Amazon предложила авторам подкастов разместиться в её сервисе с условием не ругать компанию — но не попросила о молчании Материал редакции
Блогеры, конечно, тут же обо всём рассказали.
Amazon решила запустить бесплатные подкасты на своих платформах Amazon Music и Audible, но спровоцировала публичный скандал из-за ограничений, которые хотела наложить на авторов, пишет американский Inc.
10 августа 2020 года компания разослала письма популярным авторам подкастов с предложением присоединиться к новой платформе, указывает The Desk. Компания попросила их принять условия сервиса, в числе которых оказался запрет на критику Amazon и её продуктов, подчёркивает издание.
Вместо того чтобы убедиться, что адресаты не будут делиться её планами, компания просто указала в письме, что её информация конфиденциальна, отмечает Inc. «Тон сообщений напоминал инструкцию, которую дают мелкой сошке», — указывает издание.
Получатели писем, в числе которых были и новостные издания, не постеснялись поделиться их содержанием, пишет Inc. «Мы не подписывали лицензионное соглашение с Amazon и не давали согласия на обеспечение конфиденциальности», — подчеркнул редактор ИТ-издания GeekWire Тодд Бишоп в статье о планах Amazon.
Одним из тех, кому Amazon также предложила сотрудничество, оказался автор подкаста о технологиях Screaming in the Cloud Кори Куинн.
«Я не подписываю контракты, которые меня не устраивают, и я не хочу перестать быть объективным или прекратить потешаться над AWS Cloud, просто чтобы запустить подкаст на платформе Amazon», — написал Куинн в своём аккаунте в Twitter.
11 августа компания исключила пункт об ограничениях, указывает The Desk. «Это самое разумное, что Amazon могла сделать, столкнувшись с растущей волной негатива в адрес сервиса, который официально ещё не запустился», — отмечает Inc. Представитель Amazon отказался от комментариев изданию.
По данным Amazon, в январе 2020 года количество слушателей Amazon Music достигло 55 млн. Грядущий запуск мог бы принести компании большой успех благодаря распространению «умных» колонок Echo на американском рынке, считает Inc. «Но, кажется, Amazon использовала руководство "Как наделать врагов, запуская новый сервис"», — отметило издание.
У каждого своя свобода слова, своя правда.
Нравится это кому-то или нет, наплевать.
Как-то нелепо для глобальной компании прятать голову в песок от критики. Тех же Apple уже не первый десяток лет нещадно критикуют, непохоже чтобы им это сильно вредило. Такое впечатление, что Безос мысленно всё ещё руководит маленьким стартапом, пробивающим себе путь наверх.
У Apple «бесплатные подкасты на своих платформах»?
А в Техасе кукурузные поля? Я как-бы вёл речь вообще не о продукте и его качестве, а об отношении к делу топ-менеджмента Амазона.
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