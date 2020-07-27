Издание будет зарабатывать на рекламе и краудфандинге — платной подписки не будет.

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Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты запустят новое издание под названием VTimes осенью 2020 года и собственный подкаст. Проект будет ориентироваться на темы, освещаемые «Ведомостями», а также добавит новые: здоровье, экология, ответственное потребление, человеческий капитал и другие.

«Мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — говорится в заявлении.

Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником VTimes — не инвестором и не менеджером, уточняют журналисты.

Заявление подписано Александром Губским, Борисом Сафроновым, Филиппом Стеркиным, Кириллом Харатьяном, Елизаветой Базановой и другими.

Точная дата открытия пока не уточняется. «Было бы забавно стартовать 6 сентября — в день рождения "Ведомостей", — но к этой дате мы точно не успеем. Поэтому будет позже», — заявил Губский Forbes.

На сайте издания будет как лента новостей, так и расширенные материалы. Над проектом работает «несколько десятков людей», включая бывших журналистов «Ведомостей», уточнил Губский.

По его словам, издание будет зарабатывать с помощью краудфандинга и рекламы. Платной подписки, как у «Ведомостей», не будет, уточнил он. Институциональных инвесторов у проекта пока нет, говорит Губский.

«Что-то работает pro bono (безвозмездная профессиональная помощь. — Forbes). <...> Приходят люди, организации, которые предлагают нам свои услуги просто за идею. Пока больших инвестиций не потребовалось. Сейчас начнется вся основная работа», — объясняет он.

Главред и издатель пока не выбраны, поскольку юридическая структура ещё только создаётся, заявили журналисты.

Кроме того, журналисты планируют запустить «Клуб друзей» VTimes.

Задача не в том, чтобы объявить сбор денег, собрать какую-то сумму и на этом все закончить, а чтобы создать постоянно действующую структуру, клуб друзей, которые будут поддерживать проект. Самая прямая аналогия клуба друзей музеев — когда ты платишь и получаешь бенефит или просто гордишься тем, что ты друг Британского музея. Александр Губский бывший журналист «Ведомостей»