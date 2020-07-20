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Лиана Липанова
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«Яндекс» и «Кинопрайм» оставят сборы от их фильма «Фея» кинотеатрам, чтобы поддержать отрасль Материал редакции

Некоторые кинотеатры отказались показывать фильм, несмотря на возможность оставить себе все деньги.

  • Кинотеатры смогут оставить себе все сборы от показов фильма «Фея» с Константином Хабенским, сообщил vc.ru в «Яндексе».
  • Такое решение «Яндекс» принял вместе с частным фондом «Кинопрайм» Романа Абрамовича, который частично профинансировал производство фильма. Так компании хотят поддержать кинотеатры, которые были закрыты с конца марта 2020 года из-за пандемии.
  • Обычно кинотеатры получают половину суммы сборов, примерно 15% достаётся дистрибуторам, остальное — создателям фильма.
  • Премьера «Феи» должна была стать экспериментом. Фильм должен был в апреле одновременно выйти и в кинотеатрах, и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Из-за пандемии премьера состоялась 30 апреля только в интернете.
  • «Кинопоиск» договорился о показе с киносетями «Мираж синема», «Москино», «Синема 5», «Киносферой», рассказали «Ведомостям» в компании. «Каро», сеть «Кино Окко» (объединяет «Формулу кино» и «Синема парк»), «Киномакс»» и «Синема стар» отказались показывать фильм, несмотря на возможность оставить себе все деньги, из-за того что премьера уже состоялась в интернете.
Продюсеры потребовали от «Синема парка» и…
Пока кинотеатры не вернут долг, производители не смогут наладить производство новых фильмов…
vc.ru

#новость #кинотеатры

Лиана Липанова
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Ol Ka

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«Некоторые кинотеатры отказались показывать фильм, несмотря на возможность оставить себе все деньги.»

Ну, я думаю, в будущем это назовут ёмкой фразой типа «хрестоматийный пример антирекламы». Это когда фильм такое говно, что его даже за деньги крутить не хотят — лишь бы не запачкаться 😏

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Ivano Digital

2
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Marina Ivanov

0

В Германии все кинотеатры сейчас сидят на госдотации, но поскольку шоу с лабораторным вирусом show must go on и экономику услуг будут убивать дальше, большая часть все же закроется.

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Александр Макаров

Marina
0

Тебя там палкой по голове бьют?

Ответить

Marina Ivanov

Александр
0

Нет, но тенденция ясна. Кинотеатры пока поддерживают искусственно, но всех палкой будут загонять онлайн. Цифра это для быдла.

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evilnw

0

Так щедро со стороны yandex'a оставить кинотеатрам 50К рублей.

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Laugh Radiant

0

А вы бы пошли на 2,5 часа в кинотеатр после такого трейлера?

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