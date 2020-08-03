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Исследование: к началу августа кинотеатры открылись только в 27 регионах, половина работающих залов — в Москве Материал редакции
Всего по стране работу возобновили 21% кинотеатров, открытых до пандемии.
- По данным на 3 августа, в России возобновили работу 450 кинотеатров и 1360 кинозалов в 27 регионах, выяснила исследовательская компания «Невафильм Research».
- 48% открылись открылись в Москве и подмосковных Химках, Красногорске, Долгопрудном и некоторых других городах.
- В регионах, где власти разрешили работу кинотеатров, открылись не все площадки, которые работали в марте. Так, в Москве и области, Адыгее, Крыму, Амурской, Костромской, Сахалинской, Тверской, Тульской областях заработало 70-85% кинотеатров.
- В Калужской, Курской, Магаданской, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Ярославской областях, в Карелии и Хакасии открылись более 50% площадок. В Курганской области, городе Севастополь и Чукотке открылись все кинотеатры, утверждают аналитики.
- Всего по стране работу возобновили 21% кинотеатров и 24% кинозалов из тех, что работали в марте.
- Об открытии кинотеатров с 1 августа в начале июля объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Кинотеатры в России из-за пандемии не работали с конца марта.
- Власти каждого региона самостоятельно принимают решение об открытии кинотеатров: так, в Якутии прокат возобновится 15 августа, в Санкт-Петербурге — 17 августа, в Новосибирской области — 1 сентября.
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