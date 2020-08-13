Сборы сетей в августе упали на 80-90% год к году.

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Ни одна из крупных российских сетей кинотеатров не получила реальной финансовой помощи от государства, пишет РБК со ссылкой на главу объединённой сети кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко» Алексея Васясина.

По его словам, кинотеатры запрашивали у государства дополнительную помощь — 13,5 млрд рублей в виде беспроцентных займов сроком на год. Но Минфин выступил против, сославшись на существующие меры поддержки участников отрасли.

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«Несмотря на обещанные от государства помощь и внесение киноиндустрии в список отраслей, пострадавших от пандемии, реальной помощи этот бизнес пока не получил», — цитирует главу Васясина агентство.

За период с начала августа сборы сетей упали на 80-90% по сравнению с прошлым годом, рассказал РБК Васясин.

«Кроме двух президентских МРОТ на зарплату персоналу и кредита на зарплату, которые смогли получить около 15% кинотеатров, больше счастья «сверху» не было», — рассказал vc.ru глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин.

В июле 2020 года АВК (объединяет более 1600 коммерческих кинозалов, или свыше 50% коммерческого кинопоказа в стране) оценивала годовые убытки сетей и частных кинозалов от пандемии в 48 млрд рублей.