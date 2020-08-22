vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Медиа
Евгений Делюкин
859

«Как Onlyfans, но для интеллектуалов»: почему журналисты стали массово делиться знаниями через рассылки Substack Материал редакции

Как устроена бесплатная платформа рассылок Substack, где авторам готовы платить больше, чем за подписку на Netflix.

4 комментария
В закладки

Журналисты и эксперты всё чаще запускают собственные рассылки через сервис Substack — их читают несколько тысяч человек, часть из которых оформляет платную подписку.

С помощью рассылок журналисты получают сотни тысяч долларов в год без постоянной работы в редакции.

Сервис основали разработчики Крис Бест и Джайрадж Хетхи и журналист Хэмиш Маккензи в 2017 году. По словам Маккензи, им не нравились алгоритмы соцсетей и их контроль за новостями. Поэтому они решили создать платформу, где любой автор может «создать мини-медиаимперию для своих подписчиков».

Хэмиш Маккензи, Крис Бест и Джайрадж Хетхи Substack

Среди авторов Substack есть писатели Fortune, The Rolling Stone, Huffington Post и The New York Times. К платформе подключаются и сами издания: The Wall Street Journal готовит рассылку Elevate the Conversation об экологических и социальных проблемах.

Всего на платные рассылки Substack, стоимость которых не менее $5 в месяц, подписано более 100 тысяч человек. С 2017 года сервис привлек $17,4 млн, $15,3 млн из них — от фонда Andreessen Horowitz.

В 2019 году на Substack появилось и первое полноценное медиа о политике и новостях Dispatch. Оно объединяет шесть рассылок и три подкаста. В марте 2020 года выручка Dispatch составила около $1,4 млн. На издание подписалось 70 тысяч читателей, 10 тысяч оформили платную подписку.

Глава Substack Крис Бест считает, что аудитория, которая общается с автором и платит ему напрямую, — это революционное изменение бизнес-модели медиа, которые привыкли выживать с помощью рекламы.

По его мнению, читатели устали от соцсетей и постоянного информационного шума. Благодаря этому вырос спрос на независимую журналистику и личные мнения. «Читатели однозначно готовы платить за то, что помогает им осмыслить им и повысить ценность их жизни», — отмечает Бест.

Substack стал спасением для многих журналистов, потерявших работу из-за кризиса, вызванного пандемией Covid-19. На платформе авторы смогли найти узкую и платежеспособную аудиторию, компенсировав потерю работы. Некоторые начали зарабатывать даже больше, чем до пандемии.

Инвестор Пол МакКеллар назвал Substack «Onlyfans для интеллектуалов» (Onlyfans — сервис с подпиской на эротический контент). В такой оценке он не одинок.

Как устроен Substack

Сервис предлагает авторам бесплатно создавать рассылки на любую тему и берет на себя всю техническую часть, позволяя сосредоточиться только на тексте. По словам сооснователя Substack Криса Беста, основное внимание площадка уделяет связи между автором и аудиторией.

Часть магии рассылки заключается в том, что она работает по социальному контракту: я даю вам свою почту, а вы связываетесь со мной и появляетесь в моём ящике.

Это работает не так, как в соцсетях, где нужно постоянно генерировать контент, чтобы привлечь внимание. Вы соглашаетесь на постоянные отношения между читателем и писателем. Такое ценнее для обеих сторон.

Крис Бест
сооснователь Substack

За создание и ведение рассылок Substack не берёт плату, сервис зарабатывает на комиссии 10% со стоимости платной подписки. Substack предлагает авторам запустить монетизацию только тогда, когда они начинают чувствовать себя комфортно, указывает Business Insider.

По правилам Substack, ежемесячная стоимость подписки не может быть меньше $5 — это одно из немногих ограничений сервиса. Бест объясняет это тем, что авторы зачастую недооценивают себя и пользу своих текстов.

