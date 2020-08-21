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Галина Мубаракшина
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Financial Times и другие издатели в США потребовали у Apple особых условий по комиссиям в App Store — они есть у Amazon Материал редакции

Для Amazon магазин приложений в первый же год снизил комиссию до 15%, хотя разработчики могут получить такие условия лишь на второй год.

13 комментариев
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Глава некоммерческой организации Digital Content Next, объединяющей крупнейшие новостные медиа, Джейсон Кит попросил главу Apple Тима Кука разъяснить условия получения более низкой комиссии в магазине приложений App Store.

Кит напомнил, что в первый же год на платформе Amazon добился для своего сервиса Amazon Prime Videо комиссии 15%, если пользователи оформляют подписку через iPhone, и нулевую комиссию, если пользователи оформили подписку на Amazon или другой платформе. Согласно правилам App Store, в первый год на платформе разработчики отдают 30%, комиссия снижается до 15% во второй год, напоминает Bloomberg.

Издателям стало известно о договорённости между Apple и Amazon в ходе слушаний в Конгрессе США в июле 2020 года. Тим Кук отвечал на вопросы сенаторов в рамках антимонопольного расследования в отношении Apple. Материалы слушаний включали переписку между главой Amazon Джеффом Безосом и старшим вице-президентом Apple по интернет-сервисам и услугам Эдди Кью с обсуждением условий сотрудничества.

«Отвечая на вопрос, доступно ли предложение, сделанное Amazon, другим разработчикам, вы ответили, что это возможно, если компания отвечает требованиям […]. Уточните, пожалуйста, что это за требования, чтобы члены Digital Content Next получили такое же предложение», — написал Джейсон Кит.

В Digital Content Next входят новостные медиа, которым подписка приносит большую часть выручки, напоминает агентство. В их числе The New York Times, The Wall Street Journal, и Financial Times. Apple не ответила на запрос Bloomberg.

#новость #apple

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Александр Кучеряев

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Это все похоже на картинку где маленькая блондинка сидит на диване а вокруг нее несколько негров, вот и эпл походу щас начнут окружать также.

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Roman Taranenko

Александр
4

По баблу, пока похоже, что сидит один здоровенный негр, а вокруг 7 блондинок, но тоже интересно чем это все закончится.

Ответить

Denis Sibukaev

Александр
2

Эта?))))

Ответить

Arartem

Denis
1

Spotify куда-то потерялся.?

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Александр Кучеряев

Denis
1

Да спасибо))

Ответить

Василий

Александр
2

Только это далеко не маленькая блондинка, а госпожа с огромным ананасом 

Ответить

Александр Кучеряев

Василий
0

Пара исков на несколько миллиардов отнимет наличку и снизит стоимость акций, и ананас станет резко поменьше.
Главный показатель стабильности как показывает практика это авторитет и общее восприятие, не зря сейчас так популярны egs бренды.

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Антон

Александр
0

Хуем в нос будут тыкать? Думаю Тиму ку-ку понравится 

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Dennis Gerasimov

1

> Уточните, пожалуйста, что это за требования, чтобы ....

-Не уточню. Спасибо, идите нах....й (с) Тим Кук

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Василий

0

Сообщение удалено

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Алексей Патрин

0

Может, Apple использует инфраструктуру AWS со скидкой и это такой бартер?

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Дмитрий Зайцев

0

Ага, сделают крупным корпорациям по 15%, а меленькие компании будут по прежнему платить 30%.

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Иванка Сегодина

–1

Печенеги обозлились и теперь осаждают крепость Apple со всех сторон. 

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