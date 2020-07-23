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Татьяна Боброва
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New York Times договорилась о покупке компании-создателя подкаста Serial Материал редакции

И партнёрстве с This American Life от создателей Serial — совокупная аудитория двух подкастов составляет 4 млн слушателей в месяц.

  • New York Times договорилась о покупке компании Serial Productions, которая с 2014 года выпускает подкаст Serial в формате многосерийного журналистского расследования, пишет Bloomberg. Это один из самых популярных подкастов в мире, писало BBC.
  • Сумма сделки не раскрывается, но по словам осведомлённого источника агентства, она составит около $25 млн. Собеседник The Wall Street Journal утверждает, что сумма может составить до $50 млн в зависимости от результатов.
  • Также издание заключит стратегическое партнёрство с This American Life от создателей Serial — еженедельным документальным подкастом. По данным WSJ, совокупная аудитория This American Life и Serial составляет 4 млн слушателей в месяц.
  • В компании отметили, что сделка позволит увеличить аудиторию Serial и даст финансирование на увеличение количества выпусков и штата. Например, вместо одного шоу в год Serial сможет делать до четырёх.
  • В New York Times добавили, что издание «оптимистично настроено» относительно возможного роста выручки от рекламы, а также рассматривает возможность ввести подписку на свои подкасты.
  • Эта сделка — лишь одно из последних крупных соглашений в сфере подкастов, отмечает Bloomberg. Например, в мае 2020 года Spotify подписал многолетний контракт с комиком и автором подкастов Джо Роганом. По словам источника, сумма сделки составила более $100 млн.

#новость #подкасты #сделки

Татьяна Боброва
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>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
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