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Медиа
Галина Мубаракшина
830

«Два года судов за репутацию»: сооснователь издания BigPicture Барышников сообщил о победе в деле о правах на проект Материал редакции

За время разбирательств BigPicture, по его словам, подешевел с $3 млн до 3 млн рублей.

5 комментариев
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Сооснователь развлекательного издания BigPicture Сергей Барышников сообщил, что выиграл судебное разбирательство с бывшим бизнес-партнёром Евгенией Молчановой о правах на проект.

28 июля 2020 год Московский городской суд отклонил жалобу Молчановой на решение Замоскворецкого районного суда. Суд отказал ей в иске о защите авторских прав на товарный знак «bigpicture».

Главная страница сайта BigPicture.ru

О чём поспорили основатели

Молчанова и Барышников основали BigPicture в 2009 году и до 2013 года были партнёрами в проекте. В 2014 году Барышников через супругу заключил договор о выкупе домена у Молчановой за $85 тысяч, но до 2018 года, по словам Молчановой, заплатил ей лишь $12 тысяч.

По словам Барышникова, его бизнес-партнёр по собственной инициативе увеличил сумму требований до $1 млн. В 2018 году он открыл сайт bigpikcha.ru со схожим оформлением и контентом.

По данным SimilarWeb, в июне 2020 года на сайте bigpicture.ru было зафиксировано 1,9 млн визитов, на сайте bigpikcha.ru — 84,4 тысячи. Сейчас bigpikcha.ru обновляется в автоматическим режиме, пояснил vc.ru Сергей Барышников.

О чём просила суд Евгения Молчанова

В марте 2019 года Молчанова попросила районный суд запретить супруге Барышникова Юлии Давыдовой, а также рекламному агентству Барышникова «Сало» и компании «Бигпикча.ру» использовать обозначение «bigpicture» без согласия правообладателя, а Федеральному институту промышленной собственности — регистрировать товарные знаки с обозначением «bigpicture».

Евгения Молчанова также потребовала отказать ИП Давыдовой в регистрации товарного знака bigpicture.ru, передать ей или аннулировать права на домен bigpikcha.ru, а также обязать ООО «Бигпикча.ру» сменить наименование и взыскать с компании 300 тысяч рублей за нарушение исключительных прав.

Главная страница сайта BigPikcha.ru

Истица указала, что в 2014 году заключила с Давыдовой договор о продаже домена bigpicture.ru. В 2018 году Молчанова направила ей уведомление о расторжении договора из-за отсутствия оплаты.

Евгения Молчанова считает, что владеет исключительными правами на bigpicture.ru, а также обозначение «Bigpicture», поскольку оно было изготовлено по её заказу.

Что решил суд

Суд отказал Молчановой в удовлетворении иска в полном объёме, следует из решения. В частности, суд указал, что домен не относится к объектам интеллектуальной собственности, слово «bigpicture» использовалось ещё до регистрации Молчановой прав на домен, а сайт BigPicture, который размещался на bigpicture.ru, принадлежит Давыдовой.

Как пояснил vc.ru Сергей Барышников, из решения суда следует, что код и контент сайта — собственность его семьи, а не соосновательницы проекта Евгении Молчановой. Но за время разбирательств ценность издания упала.

«За те два года пока мы судились «Бигпикча» как проект, который тогда оценивался под $3 млн, на данный момент не стоит и 3 млн рублей. И судились мы уже, по сути, не за коммерческий проект, который был благополучно п… (утрачен), а за репутацию», — написал Барышников на своей странице в Facebook.

На момент публикации заметки Евгения Молчанова не ответила на запрос vc.ru.

Разбирательства между сооснователями не завершены. В производстве Московского городского суда находится ещё одно дело — о взыскании с тех же ответчиков 75 млн рублей за использование домена bigpicture.ru, а также процентов. В ноябре 2019 года районный суд отказал в удовлетворении этого иска, в сентябре 2020 года городской суд рассмотрит жалобу на решение.

#новость #bigpicture #авторскиеправа

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Алексей Nein

5

то чувство, когда переживаешь за Барышникова больше чем за себя

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Sergey Popadyin

2

Со всей ответственностью заявляю MOBBI человек слова )

Продал мне в 11 году за пятихатку ВЕЧНУЮ ссылку - проверил сейчас - стоит на месте!  Правда сайта того уже нет в природе, точнее кто-то перехватил под другой ГС )

P.S. Эх, думал до*бусь сейчас до него - стрясу пятихаточку назад на хайпе )

P.P.S. Побольше бы таких порядочных людей - рунет будет лучше!

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Павел Гросс-Днепров

0

Правильно я понимаю, что если суд отказал аннулировать bigpikcha.ru, то Сергей считает, что bigpicture.ru теперь снова его?) Это ни в коем случае не подкол, просто выходит так) 

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Елена Солнышко

0

Автор публикации уже видел решение суда?
http://joxi.ru/brRkL1MUYXbKKm

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Комментарий удален

From Siberia to London

0

Самое смешное то, что там ни репутации ни денег давно нет у обеих сторон. Пусть хоть миллиард присудят - получить эти суммы не получится.

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