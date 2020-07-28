В 2017 году основатели проекта ушли из «Карамба ТВ» из-за конфликта с новым владельцем.
- ФАС одобрила заявку АО «СТС» (холдинг «СТС Медиа») о покупке 49% в ООО «Карамба ТВ», пишет «Коммерсантъ». Телеканал подтвердил изданию сделку, уточнив, что закроет её «на днях», но не раскрыл суммы покупки.
- 49% компании сейчас владеет Олег Братишко, активом управляет принадлежащий ему фонд Typhoon Digital, уточняет газета. Братишко сообщил, что помогал телеканалу на первом этапе сделки и участвовал в её финансировании.
- «СТС Медиа» уже принадлежат 51% в «Карамба ТВ» — холдинг выкупил долю у основателей студии в 2015 году за 148 млн рублей. «Карамба ТВ» выпускает шоу «+100500» (оно выходило на телеканале «Перец», принадлежащем «СТС»). Также в сделку вошли сайты Carambatv.ru и 100500.tv, уточняет газета.
- Создатели «Карамба ТВ» — ведущий «+100500» Максим Голополосов, режиссёр программы Петр Сивак и бывший директор «Карамба ТВ» Михаил Орлов. В январе 2017 года они полностью вышли из состава акционеров, продав 49% компании Братишко.
- Михаил Орлов утверждал, что они с партнёрами ушли из-за конфликта с новым руководством «Карамбы», которое, по его мнению, практически развалило проект.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Роман Александров
Николай СвидэрскийРоман
Глянул, а ролики-то 100500 стабильно набирают по 1,3млн просмотров
0_0
alex twit
100500 еще кто-то смотрит? Пора бы стюардессу уже... Того
Evgeny Boykoalex
Ну вот они ее сейчас как раскопают — и того!
Артем Калашников
СТС любит пенсию или контент с "выдержкой".
Захар Реверчук
Ничего себе, скоро 10 лет будет шоу, его первым зрителям за 25, а его все ещё кто то смотрит, и даже кто то купил
Станислав АнтохиЗахар
Типа а Джо Рогана, которому 100 лет в обед, купил Spotify за $100 млн - это тоже старье? Вопрос в количестве аудитории, только и всего.
Alexander Kováč
Молодцы, что смогли продать этот труп.
Степан Фадеев
Я думал это осталось где-то в году 2012.
Тимур Каримуллин
+100500, Форт Боярд. Что СТС придумает ещё? Ребут шоу Гладиаторы?
Микола Чорнопіська
Я не скажу свое имя машине
Ох ты мать перемать
Пётр Фильчаков
"Михаил Орлов утверждал, что они с партнёрами ушли из-за конфликта с новым руководством «Карамбы», которое, по его мнению, практически развалило проект."
Новое руководство зовут время?
Антон
А деду нравится видать, как и некоторые потрёпанный ведущие на других каналах.
Konstantin_Andreevich
Политика СТС - жить вчерашним днём
Hecatecoin
Смотрел последний выпуск ... Полный отстой.
В начале кривлялся и власти ругал. Модно это.
Потом какая то хрень реклама была.
В середине за пару минут показали три ролика не о чем. Мол народ хавайте.
И под конец снова реклама пошла...
Вот такая передача...
Aleksey Bobkov
потише Братишко в данной ситуации