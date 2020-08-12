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МТС предложил абонентам оформить подписку на Spotify Premium и оплачивать её со счёта мобильного Материал редакции
За подключение услуги оператор даст новым пользователям Spotify полгода бесплатной музыки без рекламы.
- МТС договорился о партнёрстве с Spotify в России, рассказали vc.ru в компании. Абоненты оператора смогут оформить подписку на стриминговый сервис, набрав *123# со смартфона, или через сайт, а затем платить за сервис со счёта мобильного телефона.
- Стоимость услуги такая же, как и при обычной подписке, 169 рублей в месяц. При первом подключении МТС обещает новым подписчикам Spotify Premium полгода бесплатной музыки.
- Партнёрство позволит Spotify увеличить количество подписчиков «в условиях жёсткой конкуренции», считает источник vc.ru на рынке. Сотрудничество с МТС может быть расширено на ближайшие два-три года, утверждает он, не уточнив деталей.
- У МТС уже есть партнёрство с Apple Music и собственный музыкальный сервис «MТС Music» на основе «Яндекс.Музыки». Компания сохранит эти партнёрства, сообщил оператор. «Вся наша стратегия построения экосистемы направлена на то, чтобы клиент увеличивал количество цифровых сервисов и за счёт этого оставался с компанией дольше», — отметили в МТС.
- Spotify запустился в России в середине июля 2020 года.
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lakoros
Может какие послабления в трафике бы ввели?
6 месяцев это раз и всё. тем более кому надо разойдутся по семьям, даже своим. и 169 р в месяц не интересно. Да и надо новый аккаунт создавать
George Bregvadze
А что, много кто среди потенциальных юзеров спотифая не имеет карты в банке?
Sergei TimofeyevGeorge
Предпочту сервисы оплачивать через прослойку типа PayPal и тут МТС будет неплох в этом (если не привязывать карту через их сервис). В интернете вообще стараюсь ничего картой не платить.
lakorosSergei
Даже виртуальные не используете?
Aleksandr A
Ну только если ради 6 халявных месяцев. На мой взгляд профита от такой коллабы особо и нет. Цена такая же, трафик не обнуляют. Проще подключить тариф на двоих/троих, будет дешевле и без привязки к оператору. Как потом номер еще отвязывать не понятно.
From Siberia to London
Подписка, которую нельзя отменить и которая может внезапно подорожать на сколько угодно...ммм уже бегу оформлять теряя тапки.
Aleksandr AFrom
Надеюсь, МТС не начнет подключать автоматически пробный период, как он любит подключать гудки и прочую лабуду. А то будут наши бабушки ходить со спотифаем.