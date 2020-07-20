Компании хотят помочь кинотеатрам, закрытым в России с марта, вернуть зрителей.

В закладки

«Первый канал», «Национальная медиа группа», «Газпром-медиа», ВГТРК, Rambler Group, «Яндекс», Mail.ru Group и другие примут участие в кампании «Идём в кино», которая должна помочь вернуть зрителей в кинотеатры. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на совместный пресс-релиз киносетей, дистрибьюторов и продюсеров.

В кампании также примут участие актёры, режиссеры, продюсеры — например, Елизавета Боярская, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева и другие. Участники проекта планируют выпустить видеоролики, организовать флешмобы, а также запустить платформу о единых стандартах безопасности идёмвкино.рф.

В телевизионных и интернет-холдингах подтвердили изданию участие в кампании. В Mail.ru Group уточнили, что задействуют соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»; «Яндекс» займётся информподдержкой на сайтах «Яндекс.Афиша» и «Кинопоиск», а Rambler Group — в сервисах «Рамблер.Касса», «Афиша» и «Афиша Daily».

«Речь сейчас не идёт о коммерческой рекламной кампании с размещением роликов в рекламных блоках. Это именно информационная поддержка», — рассказали в ВГТРК и подтвердили в других медиакомпаниях. Например, телеканалы будут освещать в выпусках темы, связанные с кино и работой кинотеатров.

Кинотеатры закрыты в России с марта 2020 года из-за пандемии Cvoid-19. По данным Ассоциации владельцев кинотеатров, российский прокат может потерять около 38 млрд рублей кассовых сборов в 2020 году. Суммарные потери кинотеатров, если большинству из них удастся открыться к 15 июля, оценивались в 48 млрд рублей.