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больше миллиона раз
Издание будет зарабатывать на рекламе и краудфандинге — платной подписки не будет.
Уволившиеся из «Ведомостей» журналисты запустят новое издание под названием VTimes осенью 2020 года и собственный подкаст. Проект будет ориентироваться на темы, освещаемые «Ведомостями», а также добавит новые: здоровье, экология, ответственное потребление, человеческий капитал и другие.
«Мы уверены, что России как никогда прежде необходимы независимые источники информации, которым можно доверять, нужны площадки для свободного обмена мнениями и для профессиональной экспертизы», — говорится в заявлении.
Основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр будет советником VTimes — не инвестором и не менеджером, уточняют журналисты.
Заявление подписано Александром Губским, Борисом Сафроновым, Филиппом Стеркиным, Кириллом Харатьяном, Елизаветой Базановой и другими.
Точная дата открытия пока не уточняется. «Было бы забавно стартовать 6 сентября — в день рождения "Ведомостей", — но к этой дате мы точно не успеем. Поэтому будет позже», — заявил Губский Forbes.
На сайте издания будет как лента новостей, так и расширенные материалы. Над проектом работает «несколько десятков людей», включая бывших журналистов «Ведомостей», уточнил Губский.
По его словам, издание будет зарабатывать с помощью краудфандинга и рекламы. Платной подписки, как у «Ведомостей», не будет, уточнил он. Институциональных инвесторов у проекта пока нет, говорит Губский.
«Что-то работает pro bono (безвозмездная профессиональная помощь. — Forbes). <...> Приходят люди, организации, которые предлагают нам свои услуги просто за идею. Пока больших инвестиций не потребовалось. Сейчас начнется вся основная работа», — объясняет он.
Главред и издатель пока не выбраны, поскольку юридическая структура ещё только создаётся, заявили журналисты.
Кроме того, журналисты планируют запустить «Клуб друзей» VTimes.
«Чтобы читать статьи и слушать подкасты от VTimes», издание предлагает оставить свой электронный адрес.
не, ну откровенно говоря, платная подписка на чтение полного текста новостей это днище.
Нет независимых СМИ
Нейминг уровня десятых.
VT on VC
И шрифт Ведомостей, лучше тогда что-то современее взяли бы.
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