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Операторы связи попросили участия в разработке концепции ТВ-вещания из-за создания единого плеера для онлайн-трансляций Материал редакции
Операторы уже выступали против монополии на показы в интернете и предупреждали о 50 млрд дополнительных затрат на замену оборудования.
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит правительство подключить операторов связи к разработке концепции развития телерадиовещания в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо РСПП вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
- В рабочую группу сейчас входят медиахолдинги под руководством гендиректора «Национальной Медиа Группы» (НМГ), говорят источники газеты.
- Согласно нынешней версии концепции, с сентября 2020 года каналы первого и второго мультиплексов («Первый», «Россия 1», НТВ, СТС и другие) будут транслироваться в интернете через единый плеер в обход ПО операторов связи — компанию «Витрина ТВ», основанную НМГ.
- Операторы в сентябре 2019 года уже выступали против создания единого плеера — они утверждал, что это не расширит, а ограничит доступ россиян к каналам. Они также предупреждал, что создание плеера потребует дополнительных 50 млрд рублей на замену абонентского оборудования.
- РСПП также предложил создать систему измерений ТВ-смотрения в интернете и закрепить в концепции передачу частот в диапазоне 700 МГц от эфирного ТВ для 5G.
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