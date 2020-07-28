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Медиа
Галина Мубаракшина
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«СТС Медиа» станет владельцем 100% «Карамба ТВ», выпускающего шоу «+100500» Материал редакции

В 2017 году основатели проекта ушли из «Карамба ТВ» из-за конфликта с новым владельцем.

  • ФАС одобрила заявку АО «СТС» (холдинг «СТС Медиа») о покупке 49% в ООО «Карамба ТВ», пишет «Коммерсантъ». Телеканал подтвердил изданию сделку, уточнив, что закроет её «на днях», но не раскрыл суммы покупки.
  • 49% компании сейчас владеет Олег Братишко, активом управляет принадлежащий ему фонд Typhoon Digital, уточняет газета. Братишко сообщил, что помогал телеканалу на первом этапе сделки и участвовал в её финансировании.
  • «СТС Медиа» уже принадлежат 51% в «Карамба ТВ» — холдинг выкупил долю у основателей студии в 2015 году за 148 млн рублей. «Карамба ТВ» выпускает шоу «+100500» (оно выходило на телеканале «Перец», принадлежащем «СТС»). Также в сделку вошли сайты Carambatv.ru и 100500.tv, уточняет газета.
  • Создатели «Карамба ТВ» — ведущий «+100500» Максим Голополосов, режиссёр программы Петр Сивак и бывший директор «Карамба ТВ» Михаил Орлов. В январе 2017 года они полностью вышли из состава акционеров, продав 49% компании Братишко.
  • Михаил Орлов утверждал, что они с партнёрами ушли из-за конфликта с новым руководством «Карамбы», которое, по его мнению, практически развалило проект.

#новость #стсмедиа #карамба

Галина Мубаракшина
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17 комментариев
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Роман Александров

16
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Николай Свидэрский

Роман
3

Глянул, а ролики-то 100500 стабильно набирают по 1,3млн просмотров

0_0

Ответить

alex twit

8

100500 еще кто-то смотрит? Пора бы стюардессу уже... Того

Ответить

Evgeny Boyko

alex
1

Ну вот они ее сейчас как раскопают — и того!

Ответить

Артем Калашников

5

СТС любит пенсию или контент с "выдержкой".

Ответить

Захар Реверчук

4

Ничего себе, скоро 10 лет будет шоу, его первым зрителям за 25, а его все ещё кто то смотрит, и даже кто то купил

Ответить

Станислав Антохи

Захар
2

Типа а Джо Рогана, которому 100 лет в обед, купил Spotify за $100 млн - это тоже старье? Вопрос в количестве аудитории, только и всего. 

Ответить

Alexander Kováč

4

Молодцы, что смогли продать этот труп.

Ответить

Степан Фадеев

4

Я думал это осталось где-то в году 2012.

Ответить

Тимур Каримуллин

3

+100500, Форт Боярд. Что СТС придумает ещё? Ребут шоу Гладиаторы?

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Микола Чорнопіська

2
Ответить

Я не скажу свое имя машине

2

 Ох ты мать перемать

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Пётр Фильчаков

1

"Михаил Орлов утверждал, что они с партнёрами ушли из-за конфликта с новым руководством «Карамбы», которое, по его мнению, практически развалило проект."
Новое руководство зовут время? 

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Антон

0

А деду нравится видать, как и некоторые потрёпанный ведущие на других каналах.

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Konstantin_Andreevich

0

Политика СТС - жить вчерашним днём

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Hecatecoin

0

Смотрел последний выпуск ... Полный отстой.
В начале кривлялся и власти ругал. Модно это.
Потом какая то хрень реклама была.
В середине за пару минут показали три ролика не о чем. Мол народ хавайте.
И под конец снова реклама пошла...
Вот такая передача...

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Aleksey Bobkov

0

потише Братишко в данной ситуации

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