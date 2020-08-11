Он не впервые лишает медиа трафика — из-за этого с Apple News уже перестала работать The New York Times.

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В бета-версии iOS 14 и macOS Big Sur по умолчанию включена функция, которая перенаправляет пользователей, кликающих на заголовки статей в браузере Safari, в приложение Apple News+ вместо сайта издания.

На новую опцию обратил внимание Тони Хейл — глава сервиса Scroll, который предлагает пользователям доступ к изданиям без рекламы.

Включенная опция чтения новостей в Apple News+ Страница Тони Хейла в Twitter

По мнению Хейла, эта функция разрушает представление об Apple News как отдельном канале пользовательского трафика и отдельной аудитории.

Если сервис Apple News+ вырастет до уровня, при котором количество подписчиков компенсирует медиа падение показателя ARPU (средней выручки на одного пользователя), компания сможет утверждать, что это целесообразный с точки зрения экономики шаг, отмечает Хейл.

Кроме того, Apple, которая публично борется за конфиденциальность данных, отслеживает перемещение пользователя между сайтами, и эта функция также «зарыта» в настройках по умолчанию, говорит он.

Tony Haile @arctictony Woah, I wonder how many publishers in Apple News+ realize that the new iOS14 and MacOS Big Sur are by default intercepting traffic to their sites and sending it to the Apple News app instead. https://t.co/k4PQG9mE7M «Интересно, как много издателей в Apple News+ знают, что в iOS14 и macOS Big Sur по умолчанию трафик с их сайтов перенаправляется в приложение Apple News»

Apple News — новостной агрегатор, который предлагает медиа публиковать свои материалы. В марте 2019 года Apple News запустил подписку Apple News+ с доступом к «сотням» материалов за $9,99 в месяц.