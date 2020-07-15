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Медиа
Лиана Липанова
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Apple запустит собственный новостной подкаст для пользователей Apple News Материал редакции

Он будет длиться 7-8 минут.

  • Apple объявила о запуске собственного новостного подкаста под названием Apple News Today, передаёт Axios.
  • Он будет длиться 7-8 минут и транслироваться только в приложении Apple News.
  • Вести его будут два бывших журналиста — Шумита Басу (Shumita Basu) и Дуарте Джеральдино (Duarte Geraldino).
  • Кроме того, компания добавит в приложение озвучку материалов партнерских изданий.
  • В неделю будет выходить около 20 аудиостатей, озвученных профессиональными актерами.
Apple

#новость #apple #подкасты

Лиана Липанова
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0
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Matt Kovalev

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Как прекрасно, что уже скоро я смогу слушать по утрам новости в моем любимом новостном приложении. Ой

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