикрепили)
Согласен, подсказки лучше. Но радио точно такое же... Постоянно попадаются залайканные
Ветка с преимуществами Spotify для тех, кто не шарит и никогда сервисы эти сервисы не юзал.
По пунктам, велкам
Наконец-то можно не качать с зайцев.нет
Не работал в России, и тот кто им пользовался считал себе "просветлённым" ))
Какого лешего в Казахстане подписка $4,99??
Напоминаю, что для тех кто хочет остаться на Apple Music, но страдать с рекомендательной системой меньше - есть meows.app =)
есть прекрасное приложение SpotiApp, которое перенесет всю библиотеку Apple Music в Spotify
А есть приложение, которое перенесет нытье секты ждущих Спотифая в темы обсуждений других сервисов? Например, локализации цен Нетфликса.
это для тех кто хочет переехать, а я про тех кто остается на Apple Music)
только что чекнул выборочно свой плейлист на наличие в спотифае. Из 15 исполнителей двоих не нашел
Что такого крутого в спотифи?)
в каждой ветке про спотифай находится пара-тройка додиков, которые спрашивают чем спотифай дучше ютуба, яндекса, эпл, зайцев и тд...
Ну и что? Я юзаю Apple Music с открытия, рекомендациями не сказать чтоб пользуюсь, доступность музыки меня в целом устраивает, за поп хитами не гонюсь. Вот я и думаю, что же я теряю? Надо ли оно мне?
Пойду, качну. Жду больше диджейских миксов, а то в Apple Music для России beats one не покрывает все потребности в данном контенте.
UPD: попробовал, рекомендации огонь. И скорость работы каеф. А вот миксы, которые и в AM не все есть - в частности, серия Fabric - там отсутствуют. Много каких-то самодельных записей - там неофициально можно размещаться? Ну, будем изучать то, то дали.
Установил, по сравнению с остальными сервисами – просто небо и Земля, абсолютно другой уровень. Качество звука идеальное, спасибо Спотифай!
В Яндекс музыке с включенным HQ нее замечал проблем с качеством звука
Забейте.
Это развлечение для разговоров в столовой.
Вам хватает Яндекса, зачем голову забивать?
Я уже установил и оформил подписку :)
Apple Music спустя год подписки продолжает подсовывать вот такую мерзость во вкладке "Обзор". В Spotify чарты так же будут выглядеть или алгоритм понимает, что если человек ни разу за долгий срок не кликнул на какого-нибудь оксимирона или моргенштерна, то пора бы перестать показывать подобных исполнителей?
переходи во вкладку «для вас», она под тебя подстраивается. А «обзор» — это как тренды ютуба
Там сразу подборками альбомов заваливают, иногда есть время во всем этом копаться, но чаще хотелось бы видеть что-то вроде общего чарта, но с учетом интересов.
Разве? Поначалу ставил дизлайки на всякий треш, но не увидел чтобы оно как-то влияло и сдался.
Неужели😭😭 Рекомендую всем послушать плейлисты старбакса
Неужели адекватные для бедной страны цены, какие они молодцы!
169 рублей... вроде немного, но рутрекер до сих пор бесплатен, а музыка хранится отсортированной на внешнем харде.
Кто знает:
Spotify умеет запускать музыку через Сири?
Умеет запускать музыку через эпл воч?
Яндекс всего этого не умеет, а у эпл мьюзик рекомендации неадекватные
Мне Сири дала запустить музыку в спотифае (у меня интерфейс на испанском):
Тут есть нюанс)
На залоченном экране просишь Сири запустить музыку- она запускает и не просит сначала разблокировать айфон. Так умеет?
Нет( говорит, мол, разблокируй сначала, а потом все равно включает эппл мьюзик, тупенькая...
Прекрасная новость, наконец-то! Единственное, что непонятно, почему не 1690 рублей в месяц?
Удачи)
Spotify предоставляет ваши персональные данные другим компаниям группы Spotify, чтобы совершать действия, указанные в настоящей Политике, включая исполнение договоров между вами и Spotify (включая Условия использования).
Кроме того, Spotify может поручать обработку ваших персональных данных или предоставлять доступ к вашим персональным данным третьим лицам, находящимся не в вашей стране.
Таким образом, ваши персональные данные могут подпадать под действие законов о конфиденциальности, которые отличаются от законов, действующих в вашей стране.
Пока Deezer? Имеет ли смысл переезд?
имеет смысл взять три месяца триала, и тут вопрос необходимости рекомендаций\качества звука + есть вопрос не сломается ли вся рекомендательная система Spotify после прихода в Россию и Россиян в Spotify
ок, спасибо, надо пробовать тогда! Deezer пока всем устраивал кроме лимитов на плейлисты и любимые треки по 2000 композиций
у жены 2872 трека любимых песен на Apple =) - https://meows.app/playlist/ru/me.a-5da547297fe62600079bd00c (Apple Music автоматом не умеет делать плейлист любимых песен, поэтому ссылка на свой сайт)
Как там говорят, подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчики 😉https://open.spotify.com/artist/5l0NPpIKBDNIrlyYj9vqVn
вопрос к знатокам, сменившим аккаунт на ru: каталог урезан?
Шпотифай-шпотифай… За последние годы я потратил значительное время на онлайн-болтовню по теме: коллекция Spotify vs. [любой российский аналог: Deezer с русским аккаунтом, Яндекс.Музыка, boom-изделие ВК]. Трудящееся, как недопонимали тогда, так недопонимают и сегодня, что коллекции музыкальных сервисов формируют правообладатели, но никогда не формируют стриминги.
"Споры" были вплоть до того, что некто брался утверждать, что коллекция Spotify "лучше", чем у Яндекса (или "хуже", не суть). В этом случае оставалось только развести руками и отойти…
Нюанс формирования коллекции стриминга в том, что записи лицензируются в разрезе тех или иных национальных рынков. Поэтому! Коллекция, доступная слушателям из под US аккаунта Spotify, по определению не совпадает с коллекцией, доступной слушателю из под Ru аккаунта. Некоторые записи лицензируются только в Штаты. Некоторые только в Россию. Некоторые на Филиппины, но не в Россию или в Штаты не попадают. В результате… Ну, поняли, да?
На картинке всё очевидно. Из под моего американского Spotify-аккаунта (таб с ним на заднем плане) можно послушать альбом Samuel Hope (дело вовсе не в этом конкретном исполнителе, просто я пошёл сверху вниз по своей подборке, и первое что попалось). Увы, из под Ru аккаунта альбом музыканта послушать нельзя. Лейблы не присылали его для русских слушателей с русским аккаунтам. И не пришлют.
Лицензируется по глобальному принципу только реальное мейнстримовое интернациональное говнище. Хоть сколько-нибудь неординарные записи могут лицензироваться, как угодно. Зачастую — в Россию "никак".
Моя рекомендация — не спешите вышвыривать иностранный аккаунт. Заведите новый, отдельный русский, если сильно надо. Коллекцию можно перетащить чем нибудь типа https://soundiiz.com/ и не дёргаться.
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