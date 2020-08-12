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Татьяна Боброва
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МТС предложил абонентам оформить подписку на Spotify Premium и оплачивать её со счёта мобильного Материал редакции

За подключение услуги оператор даст новым пользователям Spotify полгода бесплатной музыки без рекламы.

  • МТС договорился о партнёрстве с Spotify в России, рассказали vc.ru в компании. Абоненты оператора смогут оформить подписку на стриминговый сервис, набрав *123# со смартфона, или через сайт, а затем платить за сервис со счёта мобильного телефона.
  • Стоимость услуги такая же, как и при обычной подписке, 169 рублей в месяц. При первом подключении МТС обещает новым подписчикам Spotify Premium полгода бесплатной музыки.
  • Партнёрство позволит Spotify увеличить количество подписчиков «в условиях жёсткой конкуренции», считает источник vc.ru на рынке. Сотрудничество с МТС может быть расширено на ближайшие два-три года, утверждает он, не уточнив деталей.
  • У МТС уже есть партнёрство с Apple Music и собственный музыкальный сервис «MТС Music» на основе «Яндекс.Музыки». Компания сохранит эти партнёрства, сообщил оператор. «Вся наша стратегия построения экосистемы направлена на то, чтобы клиент увеличивал количество цифровых сервисов и за счёт этого оставался с компанией дольше», — отметили в МТС.
  • Spotify запустился в России в середине июля 2020 года.

#новость #мтс #spotify

Татьяна Боброва
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7 комментариев
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lakoros

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Может какие послабления в трафике бы ввели?
6 месяцев это раз и всё. тем более кому надо разойдутся по семьям, даже своим. и 169 р в месяц не интересно. Да и надо новый аккаунт создавать

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George Bregvadze

0

А что, много кто среди потенциальных юзеров спотифая не имеет карты в банке?

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Sergei Timofeyev

George
0

Предпочту сервисы оплачивать через прослойку типа PayPal и тут МТС будет неплох в этом (если не привязывать карту через их сервис). В интернете вообще стараюсь ничего картой не платить. 

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lakoros

Sergei
0

Даже виртуальные не используете?

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Aleksandr A

0

Ну только если ради 6 халявных месяцев. На мой взгляд профита от такой коллабы особо и нет. Цена такая же, трафик не обнуляют. Проще подключить тариф на двоих/троих, будет дешевле и без привязки к оператору. Как потом номер еще отвязывать не понятно. 

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From Siberia to London

0

Подписка, которую нельзя отменить и которая может внезапно подорожать на сколько угодно...ммм уже бегу оформлять теряя тапки.

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Aleksandr A

From
0

Надеюсь, МТС не начнет подключать автоматически пробный период, как он любит подключать гудки и прочую лабуду. А то будут наши бабушки ходить со спотифаем.

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