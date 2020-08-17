Закон ставит в неравное положение независимых авторов и крупные медийные издания, считают в Google.

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Google опубликовала открытое письмо к жителям Австралии из-за планируемого принятия местного закона, который расширяет права новостных изданий в отношении поисковика и YouTube.

Новый закон предоставляет несправедливое преимущество медийному бизнесу в ущерб владельцам сайтов, блогерам и малому бизнесу, указывает Google. Новостные издания получат право на информацию, которая позволит им занимать более выгодные позиции в поиске, утверждают в компании.

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Google также обязана будет предоставить изданиям информацию о том, как получить доступ к данным пользователей и, если закон примут, не сможет гарантировать её конфиденциальность.

Закон также наделяет медиа правом предъявлять Google «огромные и необоснованные» финансовые требования, которые могут поставить под угрозу бесплатные сервисы, говорят в компании.

«Мы тесно сотрудничаем с австралийскими медиа, мы уже платим им миллионы долларов и даём им миллиарды кликов в год», — говорится в заявлении Google.

Компания также опубликовала обращение к независимым YouTube-блогерам в Австралии, в которым рассказала о возможном снижении рекламной выручки видеоблогеров, создателей образовательных программ, музыкальных исполнителей и других из-за нового закона.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) заявила, что Google исказила информацию о законе. В комиссии подчеркнули, что он не обязывает её делиться дополнительной информацией о пользователях и нацелен на справедливую оплату работы журналистов, чьи материалы публикует Google.

«Закон устранит значительный дисбаланс между австралийскими медийными компаниями и Google и Facebook. Благополучие медиа — залог здоровой демократии», — подчеркнули в ACCC.