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Галина Мубаракшина
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Представитель российских издательств пожаловался в Еврокомиссию на Google из-за приложений с пиратскими копиями книг Материал редакции

Из Google Play следует удалить приложения Mail.ru, Telegram и YouTube, которые допускают нарушения авторских прав, но Google этого не делает, указывает он.

10 комментариев
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Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы «Эксмо-АСТ», «Азбука-Аттикус», «Альпина Digital» и других российских издательств, попросила еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер привлечь к ответственности Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

АЗАПИ жалуется, что Google не удаляет по их запросу Ok.ru, Mail.ru, Telegram, YouTube, WattPad и другие крупные приложения, которые допускают «массовые нарушения авторских прав», указывает газета.

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В 2019-2020 годах Google заблокировала по просьбе АЗАПИ 60 небольших мобильных приложений, но не крупные сервисы, рассказал изданию гендиректор ассоциации Максим Рябыко. Это нужно компании, чтобы сохранить доминирующее положение на рынке, поскольку бесплатные книги привлекают пользователей, считает он.

Приложения с пиратскими копиями мешают легальным книжным сервисам, например, Storytel, Bookmate и «ЛитРес», конкурировать на европейском рынке, хотя популярность электронных книг растёт, указал Рябыко. По оценкам гендиректора Storytel Russia Бориса Макаренкова, борьба с пиратством увеличила бы рынок легального контента втрое.

Обращение к владельцам приложений не даёт результатов, рассказали изданию в «Эксмо-АСТ». В пресс-службе Google отказались от комментариев газете, Telegram и WattPad не ответили на его запросы, в «Одноклассниках» сообщили, что оперативно устраняют нарушения авторских прав.

Гендиректор Bookmate Андрей Баев не согласился с позицией АЗАПИ: он считает, что пиратские книги скачивают в основном на торрентах, а Google и WattPad чётко работают по запросам правообладателей в Европе.

Google нужна более корректная форма запроса о нарушении авторских прав от российских издателей — тогда компания будет оперативно уведомлять о них владельцев приложений, рассказал изданию главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

В апреле 2020 года комитет Госдумы по инфополитике рекомендовал принять во втором чтении пакет поправок в антипиратский закон. Он позволяет Роскомнадзору просить оператора связи либо Google Play, App Store блокировать приложения с пиратским контентом, если владельцы сервисов не отвечают на запрос регулятора в течение суток.

#новость #пиратство #google

Галина Мубаракшина
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Правильный Взгляд

5

Группа бесполезных дятлов недовольна, что их игнорируют.

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Andrew Stepanov

3

Маразм крепчает.

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Alexey Ten

2

«Из Google Play следует удалить приложения [...] YouTube»  😂

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Alexey Ten

1

Ещё надо удалить браузер, что бы не ходили по пиратским сайтам, Телефон, а то кто-нибудь может позвонить и читать тебе книги вслух и SMS, а то будут пересылать тебе книги по одному предложению!

Ответить

Дмитрий Блинов

0

Так-то логично и правильно. Их недоумение можно понять

Ответить

Andrew Stepanov

Дмитрий
1

Вы, случайно, не в АЗАПИ работаете?

Ответить

Дмитрий Блинов

Andrew
0

Нет

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ЧТО В НУТРИ/детский канал

0

Издевательств

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ЧТО В НУТРИ/детский канал

0

Знаем мы ваши сервисы пока бесплатно а потом за все деньги срубить пытаетесь даже за вход,нужно сделать так чтобы авторское право было не больше 5 лет а потом достояние общественности и точка.

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Антон

0

Надо забыть про протоколы передачи данных. 

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