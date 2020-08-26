Компания делает ставку на увеличение выручки от подписок и хочет подготовить пользователей к подобным видео перед выпуском VR-гарнитуры, считает агентство.

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Apple планирует использовать эффекты дополненной реальности в стриминговом сервисе Apple TV+ для iPhone и iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Благодаря новой опции герои или предметы в телешоу будут отображаться в смартфоне или планшете на фоне реального окружения, поясняют источники. Например, луноход в фильме «Ради всего человечества» поедет по кофейному столику пользователя, поясняет издание.

Опция будет таким же дополнением к сервису, как трейлер или комментарий режиссёра, которые пользователь получает вместе с покупкой фильма. Компания планирует представить сервис в 2021 году, утверждают источники.

По данным агентства, Apple собиралась представить функцию в 2020 году, но изменила планы из-за пандемии. Компания ещё может отказаться от проекта. Представитель Apple отказался от комментариев изданию.