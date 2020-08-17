Google предупредила о «рисках» для её бесплатных сервисов в Австралии из-за закона о поддержке местных СМИ поисковиком Материал редакции
Закон ставит в неравное положение независимых авторов и крупные медийные издания, считают в Google.
Google опубликовала открытое письмо к жителям Австралии из-за планируемого принятия местного закона, который расширяет права новостных изданий в отношении поисковика и YouTube.
Новый закон предоставляет несправедливое преимущество медийному бизнесу в ущерб владельцам сайтов, блогерам и малому бизнесу, указывает Google. Новостные издания получат право на информацию, которая позволит им занимать более выгодные позиции в поиске, утверждают в компании.
Google также обязана будет предоставить изданиям информацию о том, как получить доступ к данным пользователей и, если закон примут, не сможет гарантировать её конфиденциальность.
Закон также наделяет медиа правом предъявлять Google «огромные и необоснованные» финансовые требования, которые могут поставить под угрозу бесплатные сервисы, говорят в компании.
«Мы тесно сотрудничаем с австралийскими медиа, мы уже платим им миллионы долларов и даём им миллиарды кликов в год», — говорится в заявлении Google.
Компания также опубликовала обращение к независимым YouTube-блогерам в Австралии, в которым рассказала о возможном снижении рекламной выручки видеоблогеров, создателей образовательных программ, музыкальных исполнителей и других из-за нового закона.
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) заявила, что Google исказила информацию о законе. В комиссии подчеркнули, что он не обязывает её делиться дополнительной информацией о пользователях и нацелен на справедливую оплату работы журналистов, чьи материалы публикует Google.
«Закон устранит значительный дисбаланс между австралийскими медийными компаниями и Google и Facebook. Благополучие медиа — залог здоровой демократии», — подчеркнули в ACCC.
- Google вынуждена решать проблему сотрудничества с новостными изданиями на фоне претензий регуляторов разных стран. Власти Австралии и Франции считают, что компания обязана платить за появление заголовков и фрагментов статей в поиске и новостном разделе.
- В сентябре 2019 года Google пообещала удалять превью новостей в поисковой выдаче во Франции, чтобы не платить местным изданиям за их публикации.
- В июле 2020 года Google согласилась платить некоторым новостным изданиям за контент высокого качества. В их числе Der Spiegel в Германии, Diarios Associados в Бразилии, InQueensland и InDaily в Австралии.
- В марте 2019 года Apple запустила собственный сервис с новостями и журналами по подписке, но уже столкнулась с критикой СМИ. В октябре раздел с новостями от Bloomberg, Fox News и других запустила Facebook. WSJ писала, что соцсеть также будет платить партнёрам — но не всем.
Закон также наделяет медиа правом предъявлять Google «огромные и необоснованные» финансовые требования, которые могут поставить под угрозу бесплатные сервисы
Пора уже в школах преподавать, что если сервис показывает тебе рекламу, то он не бесплатный.
Вас в AdBlock'e забанили?
Воровство не делает сервис бесплатным
Только он не все блокирует :(
Тогда uBlock.
У меня связка из ADBlock и uBlock. Как-то отключил... перекрестился. Включил обратно
Блоги компаний
Показать еще