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Amazon решила запустить бесплатные подкасты на своих платформах Amazon Music и Audible, но спровоцировала публичный скандал из-за ограничений, которые хотела наложить на авторов, пишет американский Inc.

10 августа 2020 года компания разослала письма популярным авторам подкастов с предложением присоединиться к новой платформе, указывает The Desk. Компания попросила их принять условия сервиса, в числе которых оказался запрет на критику Amazon и её продуктов, подчёркивает издание.

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Вместо того чтобы убедиться, что адресаты не будут делиться её планами, компания просто указала в письме, что её информация конфиденциальна, отмечает Inc. «Тон сообщений напоминал инструкцию, которую дают мелкой сошке», — указывает издание.

П.4 лицензионного соглашения «Требования к содержанию». «В подкастах не должно быть рекламы или сообщений, которые выставляют в невыгодном свете или критикуют Amazon или какой-либо из её сервисов…». The Desk

Получатели писем, в числе которых были и новостные издания, не постеснялись поделиться их содержанием, пишет Inc. «Мы не подписывали лицензионное соглашение с Amazon и не давали согласия на обеспечение конфиденциальности», — подчеркнул редактор ИТ-издания GeekWire Тодд Бишоп в статье о планах Amazon.

Одним из тех, кому Amazon также предложила сотрудничество, оказался автор подкаста о технологиях Screaming in the Cloud Кори Куинн.

«Я не подписываю контракты, которые меня не устраивают, и я не хочу перестать быть объективным или прекратить потешаться над AWS Cloud, просто чтобы запустить подкаст на платформе Amazon», — написал Куинн в своём аккаунте в Twitter.

11 августа компания исключила пункт об ограничениях, указывает The Desk. «Это самое разумное, что Amazon могла сделать, столкнувшись с растущей волной негатива в адрес сервиса, который официально ещё не запустился», — отмечает Inc. Представитель Amazon отказался от комментариев изданию.