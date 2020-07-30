«Библиотеки одалживают книги и должны продолжить это делать».

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Некоммерческая организация Internet Archive в конце июля 2020 года прокомментировала иск четырёх крупнейших книгоиздателей США, которые обвинили сайт в пиратстве.

В блоге проекта основатель Internet Archive Брюстер Кале попросил глав компаний-правообладателей отказаться от иска, назвав его «ненужным», и предложил им присоединиться к борьбе за доступ к знаниям в условиях пандемии.

По мнению Кале, Internet Archive выполняет ту же функцию, что и библиотеки, предоставляя читателям цифровые копии печатных книг и контролируя их распространение. Проект помог школьникам и студентам во время пандемии, отмечает он. Благодаря архиву, незрячие пользователи тоже могут читать, поскольку лишь 10% печатных книг приспособлены для них, подчёркивает Кале.

«Издатели требуют закрыть нашу библиотеку из-за нарушения авторских прав. Наш ответ простой: закон об авторском праве не мешает библиотекам владеть книгами, оцифровывать их и одалживать их читателям […]. Библиотеки одалживают книги и должны продолжить это делать», — в частности, заявил основатель Internet Archive.