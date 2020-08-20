Сеть задерживает выплаты из-за пандемии, в том числе за прокат фильмов до «карантина».

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Российские подразделения зарубежных кинопрокатчиков Central Partnership, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing и Sony Pictures подали иски в Арбитражный суд Москвы на общую сумму 172 млн рублей к сети кинотеатров «Киномакс».

Central Partnership, Walt Disney Studios Sony Pictures и Sony Pictures требуют взыскать с сети 87,8 млн рублей, 30,9 млн рублей и 53,3 млн рублей соответственно, следует из картотеки арбитражных дел.

«Киномакс» не расплатился с Central Partnership за прокат нескольких фильмов в январе-марте 2020 года, ещё до пандемии, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора прокатчика Вадима Верещагина. В их числе «Холоп», «Соник в кино» и «(Не)идеальный мужчина», указал он.

«Киномакс» не предложил прокатчику вариантов рассрочки, которые устроили бы и его, и продюсеров, пояснил газете Верещагин. Гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов пообещал, что урегулирует вопросы с партнёрами в досудебном порядке, указывает издание.