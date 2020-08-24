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Медиа
Лиана Липанова
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Операторы связи попросили участия в разработке концепции ТВ — они выступали против плеера для онлайн-трансляции каналов Материал редакции

Операторы уже выступали против монополии на показы в интернете и предупреждали о 50 млрд дополнительных затрат на замену оборудования.

  • Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство подключить операторов связи к разработке концепции развития телерадиовещания в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо РСПП вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
  • В рабочую группу сейчас входят медиахолдинги под руководством гендиректора «Национальной Медиа Группы» (НМГ), говорят источники газеты.
  • Согласно нынешней версии концепции, с сентября 2020 года каналы первого и второго мультиплексов («Первый», «Россия 1», НТВ, СТС и другие) будут транслироваться в интернете через единый плеер в обход ПО операторов связи — компанию «Витрина ТВ», основанную НМГ.
  • Операторы в сентябре 2019 года уже выступали против создания единого плеера — они утверждал, что это не расширит, а ограничит доступ россиян к каналам. Они также предупреждал, что создание плеера потребует дополнительных 50 млрд рублей на замену абонентского оборудования.
  • РСПП также предложил создать систему измерений ТВ-смотрения в интернете и закрепить в концепции передачу частот в диапазоне 700 МГц от эфирного ТВ для 5G.

#новость #телевидение #законы

Лиана Липанова
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ЧТО В НУТРИ/детский канал

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Сколько пружину не сжимай...продолжите сами

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Александр Кучеряев

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Боже да всем ...рать на ТВ

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Я не скажу свое имя машине

0

50 лярдов за (скорее всего) подвисающую хуету на флеше?! Красавчики)) 

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