Бывший владелец российского Forbes Александр Федотов подал иск на 2,5 млн рублей к издателю журнала Материал редакции
В компании считают, что у неё нет долгов перед Федотовым.
Бизнесмен Александр Федотов, владевший российским Forbes до осени 2018 года, подал иск к издателю журнала — «АС Рус Медиа», передаёт ТАСС.
В иске Федотов попросил суд расторгнуть договор займа с компанией и взыскать с неё 2,49 млн рублей, из них 2,07 млн рублей основного долга, пояснили агентству в суде. Суд принял иск, дата заседания по нему ещё не назначена.
В издательском доме с требованиями истца не согласны и считают, что у компании нет долгов перед Федотовым, передаёт RNS. В мае 2019 года суд признал бывшего владельца журнала банкротом, в июне 2020 года арбитражный управляющий Федотова подал два иска на 5 млн рублей к издателю. Суд их не принял, отмечает агентство.
До осени 2015 года Forbes в России издавала немецкая компания Axel Springer. Она продала журнал Artcom Media Александра Федотова из-за закона, запрещающего иностранцам владеть долей свыше 20% в капитале российских СМИ. В августе 2018 года «АС Рус Медиа» была продана бизнесмену Магомеду Мусаеву.
Блоги компаний
Показать еще