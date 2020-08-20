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Галина Мубаракшина
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Кинопрокатчики Disney, Sony Pictures и Central Partnership подали иски к сети «Киномакс» на 172 млн рублей Материал редакции

Сеть задерживает выплаты из-за пандемии, в том числе за прокат фильмов до «карантина».

14 комментариев
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Российские подразделения зарубежных кинопрокатчиков Central Partnership, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing и Sony Pictures подали иски в Арбитражный суд Москвы на общую сумму 172 млн рублей к сети кинотеатров «Киномакс».

Central Partnership, Walt Disney Studios Sony Pictures и Sony Pictures требуют взыскать с сети 87,8 млн рублей, 30,9 млн рублей и 53,3 млн рублей соответственно, следует из картотеки арбитражных дел.

«Киномакс» не расплатился с Central Partnership за прокат нескольких фильмов в январе-марте 2020 года, ещё до пандемии, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора прокатчика Вадима Верещагина. В их числе «Холоп», «Соник в кино» и «(Не)идеальный мужчина», указал он.

«Киномакс» не предложил прокатчику вариантов рассрочки, которые устроили бы и его, и продюсеров, пояснил газете Верещагин. Гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов пообещал, что урегулирует вопросы с партнёрами в досудебном порядке, указывает издание.

  • В июле 2020 года продюсеры потребовали от «Синема парка» и «Киномакса» почти 300 млн рублей долга за показы до пандемии.
  • Из-за ограничений отрасль оказалась в упадке и не смогла получить поддержку от государства, указывал Дмитрий Нартов. И «Синема парк», и «Киномакс» включены в список системообразующих компаний.
  • В августе объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» также пожаловалась на отсутствие господдержки. Глава сети Алексей Васясин указывал, что за две недели августа сборы кинотеатров упали на 80-90% по сравнению с 2019 годом.
  • По данным Ассоциации владельцев кинотеатров (объединяет более 1600 коммерческих кинозалов, или свыше 50% коммерческого кинопоказа в стране), лишь 15% кинотеатров смогли получить финансовую помощь: выплату МРОТ на зарплату персоналу и кредиты на зарплату.
  • В июле 2020 года АВК оценивала годовые убытки сетей и частных кинозалов от пандемии в 48 млрд рублей.

#новость #кинотеатры

Галина Мубаракшина
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14 комментариев
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Saucedo Puetz

6

Я тоже считаю что платить за такой шлак как «Холоп», «Соник в кино» не стоит

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Влад Ижевский

Saucedo
1

Тогда претензию Киномакс должен получить не только от кинопрокатчиков, но и от вас. Почему вы действуете алогично? 

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Влад Ижевский

7

Бизнес по-русски: продать ДО и не отдать деньги ссылаясь на то, что было ПОСЛЕ.

Сценарий для Sony и Disney: Киномакс идет себе такой вечером домой после ресторана, поел вкусно, а к нему из подворотни выходят трое и "Хуякс!" лопатой, за долги.

Ответить

Dmitry Ilyn

Влад
0

«Ну вы же понимаете...»

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Мария Авраменко

Влад
0

потом опять скажут рашин мафия!!!)))

Ответить

Shad Khoshvagt

2

Как всегда: богатые и могучие силой отнимают деньги у малоизвестных и полезных.
У сильного всегда бессильный виноват

Ответить

Влад Ижевский

Shad
3

Киномакс пользу какую несет? Срет в мозг неокрепшему поколению выработанными человечеством в бытовой жизни клише?

Ответить

Sam Esq

1

Да не удивлюсь если прокатный кинобизнес такая же пирамида как и туризм. Но деньги там крутятся, судя по всему, большие. И мне непонятно, почему кинотеатры посят поддержки у государства. Самые работящие и самые уставшие? Как по мне - жирные и офигевшие.

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Григорий Догонин

Sam
0

Аренда очень дорогая, маржинальность низкая, Люксор закрыл 95% своих кинотеатров еще в прошлом году.

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Алексей Ларин

Sam
0

Может потому, что во время короны они пустые стоят?

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Red Boy

–2

Central Partnership со своими никому не нужными комедиями кричит громче всех, даже Disney не такой наглый

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Alexander Olenkov

Red
2

Суть даже не в том, кто и какой шлак купил, а в том что договор есть договор. Разве кто-то стоял с пистолетом у виска, когда Киномакс покупал права?
Другое дело, что Киномакс это большая сеть где могут работать и ваши друзья или знакомые, но из-за карантина и отсутствия поддержки государства люди могут окончательно лишится рабочих мест.

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Arthur Niazyan

Alexander
2

Но ведь Мишустин выдал всем пострадавшим беспрецедентные меры поддержки? Неужели наврал? Тут скорее Киномакс что-то недоговаривает. /сраказм

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Алексей Ларин

Red
1

Никому не нужный Холоп установил рекорд сборов 

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