Сатирическое ИА «Панорама» рассказало, что «Красное & Белое» потребовало удалить заметку о поддержке протестов в Минске Материал редакции
Издание опубликовало заметку, в которой отмечалось сходство красно-белых флагов у протестующих и цветов ритейлера. В компании шутку не поняли.
25 августа 2020 года сатирическое издание ИА «Панорама» опубликовало заметку «“Красное & Белое” поблагодарила протестующих в Минске за рекламу сети». В частности, в ней упоминалось сходство красно-белых флагов у протестующих и цветов ритейлера.
В ответ «Красное & Белое» потребовала удалить публикации с площадок издания, рассказала редакция в Twitter. В сообщении изданию человек, который представился сотрудником пресс-службы сети, заявил, что компания «вне политики и не поддерживает ни одну из сторон в белорусском конфликте». Он указал, что публикация наносит вред репутации сети и может привести к судебным разбирательствам.
В «Панораме» добавили, что у редакции есть аналогичное по содержанию письмо, направленное с почты пресс-службы компании, и прикрепили скриншот с адресом почты сети.
В «Красном & Белом» на момент публикации заметки не ответили на просьбу vc.ru подтвердить подлинность сообщения для ИА «Панорама». В издании также не предоставили копию письма.
- ИА «Панорама» публикует шуточные материалы. На сайте издания указано, что «все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой».
Через пару репостов эта шутка потеряет авторов и станет "официальным заявлением". Думаю поэтому в КБ это не понравилось.
Оно уже так и было, например в день ВДВ, и ещё пару раз встречал новости с Панорамы, которые на полном серьёзе цитировали без указания реального источника, до которого можно было добраться только пройдя через несколько сайтов.
Вообще некоторые мои знакомые реально цитировали Панораму. Далеко не всегда понятно, что это шутка. Поэтому К&Б правильно делает, что просит удалить
Под таким предлогом можно любую сатиру удалять. Фу.
Панорама это помойная сатира. Если можно назвать сатирой то, что они несут.
Если что, я против блокировок всего и вся, но того, что Панорама - помойка это не отменяет. Все, можете дальше минусовать :)
Ты мне расскажешь, где сатира в откровенном набросе на частного бизнесмена и его компанию?
Вместе посмеёмся.
Может мы начнём всё сатиристически подавать жалобы, что они детскую порнографию распространяют?
Не хотят ли юмористы свои личные данные опубликовать, раз уж они решили, что можно шутить про конкретных людей и компании?
Или у нас "защита шутников" только в одну сторону работает?
Во-первых, мы на "ты" не переходили.
Во-вторых, смотрим определение "гротеска": " заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма"
Сам факт того, что алкогольная сеть одной страны может благодарить протестующих другой страны за то, что их флаг, цвета которого уходят глубоко в древность, схож с айдентикой компании – вполне себе сочетание реального и фантастического. Гротеск, конечно.
Это защитник юмористов на ты не переходил?
Какие определения нужно смотреть? С каких пор юмор у нас перешёл в плоскость шуток про конкретное НЕ ПУБЛИЧНОЕ лицо?
Если тебя завтра обвинять в чём-то противозаконном анонимы будут в интернете, то ты тоже смеяться будешь? А когда это увидит аудитория в сотни тысяч людей? Будет смешно?
А шутники тебя из тюрьмы спасут? Убытки возместят? Помогут?
Да они даже в собственном посте не могут написать, что это юмор, просто из-за того, что это снизило бы им трафик.
А что плохого в убытках? Надо было учиться лучше, тогда бы и зарабатывал больше
Да и покласть половой членъ на это частное лицо и его бизнес. Не слишком ли много чести для какого-то частника и его бизнесишка? Завтра вам какое-нибудь частное лицо запретит с небритой мордой по улице гулять, потому что каждый должен его станками бриться - исполните?
посрать на бизнес и частное лицо
Вы что на ВиСи забыли?
Я сам коммерсант и таки да, мне до чужих дел дела нет. Поэтому я без пиетета ко всем от других юрлиц до горадминстрации и министерств. Всегда можно стать костью в чужом горле.
pr КБ просто что-то слышали а Барбаре Стрейзанд, хотят вирус запустить таким образом, может и панораме чуть приплатили, не могут же они быть настолько тупыми и не понимать своих действий?
