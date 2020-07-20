«Яндекс» и «Кинопрайм» оставят сборы от их фильма «Фея» кинотеатрам, чтобы поддержать отрасль
Материал редакции
Некоторые кинотеатры отказались показывать фильм, несмотря на возможность оставить себе все деньги.
Кинотеатры смогут оставить себе все сборы от показов фильма «Фея» с Константином Хабенским, сообщил vc.ru в «Яндексе».
Такое решение «Яндекс» принял вместе с частным фондом «Кинопрайм» Романа Абрамовича, который частично профинансировал производство фильма. Так компании хотят поддержать кинотеатры, которые были закрыты с конца марта 2020 года из-за пандемии.
Обычно кинотеатры получают половину суммы сборов, примерно 15% достаётся дистрибуторам, остальное — создателям фильма.
Премьера «Феи» должна была стать экспериментом. Фильм должен был в апреле одновременно выйти и в кинотеатрах, и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Из-за пандемии премьера состоялась 30 апреля только в интернете.
«Кинопоиск» договорился о показе с киносетями «Мираж синема», «Москино», «Синема 5», «Киносферой», рассказали «Ведомостям» в компании. «Каро», сеть «Кино Окко» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), «Киномакс»» и «Синема стар» отказались показывать фильм, несмотря на возможность оставить себе все деньги, из-за того что премьера уже состоялась в интернете.
Ol Ka
«Некоторые кинотеатры отказались показывать фильм, несмотря на возможность оставить себе все деньги.»
Ну, я думаю, в будущем это назовут ёмкой фразой типа «хрестоматийный пример антирекламы». Это когда фильм такое говно, что его даже за деньги крутить не хотят — лишь бы не запачкаться 😏
Ivano Digital
Marina Ivanov
В Германии все кинотеатры сейчас сидят на госдотации, но поскольку шоу с лабораторным вирусом show must go on и экономику услуг будут убивать дальше, большая часть все же закроется.
Александр МакаровMarina
Тебя там палкой по голове бьют?
Marina IvanovАлександр
Нет, но тенденция ясна. Кинотеатры пока поддерживают искусственно, но всех палкой будут загонять онлайн. Цифра это для быдла.
evilnw
Так щедро со стороны yandex'a оставить кинотеатрам 50К рублей.
Laugh Radiant
А вы бы пошли на 2,5 часа в кинотеатр после такого трейлера?