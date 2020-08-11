Сервис с новостями Apple News+ в бета-версии iOS 14 начал перенаправлять пользователей с сайтов СМИ в приложение Материал редакции
Он не впервые лишает медиа трафика — из-за этого с Apple News уже перестала работать The New York Times.
В бета-версии iOS 14 и macOS Big Sur по умолчанию включена функция, которая перенаправляет пользователей, кликающих на заголовки статей в браузере Safari, в приложение Apple News+ вместо сайта издания.
На новую опцию обратил внимание Тони Хейл — глава сервиса Scroll, который предлагает пользователям доступ к изданиям без рекламы.
По мнению Хейла, эта функция разрушает представление об Apple News как отдельном канале пользовательского трафика и отдельной аудитории.
Если сервис Apple News+ вырастет до уровня, при котором количество подписчиков компенсирует медиа падение показателя ARPU (средней выручки на одного пользователя), компания сможет утверждать, что это целесообразный с точки зрения экономики шаг, отмечает Хейл.
Кроме того, Apple, которая публично борется за конфиденциальность данных, отслеживает перемещение пользователя между сайтами, и эта функция также «зарыта» в настройках по умолчанию, говорит он.
Apple News — новостной агрегатор, который предлагает медиа публиковать свои материалы. В марте 2019 года Apple News запустил подписку Apple News+ с доступом к «сотням» материалов за $9,99 в месяц.
В июне 2020 года сотрудничество с Apple News прекратила The New York Times — в издательстве заявили, что сервис ограничивал прямое взаимодействие с читателями, а реклама в нём приносила медиа мало доходов. Сервис взимает 30% с любых платежей за подписку через свои приложения.
Очередной твиттерский мудила не разобрался в вопросе и набрасывает. Там же серым по черному написано:
Links to stories INCLUDED IN YOUR APPLE NEWS+ SUBSCRIPTION will open in NEWS…
Это означает что при в ключённой галке ссылки В ПОДПИСКЕ будут открываться в приложении.
Следовательно в подписке находятся только те издатели, у кого с Apple News+ договор на показы, за счет чего они собственно и получают свои рекламные отчисления https://developer.apple.com/news-publisher/
Ну камон!
Нет, нужно присоединиться к всеобщему нытью о том, какая компания плохая.
Один негатив от Apple последние две недели.
Что происходит?
получат штраф от антимонопольного комитета в пару сотен миллионов и отключат по умолчанию эту функцию
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