Поначалу мы нашли множество писателей, которые интуитивно выставляли небольшую цену, например 50 центов в месяц. Но это слишком мало — даже не снять комиссию за транзакцию. Вы недооцениваете себя. Мы дали людям повод выставлять минимум $5 в месяц, если они хотят создавать платные рассылки.

Мы говорим авторам: «Смотрите, если вы пишете для широкой аудитории, которая читает для развлечения, от $5 до $10 в месяц вполне неплохо. Если же вы делаете рассылку, которую люди читают, чтобы развиваться в профессиональном плане, это можно рассматривать как коммерческие расходы и выставлять большую цену.

И мы наблюдаем большой интерес к специальным дорогим подпискам. Это говорит о том, что людям интересно финансировать подобные материалы.

Крис Бест

Писатели полностью контролируют что и кому они пишут, а площадка никак не вмешивается в их творчество.

Диапазон тем широкий. На раннем этапе нас интересовало (особенно, с платными подписками): будет ли кто-то платить за рассылку, которая может быть развлекательной или забавной на личном уровне? Ответ: однозначно да.

У нас большой набор тем — от бизнеса до политики и религии, от спорта до комедий и поэзии, от музыкальных рекомендаций до комиксов. И сквозной линией всего этого проходит доверие между читателем и писателем.

Крис Бест

В июле 2020 года Substack объявила, что поможет авторам платных рассылок с юридическим вопросами, включая проверку текстов перед публикацией и защиту от угроз. Компания хочет защитить независимых писателей от возможного юридического преследования влиятельных людей, объясняет Бест.

Объявление на vc.ru
Новые вакансии в Flatdrive
Head of Product
Москва от 150 000 до 300 000 ₽

Чем Substack привлёк авторов

Business Insider и Digiday связывают успех Substack с несколькими факторами.

Площадка рассчиывала на авторов с готовой аудиторией и предлагала бесплатный сервис

Substack запустился всего с одной рассылкой Sinocism — от популярного эксперта по китайскому рынку Билла Бишопа. Он писал для Bloomberg, Reuters и The New York Times.

Форма подписки на Sinocism

В первый день после публикации Бишоп заработал больше $100 тысяч. Вскоре к Substack присоединились и другие заинтересованные авторы и эксперты.

Первые пользователи Substack — люди, которых знал сооснователь сервиса Хэмиш Маккензи или их знакомые. У нас было два предложения для них.

Первый: вы хотите создать рассылку? Мы специально созданы для этого, а отправка вам ничего не будет стоить, даже если ваша адресная книга станет очень большой.

Второй: вы можете включить платную подписку, написать рассылку для тысячи человек за $10 в месяц и быстро заработать серьезные деньги. Таким образом можно создать что-то очень ценное для относительно небольшой аудитории.

Одна из особенностей нашей бизнес-модели — достаточно одной рассылки, которую пользователи захотят прочитать. Билл Бишоп многие годы пишет о Китае, его знают и уважают. Когда он согласился работать с нами, мы построили для него целую платформу, а затем масштабировали её.

Крис Бест

Читатели устали от информационного шума, поэтому вырос спрос на независимые площадки и журналистику

По данным исследования Reuters, за последние годы взлетел интерес к рассылкам. Они стали популярны среди тех, кто каждый день читает новости или хочет получать информационную сводку в определенное время. Рассылки по электронной почте создают привычку к чтению и лояльность к автору. Они стали важным инструментом в медиа, который помогает снизить отток читателей.

Я думаю об этом, как о сдвиге в экономике внимания. До смартфонов и интернета было время, когда можно было сидеть дома и заскучать, и хотелось заполнить чем-то своё внимание. И где-то за последние 20 лет, между интернетом и смартфонами и алгоритмической лентой новостей, мы вроде как съели всё свободное время.

Можно отвлечься в любую секунду, а внимание распределено между множеством вещей. И единственный способ улучшить свою «медийную диету» — уделять внимание более разумным делам, тратить его на то, что более ценно и заслуживает большего доверия.

