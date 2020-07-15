Он будет длиться 7-8 минут.
- Apple объявила о запуске собственного новостного подкаста под названием Apple News Today, передаёт Axios.
- Он будет длиться 7-8 минут и транслироваться только в приложении Apple News.
- Вести его будут два бывших журналиста — Шумита Басу (Shumita Basu) и Дуарте Джеральдино (Duarte Geraldino).
- Кроме того, компания добавит в приложение озвучку материалов партнерских изданий.
- В неделю будет выходить около 20 аудиостатей, озвученных профессиональными актерами.
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Matt Kovalev
Как прекрасно, что уже скоро я смогу слушать по утрам новости в моем любимом новостном приложении. Ой