Издание опубликовало заметку, в которой отмечалось сходство красно-белых флагов у протестующих и цветов ритейлера. В компании шутку не поняли.

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25 августа 2020 года сатирическое издание ИА «Панорама» опубликовало заметку «“Красное & Белое” поблагодарила протестующих в Минске за рекламу сети». В частности, в ней упоминалось сходство красно-белых флагов у протестующих и цветов ритейлера.

В ответ «Красное & Белое» потребовала удалить публикации с площадок издания, рассказала редакция в Twitter. В сообщении изданию человек, который представился сотрудником пресс-службы сети, заявил, что компания «вне политики и не поддерживает ни одну из сторон в белорусском конфликте». Он указал, что публикация наносит вред репутации сети и может привести к судебным разбирательствам.

ИА «Панорама» @ia_panorama



Интересно, что наносит больше вреда репутации – безобидное упоминание на «Панораме» или такие сотрудники? Остряки из @KrasnoeBeloe , как и следовало ожидать, такие забавные только в Twitter. Реальность:полное отсутствие чувства юмора,угрозы службой безопасности,требования УДОЛИТЬИнтересно, что наносит больше вреда репутации – безобидное упоминание на «Панораме» или такие сотрудники? https://t.co/xfsZcnr7Aq

В «Панораме» добавили, что у редакции есть аналогичное по содержанию письмо, направленное с почты пресс-службы компании, и прикрепили скриншот с адресом почты сети.

В «Красном & Белом» на момент публикации заметки не ответили на просьбу vc.ru подтвердить подлинность сообщения для ИА «Панорама». В издании также не предоставили копию письма.