Крис Бест

Журналисты переходят на работу на самих себя и получают возможность писать о чем угодно без редакционных стандартов

За последние три месяца пандемии мы обнаружили, что число писателей и читателей удвоилось, а наша выручка выросла на 60%. Есть два перекрывающихся эффекта:

Во-первых, люди внезапно засели дома и поменяли образ жизни. Они находят время, чтобы больше читать или начать свой писательский проект, которым хотели заняться.

Во-вторых, бизнес-модель работы с авторами, которая используется во многих устаревших компаниях, уже давно не работает. Covid-19 ускорил сдвиги, которые уже происходили в медиа.

Крис Бест

Прямое взаимодействие аудитории с автором

Все больше писателей становятся независимыми или рассматривают такую возможность. И все больше читателей ищут голоса, которым можно доверять, — они с радостью поддерживают авторов, пишущих подходящие им тексты.

Основная механика: читатели хотят напрямую общаться и поддерживать писателей — и рассылки лишь часть того, как это проявляется. Они не хотят, чтобы на это влияли алгоритмы, которые могут не учитывать наши интересы глубоко в душе.

Подкасты работают аналогичным образом — и это большой сдвиг в том, как люди потребляют информацию.

Крис Бест

Большая часть писателей получают с платформы заработок, сопоставимый с обычным в профессии, но работают на себя и собственную аудиторию — и пишут о том, что им интереснее всего, считает Digiday.

Например, журналист Esquire и The Guardian Люк О’Нил запустил рассылку Hell World, посвященную жизни в Америке. Он продолжает работать и в изданиях.

Рассылка Hell World

Набрав несколько сотен платных подписчиков, О’Нил понял, что его рассылка за $6,66 в месяц может превратиться в работу на полную ставку. Сейчас она ежегодно приносит журналисту около $100 тысяч.

Это способ избавиться от контент-планов, редактуры и смягчения стиля письма — и возможность работать не на огромные медиакомпании. Вместо этого авторы пишут для тех, кто искренне заинтересован в их текстах и мыслях, отмечает О’Нил.

Алисия Кеннеди писала о еде и напитках для журнала в Пуэрто-Рико, но больше интересовалась подготовкой аналитических статей о культуре и медиа о еде. Когда журнал сократил бюджет, она начала рассылать тематические новости через Substack.

Сейчас у неё более 3000 подписчиков, около 400 из них платят $5 в месяц или $30 в год за бонусную пятничную рассылку с вопросами и ответами. Substack стал для Кеннеди «якорем», благодаря которому она может гарантированно оплачивать счета и выживать.

Может быть, у вас будет всего 150 бесплатных подписчиков и платформа не сработает для полноценного заработка — ничего страшного, мы все порой работаем бесплатно. Допустим, вы сможете получить 100 человек, которые оформят платную подписку за $5 в месяц. Для большинства журналистов-фрилансеров $500 в месяц — это уже что-то.

Люк О’Нил
автор рассылки Hell World

О’Нил думает, что по мере роста Substack спрос не превысит предложение: «Вы можете платить $10 за Spotify и получать любую музыку, что хорошо для потребителя. Или можно заплатить $10 любимой группе напрямую, чтобы поддержать её. Людям нравится давать деньги тем, кто им нравится, чтобы они продолжали делать то, что им нравится».

Создание общих подписок и возрождение закрытых площадок

Ещё одна особенность Substack — он позволяет авторам координироваться и объединять подписки, чтобы привлекать аудиторию. И не вмешивается в их дела, говорит сооснователь сервиса Крис Бест.

Авторы подписок Divinations и Superorganizers создали общую рассылку Everything. Подписка сразу на двух авторов стоит $20 в месяц или $200 в год.

За первый месяц число платных подписчиков выросло с 600 до 1000, а Everything стал новым бизнес-изданием, построенным на Substack. Его авторы привлекают новых журналистов и платят им с денег, заработанных на подписке.

Еще журналисты возрождают закрытые издания. Восемь бывших авторов политического блога Discourse Blog с 3000 подписчиков перезапустили проект на Substack. С июля 2020 года они открыли платную подписку.

