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Галина Мубаракшина
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Bloomberg: Apple добавит технологии дополненной реальности в сервис Apple TV+, чтобы удержать подписчиков Материал редакции

Компания делает ставку на увеличение выручки от подписок и хочет подготовить пользователей к подобным видео перед выпуском VR-гарнитуры, считает агентство.

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Apple планирует использовать эффекты дополненной реальности в стриминговом сервисе Apple TV+ для iPhone и iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Благодаря новой опции герои или предметы в телешоу будут отображаться в смартфоне или планшете на фоне реального окружения, поясняют источники. Например, луноход в фильме «Ради всего человечества» поедет по кофейному столику пользователя, поясняет издание.

Опция будет таким же дополнением к сервису, как трейлер или комментарий режиссёра, которые пользователь получает вместе с покупкой фильма. Компания планирует представить сервис в 2021 году, утверждают источники.

По данным агентства, Apple собиралась представить функцию в 2020 году, но изменила планы из-за пандемии. Компания ещё может отказаться от проекта. Представитель Apple отказался от комментариев изданию.

  • Бонусный контент — один из способов, которым Apple хочет привлечь новых и удержать старых подписчиков сервиса Apple TV+, предполагает агентство. Компания запустила сервис осенью 2019 года за $4,99 в месяц, но у многих пользователей ещё не закончилась годовая бесплатная подписка.
  • Увеличение выручки от подписки — ключевая стратегия Apple, а её основной фокус — на продуктах с технологией дополненной реальности, указывает Bloomberg. В марте 2020 года компания представила iPad Pro с 3D-камерой.
  • В 2022 году Apple планирует начать продажу шлемов с технологиями дополненной и виртуальной реальности, а в 2023 году выпустить AR-очки, отмечает Bloomberg.
  • Apple заинтересована в покупке AR- и VR-стартапов, указывает Business Insider. В числе её недавних приобретений, например, VR-стартапы Spaces и NextVR, а также производитель AR-очков Akonia Holographics и Vrvana, которая выпускает VR- и AR-шлемы.

#новость #apple #ar

Галина Мубаракшина
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