«Он указал, что публикация наносит вред репутации сети...»
Репутации сети наносит ущерб как раз отсутствие позиции по ситуации в Беларуси. Пока все будут сидеть, засунув язык в жопу, все будет так же.
С каких пор у сети, которая представлена в другой стране, должно быть официальное мнение о ситуации?
Официальное мнение юрлица это как? Заверенное у нотариуса и опубликованное в Российской газете? В ГК нет понятия официального мнения. Я же говорю, много чести. Когда частники и их юрлица начинают подражать помпезности и официозу, как у первых лиц становиться смешно. Потому что владение юрлицом, даже с огромными оборотами не дает привилегий, в отличии от статуса Президента или дипломата и такой владелец равен по статусу любому уличному бомжику. Вы еще себе бутафорские погоны маршальские на плечи повесьте.
Официальное - высказанное прилюдно, представителем компании и не опровергнутое компанией после.
Как я вижу, шутники из Панорамы не очень спешат удалять свой выброс после просьбы об этом со стороны КБ.
Собственно, они пытаются создать фейковую позицию компании по вопросу, на который компании не выгодно высказываться вообще.
И какую должность в системе государственной службы занимает директор или пресс-секретарь условного ООО "КиБ" (там дробленка, но да ладно), что бы его высказывание носило статус официального?
До сих пор не понимаю, почему люди защищают откровенных провокаторов из Панорамы.
Они же просто нарушают законы, а потом пытаются выдать всё "ну это же шутка, чего не смешно?"
Надо посадить их, я думаю. Вы как считаете - лет 15 хватит?
Статьи панорамы это отличный тест на информационную гигиену. Если у вас с этим проблемы, то скорее всего дело в вас.
Абсурдное высказывание от глупого человека.
Ещё скажи, что срать под дверью это уникальный тест внимательности для владельца квартиры.
Это не тест, а распространение фейков, причём сознательное.
Или они стали в каждой своей новости писать "это выдумка, это шутка, и.т.д"?
Люди занимаются дешёвым пиаром абсолютно убогой деятельности на уровне пранков
Мысленный эксперимент:
Вы заходите в комнату. На экране телевизора показывают, как инопланетяне атакуют США. Какими будут ваши действия? Если вы побежите рассказывать соседу, что марс атакует и все пропало, а не потратите чуть-чуть усилий, что бы выяснить, что это кино "день независимости", то я еще раз повторяю - дело в вас.
Мне тоже, действительно жаль, что сегодняшняя реальность все чаще похожа на статьи Панорамы, но я уверен, что фейки распространяет не панорама, известное сатирическое издание, да что там говорить, с известным брендом, а СМИ, которые их перепощивают.
Если на экране телевизора будет написано - Михаил Мохореев был задержан по подозрению в организации террористических атак, то тебе весело будет?
А в чем шутка? Объясни, может дойдет и посмеёмся.
А в чём шутка в политических высказываниях человека, который о них не заявлял?
Я ему тоже самое написал, только заменил белорусов на террористов, что-то смешно быть перестало, может интересное ему политической повесточки стало меньше? Так выходит, что это и не юмор, а продвижение идей политических получается.
Или они стали в каждой своей новости писать "это выдумка, это шутка, и.т.д"?
Вообще-то да, всегда так вроде делали
Что-то не вижу подобного, даже в обсуждаемом почте нет ни слова про то, что это вымысел или шутка
И что? Какое отношение статус имеет к конкретному посту?
Я тоже могу себе в статусе что угодно написать, это никак на пост не влияет
Какой "статус"? У них тексты размещены на сайте, на сайте буквально под каждой новостью написано, что это шутка, как вы и просили. В социальных сетях размещены ссылки на сайт (на котором написано, что это шутка), и в описаниях аккаунтов в социальных сетях тоже написано, что это шутка. Отдельным алкоебланам этого оказывается недостаточно, но это уже нормальных людей волновать не должно.
Спасибо за оскорбление, очень приятно, да, я считаю, что при публикации информации в социальных сетях нужно указывать её правдивость прямо в посте, а не в источнике, который может быть недоступен или в статусе, о котором могут и не знать.