Раньше Discousre Blog принадлежал G/O Media, владеющей Gizmodo, Kotaku и Deadspin.

Substack во многом напоминает возвращение к авторским блогам, популярных в 2000-х: большинство авторов писали бесплатно, а затем либо нашли работу в крупных медиа, либо продали им свой блог, вспоминает Digiday.

Но современные читатели готовы платить за тексты. В таком случае авторы больше экспериментируют, пишут свободнее и стабильно получают доход от творчества.

Substack продолжает развивать платформу: в бете находится функция, позволяющая прикреплять к рассылке подкасты.

Думаю, в долгосрочной перспективе модель «я хочу подписаться на то, чему я доверяю» не ограничится письмами. Но сейчас мы сосредоточены на писателях. Это то, что мы знаем лучше всего.

Крис Бест

#substack #рассылки

Евгений Делюкин
+28 981
7
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["substack","\u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438"], "comments": 4, "likes": 3, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 151737, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 22 Aug 2020 11:32:37 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в vc.ru
QA-инженер (Selenium)
Удалённо
Backend-разработчик (PHP)
Удалённо
Frontend-разработчик
Удалённо
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Alexandr Blokhin

0

В России есть аналоги? Много ли там русскоязычного контента? Легко ли будет русскоязычный контент там продвигать для российской аудитории? Или проще свой сервис запилить.

Ответить

Андрей Фролов

Alexandr
1

Про русскоязычный контент: на Substack уже есть, например, рассылки от Михаила Калашникова https://thescope.substack.com/, Александра Амзина https://themedia.substack.com/ — то, что читаю сам. Они пока бесплатные.

У самого Substack нет цели привести к вам аудиторию, это скорее удобный инструмент для организации рассылок, а читателей уже должен найти автор

Ответить

Сергей Лукин

Alexandr
0

Эти аналоги существовали еще в нулевые. 
Subscribe.ru , например

Ответить

KAFKA

0

Прекрасный сервис 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Супердженерики стартапа, участвующего в Московском акселераторе, превосходят оригинальные препараты
Проект PolymorPharma - участник акселерационной программы в направлении БиоМедФарм в треке BioMedTech, разрабатывает и…
0
Kokoc Group
Подписан
Отписаться
Kokoc Group запускает финансовую партнерскую сеть Rafinad
Группа компаний Kokoc Group продолжает инвестировать в CPA-рынок (CPA: Cost Per Action, или оплата за действие) и запус…
1
Мегаплан
Подписан
Отписаться
«В ходе конфликта мы просто просрали бизнес». Артем Кабалкин, со-основатель LPgenerator
Более двух лет длился корпоративный конфликт сооснователей проекта LPgenerator. Партнеры помирились, но за время споров…
17

Показать еще

Лучшие комментарии
Кирилл Крайнов
за день
Facebook окончательно перейдёт на новый дизайн десктопной версии в сентябре
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

max smirnoff

Что в США хуже, чем в России

Sergey K

«Преемник, наставник, второй по…

Dimaloss

Что в США хуже, чем в России

Алексей Смолярчук

Что в США хуже, чем в России

max smirnoff

Что в США хуже, чем в России

Bulat Ziganshin

Что в США хуже, чем в России

Andrew Simon

Что в США хуже, чем в России

Mike RK

Для чего разделять трафик на…

Аполлон Степанов

Что в США хуже, чем в России

Виктор Чернов

Что в США хуже, чем в России

Розарио Агро

Epic Games анонсировала…

Sergey K

«Преемник, наставник, второй по…

Евгений Разманов

Что в США хуже, чем в России

Кирилл Макеев

«Преемник, наставник, второй по…

Роман Петерсон

Что в США хуже, чем в России

Viktor Mann

Что в США хуже, чем в России

max smirnoff

Что в США хуже, чем в России

Andrew Simon

Что в США хуже, чем в России

Anna Scherer

Вы должны со мной переспать!

Александр Св-Ко

Что в США хуже, чем в России