Financial Times и другие издатели в США потребовали у Apple особых условий по комиссиям в App Store — они есть у Amazon Материал редакции
Для Amazon магазин приложений в первый же год снизил комиссию до 15%, хотя разработчики могут получить такие условия лишь на второй год.
Глава некоммерческой организации Digital Content Next, объединяющей крупнейшие новостные медиа, Джейсон Кит попросил главу Apple Тима Кука разъяснить условия получения более низкой комиссии в магазине приложений App Store.
Кит напомнил, что в первый же год на платформе Amazon добился для своего сервиса Amazon Prime Videо комиссии 15%, если пользователи оформляют подписку через iPhone, и нулевую комиссию, если пользователи оформили подписку на Amazon или другой платформе. Согласно правилам App Store, в первый год на платформе разработчики отдают 30%, комиссия снижается до 15% во второй год, напоминает Bloomberg.
Издателям стало известно о договорённости между Apple и Amazon в ходе слушаний в Конгрессе США в июле 2020 года. Тим Кук отвечал на вопросы сенаторов в рамках антимонопольного расследования в отношении Apple. Материалы слушаний включали переписку между главой Amazon Джеффом Безосом и старшим вице-президентом Apple по интернет-сервисам и услугам Эдди Кью с обсуждением условий сотрудничества.
«Отвечая на вопрос, доступно ли предложение, сделанное Amazon, другим разработчикам, вы ответили, что это возможно, если компания отвечает требованиям […]. Уточните, пожалуйста, что это за требования, чтобы члены Digital Content Next получили такое же предложение», — написал Джейсон Кит.
В Digital Content Next входят новостные медиа, которым подписка приносит большую часть выручки, напоминает агентство. В их числе The New York Times, The Wall Street Journal, и Financial Times. Apple не ответила на запрос Bloomberg.
Это все похоже на картинку где маленькая блондинка сидит на диване а вокруг нее несколько негров, вот и эпл походу щас начнут окружать также.
По баблу, пока похоже, что сидит один здоровенный негр, а вокруг 7 блондинок, но тоже интересно чем это все закончится.
Эта?))))
Пара исков на несколько миллиардов отнимет наличку и снизит стоимость акций, и ананас станет резко поменьше.
Главный показатель стабильности как показывает практика это авторитет и общее восприятие, не зря сейчас так популярны egs бренды.
> Уточните, пожалуйста, что это за требования, чтобы ....
-Не уточню. Спасибо, идите нах....й (с) Тим Кук
Ага, сделают крупным корпорациям по 15%, а меленькие компании будут по прежнему платить 30%.
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