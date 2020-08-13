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Галина Мубаракшина
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Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» пожаловалась на отсутствие обещанной кинотеатрам господдержки Материал редакции

Сборы сетей в августе упали на 80-90% год к году.

6 комментариев
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Ни одна из крупных российских сетей кинотеатров не получила реальной финансовой помощи от государства, пишет РБК со ссылкой на главу объединённой сети кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко» Алексея Васясина.

По его словам, кинотеатры запрашивали у государства дополнительную помощь — 13,5 млрд рублей в виде беспроцентных займов сроком на год. Но Минфин выступил против, сославшись на существующие меры поддержки участников отрасли.

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«Несмотря на обещанные от государства помощь и внесение киноиндустрии в список отраслей, пострадавших от пандемии, реальной помощи этот бизнес пока не получил», — цитирует главу Васясина агентство.

За период с начала августа сборы сетей упали на 80-90% по сравнению с прошлым годом, рассказал РБК Васясин.

«Кроме двух президентских МРОТ на зарплату персоналу и кредита на зарплату, которые смогли получить около 15% кинотеатров, больше счастья «сверху» не было», — рассказал vc.ru глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин.

В июле 2020 года АВК (объединяет более 1600 коммерческих кинозалов, или свыше 50% коммерческого кинопоказа в стране) оценивала годовые убытки сетей и частных кинозалов от пандемии в 48 млрд рублей.

  • В июле продюсеры потребовали от сетей «Синема парк» и «Киномакс» почти 300 млн рублей — это долг сетей за показы фильмов до пандемии. Глава «Киномакса» говорил, что из-за пандемии отрасль оказалась в упадке и не смогла получить поддержку от государства.
  • По данным исследовательской компании «Невафильм Research», к началу августа в России возобновили работу лишь 21% кинотеатров и 24% кинозалов из тех, что работали в марте — и только в 27 регионах.
  • В июле «Яндекс» и частный фонд «Кинопрайм» разрешили кинотеатрам оставить себе все сборы от показов фильма «Фея» с Константином Хабенским, чтобы поддержать отрасль. «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко», а также ещё несколько сетей отказались показывать фильм, поскольку премьера уже состоялась в интернете.

#новость #господдержка #кинотеатры

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Григорий Догонин

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Ну Путин же ОБЕЩАЛ и проявил озабоченность?)

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Игорь Крафт

0

Нынче многовато анекдотов про господдержку ))))

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Ledneva Elena

–2

А что, надо было не карантинить?) Надо было в закрытое плохо проветриваемое помещение людей пускать и фильмы крутить?) Лишь бы бизнес работал? Вам [топам «бизнеса»] настолько cpaть на людей?

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Ivano Digital

Ledneva
0

Пандемия все же повлияла. Их бизнес то законодательно закрыли.  По факту, нормальные люди туда бы все равно не пошли а кинотеатры на комуналке больше потратили :-)

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Marow from Neverland

Ledneva
0

а вам настолько срать на тех, кто трудоустроен в Окко, что вы хотите смерти обеих сетей? это сотни рабочих мест по всей стране

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Ivano Digital

Marow
0

Не понятно почему нужно давать кому-то работу за другой счет. Кинотеатры и так по себе загнивающий сервис, как видео-прокат.

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