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Медиа
Лиана Липанова
884

Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о запуске собственного издания VTimes Материал редакции

Издание будет зарабатывать на рекламе и краудфандинге — платной подписки не будет.

11 комментариев
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Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты запустят новое издание под названием VTimes осенью 2020 года и собственный подкаст. Проект будет ориентироваться на темы, освещаемые «Ведомостями», а также добавит новые: здоровье, экология, ответственное потребление, человеческий капитал и другие.

«Мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — говорится в заявлении.

Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником VTimes — не инвестором и не менеджером, уточняют журналисты.

Заявление подписано Александром Губским, Борисом Сафроновым, Филиппом Стеркиным, Кириллом Харатьяном, Елизаветой Базановой и другими.

Точная дата открытия пока не уточняется. «Было бы забавно стартовать 6 сентября — в день рождения "Ведомостей", — но к этой дате мы точно не успеем. Поэтому будет позже», — заявил Губский Forbes.

На сайте издания будет как лента новостей, так и расширенные материалы. Над проектом работает «несколько десятков людей», включая бывших журналистов «Ведомостей», уточнил Губский.

По его словам, издание будет зарабатывать с помощью краудфандинга и рекламы. Платной подписки, как у «Ведомостей», не будет, уточнил он. Институциональных инвесторов у проекта пока нет, говорит Губский.

«Что-то работает pro bono (безвозмездная профессиональная помощь. — Forbes). <...> Приходят люди, организации, которые предлагают нам свои услуги просто за идею. Пока больших инвестиций не потребовалось. Сейчас начнется вся основная работа», — объясняет он.

Главред и издатель пока не выбраны, поскольку юридическая структура ещё только создаётся, заявили журналисты.

Кроме того, журналисты планируют запустить «Клуб друзей» VTimes.

Задача не в том, чтобы объявить сбор денег, собрать какую-то сумму и на этом все закончить, а чтобы создать постоянно действующую структуру, клуб друзей, которые будут поддерживать проект. Самая прямая аналогия клуба друзей музеев — когда ты платишь и получаешь бенефит или просто гордишься тем, что ты друг Британского музея.

Александр Губский
бывший журналист «Ведомостей»

«Чтобы читать статьи и слушать подкасты от VTimes», издание предлагает оставить свой электронный адрес.

«Проект»: бывшие журналисты «Ведомостей…
Они рассчитывают, что один из создателей газеты поможет с финансированием.
vc.ru

#новость #ведомости

Лиана Липанова
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6
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11 комментариев
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Дмитрий Оверчук

6

Veduza.io

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Олег Варламов

6

не, ну откровенно говоря, платная подписка на чтение полного текста новостей это днище. 

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Viktor Mann

Олег
0

Соглашусь, пожалуй, а какие альтернативы?

Ответить

Alex Flints

1

Нет независимых СМИ

Ответить

Карл

Alex
0

ну кто-то еще верит в утопию))

Ответить

Я не скажу свое имя машине

1

Больше СМИ - всяких и разных! 

Ответить

Денис Семенов

0

Нейминг уровня десятых. 

Ответить

Боря Бро

Денис
0
Ответить

Антон

0

"Мы такие пиздатые, что уволились. А теперь накидайте нам денег"

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Pavel Voronkov

–1

VT on VC
И шрифт Ведомостей, лучше тогда что-то современее взяли бы.

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Arthur Niazyan

Pavel
0
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