Это и называется правильной журналистикой. А пока это лишь провокации не очень-то и смешных людей из интернета, если тебе интересно - гуглишь информацию про проект в США, с которым их сравнивали, даже с поправкой о свободе слова, они не позволяют себе травлю частных и непубличных лиц
проект в США, с которым их сравнивали, даже с поправкой о свободе слова, они не позволяют себе травлю частных и непубличных лиц
Понятненько. Вот последняя новость Ониона: https://politics.theonion.com/oh-jeez-oh-jeez-oh-jeez-says-eric-trump-after-acci-1844844265
Или они стали в каждой своей новости писать "это выдумка, это шутка, и.т.д"?
Вы вообще на Панораму хоть раз заходили? Или просто набрасываете за 15 рублей?
Ясно, очередной политически одаренный, я тебе про права частного бизнеса, ты мне про 15 рублей.
@Krasnoe&Beloe
У вас есть купон на 15 рублей для человека, который в жизни алкоголь не пил?
Куплю сухариков у вас
А о чём ещё можно говорить с человеком, который либо настолько слеп, что не видит примечания о "нереальности" описанного в их заметках, либо настолько туп, что не может понять смысл примечания?
И нет, это не оскорбление, а констатация факта.
Я ещё раз повторяю.
1) Примечание не написано в самой новости в социальных сетях
2) Панорама отказывается удалять заведомо ложную информацию по обращению компании
3) Панорама приписывает острую политическую позицию непубличному частному лицу, что может быть для него небезопасно или нанести сильные убытки.
Ты серьёзно собираешься и дальше спорить в их защиту?
Я бы, возможно, и поспорил, но не с такими токсичными и невежественными личностями, как Вы. В игнор.
Или твоя Панорама готова взять ответственность за каждую свою шутку в полной мере?
Донести до каждого случайно увидевшего новость в миллионной рассылке, что это шутка?
Надеюсь, что Юристы КБ не будут сидеть на месте и подадут иск по линии деловой репутации, абсолютно неадекватным выглядит поведение этого тролля, когда его просят удалить откровенный фейк, а они даже над этим издеваются.
Надоели пуш-уведомления о бестолковых новостях
Зачем Вам вообще пуш-уведомления с VC?
Как я узнаю, что озон снова кому-то что-то не привёз ?
1. Постишь фейк про большую компанию
2. Получаешь письмо "Будем признательны, если вы, пожалуйста, удалите".
3. Постишь, что большая компания ТРЕБУЕТ УДОЛИТЬ
4. ?????
5. PROFIT!
Вообще приписывать человеку то, чего не говорил, всё же не стоит. Более того, что можно вполне всерьёз принять:
Если флаг нашей компании станет государственным в Белоруссии — это будет прекрасно», — сказал Студенков. Компания «Красное и белое» объявила об уважении истинного выбора белорусского народа.
Я до сих пор не понимаю, чего в этом адекватного находят люди.
@Андрей Фролов не думаете сделать материал по деятельности Панорамы?
На самом деле, в данном случае на сатиру это не тянет. Сатира часто обезличена и направлена не против конкретного человека.
Да, согласен, а пока это выглядит как порча деловой репутации и беспредел от людей, которые считаются что им "все позволено"
Пусть отвечают по закону.
А что вы хотите узнать из того, что они не рассказали TJ в своё время? https://tjournal.ru/news/90399
Хотелось бы узнать, почему они до сих пор не в тюрьме, например, не вижу в их поступках ничего, что заслуживает интервью, а вот нарушение законов РФ на лицо, вот это было бы интересно разобрать
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Какой-то паблик удалил фейк-ньюс. Эту и другие важнейшие новости читайте на самом популярном бизнес-медиа России vc.ru! Лайк, подписка, пуш-уведомления
СММ-мщик же уволился в январе. Вот и не выкупили
Обычно русский ритейл, все эти водки-конфеты, исторически связан с криминалом, поэтому не удивительно, на чьей они стороне.
Батька победил благодаря фейковой Тихановской. Так что всё правильно сделали. Могут и не просить удалять.
Да хайпуют и те и другие. Мы все понимаем, что плохой скандальной рекламы не бывает.
Зачем это здесь? Мало развлекательных ресурсов?
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