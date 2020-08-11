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Медиа
Галина Мубаракшина
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Сервис с новостями Apple News+ в бета-версии iOS 14 начал перенаправлять пользователей с сайтов СМИ в приложение Материал редакции

Он не впервые лишает медиа трафика — из-за этого с Apple News уже перестала работать The New York Times.

10 комментариев
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В бета-версии iOS 14 и macOS Big Sur по умолчанию включена функция, которая перенаправляет пользователей, кликающих на заголовки статей в браузере Safari, в приложение Apple News+ вместо сайта издания.

На новую опцию обратил внимание Тони Хейл — глава сервиса Scroll, который предлагает пользователям доступ к изданиям без рекламы.

Включенная опция чтения новостей в Apple News+ Страница Тони Хейла в Twitter

По мнению Хейла, эта функция разрушает представление об Apple News как отдельном канале пользовательского трафика и отдельной аудитории.

Если сервис Apple News+ вырастет до уровня, при котором количество подписчиков компенсирует медиа падение показателя ARPU (средней выручки на одного пользователя), компания сможет утверждать, что это целесообразный с точки зрения экономики шаг, отмечает Хейл.

Кроме того, Apple, которая публично борется за конфиденциальность данных, отслеживает перемещение пользователя между сайтами, и эта функция также «зарыта» в настройках по умолчанию, говорит он.

Tony Haile @arctictony
Woah, I wonder how many publishers in Apple News+ realize that the new iOS14 and MacOS Big Sur are by default intercepting traffic to their sites and sending it to the Apple News app instead. https://t.co/k4PQG9mE7M
«Интересно, как много издателей в Apple News+ знают, что в iOS14 и macOS Big Sur по умолчанию трафик с их сайтов перенаправляется в приложение Apple News»

Apple News — новостной агрегатор, который предлагает медиа публиковать свои материалы. В марте 2019 года Apple News запустил подписку Apple News+ с доступом к «сотням» материалов за $9,99 в месяц.

В июне 2020 года сотрудничество с Apple News прекратила The New York Times — в издательстве заявили, что сервис ограничивал прямое взаимодействие с читателями, а реклама в нём приносила медиа мало доходов. Сервис взимает 30% с любых платежей за подписку через свои приложения.

#новость #apple #applenews

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Лучезарный Смех

3

Очередной твиттерский мудила не разобрался в вопросе и набрасывает. Там же серым по черному написано:
Links to stories INCLUDED IN YOUR APPLE NEWS+ SUBSCRIPTION will open in NEWS…

Это означает что при в ключённой галке ссылки В ПОДПИСКЕ будут открываться в приложении.
Следовательно в подписке находятся только те издатели, у кого с Apple News+ договор на показы, за счет чего они собственно и получают свои рекламные отчисления https://developer.apple.com/news-publisher/

Ну камон!

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Павел

Лучезарный
2

Нет, нужно присоединиться к всеобщему нытью о том, какая компания плохая.

Ответить

Сергей Ермилов

3

Хочешь оставить коммент? Сначала добейся.

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Yury Kotov

0

Ну так и надо, что мелочиться

Ответить

ilowen

0

Борзеет огрызок.

Ответить

Tagiyev Tagi

0

Один негатив от Apple последние две недели.
Что происходит?

Ответить

Yuri Ahmedov

Tagiyev
0

Нужно больше денег от сервисов 

Ответить

Сослан Сакшин

Tagiyev
0

эплодрочер должен быть попользован эплой

Ответить

Иван Авдеев

0

Ну а кто мешает медиа сделать свой агрегатор и не пускать туда apple?

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Yevhenii Oliinyk

0

получат штраф от антимонопольного комитета в пару сотен миллионов и отключат по умолчанию эту функцию

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