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Лиана Липанова
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Виктор Шкулёв выкупил долю американской Hearst Corporation в сети из 43 городских онлайн-СМИ Материал редакции

Шкулёв стал единственным владельцем сети, включающей екатеринбургский сайт E1.ru, новосибирский Ngs.ru и другие.

  • Бизнесмен Виктор Шкулёв выкупил долю американской Hearst Corporation в сети городских онлайн-СМИ Hearst Shkulev Digital Regional Network, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Шкулёв подтвердил сделку газете.
  • АО «Сеть городских порталов. Холдинг» (100% принадлежит Шкулёву) 30 июля выкупило у голландской Hearst Shkulev Digital Regional Network 99% ООО «Сеть городских сайтов» и 1% ООО «Интернет-технологии», а также 20% ООО «Эйчэсди Холдинг» у ООО «Ай-пи-эйч Холдингз Восток» (принадлежит голландской International Publications Holding), пишет газета со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». В результате Шкулёв стал единственным владельцем холдинга.
  • Теперь сеть работает под брендом Shkulev Media Holding без приставки Hearst. Сумма сделки не раскрывается. По словам Шкулёва, он сам предложил партнёру выкупить долю и сделал это на собственные средства.
  • В Hearst Shkulev Digital Regional Network входит 43 онлайн-СМИ, редакции которых находятся в 17 городах. Холдинг объединяет петербургскую «Фонтанку.ру» (ею Шкулёв владел без Hearst), екатеринбургский E1.ru, новосибирский Ngs.ru, омский Ngs55.ru, челябинский 74.ru и другие сайты.
  • Как указывает газета, все издания работают на единой технологической платформе и объединены в рекламную сеть. По собственным данным, суммарная аудитория всех сайтов в августе достигла 1,5 млн уникальных посетителей в день.

#новость

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Евгений Тиунов

2

Ни Hearst - себе Шкулёв

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Vladislav Rybin

2

С одной стороны административной - это наверное одно из немногих в нашем Екате независимых СМИ. Да их интересует в основном чернуха/желтуха ради просмотров/рекламы, но иногда они выдают такие репортажи-журналисткие расследования что даже Москва не может похвастать. Ну и прошлогодние протесты против вырубки сквера - в большинстве благодаря им удались.
Как сейчас будет не знаю - появляется возможность надавить на владельца административно, ранее они были под американской крышей.
Что касаемо технологически - то их платформа устарела лет на 20, выжимают все соки из движка.Реклама из всех щелей иногда изза багов даже перекрывает контекст. Утечки памяти - если оставить на обед включенный комп с сайтом то после обеда - здравствуй файл подкачки.То есть инвестиции в технологии не вкладываются.

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Андрей Деревянко

Vladislav
0

Раньше надавить было ещё проще - если бы было нужно, закрыли бы как иносми

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Борис Моренко

1

Вот так читаешь несколько независимых СМИ, что бы получить объективную картину мира, а у них общий владелец.

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Люц Шнайдер

Борис
2

Есть ещё множество СМИ, которые не раскрывают владельцев или владельцы которых обслуживают интересы определённых людей, или групп за деньги🤷🏻‍♂️

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Igor Kachura

0

Респект хотя бы за то что Фонтанку от Пригожина упасли. Хотя в целом не понимаю на чем холдинг Шкулева зарабатывает. Продажа не акутальных медийных форматов и спец проектов сетевым агентствам по откатанным рельсам?

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Бухой Пикачу

0

Накупить шлака и считать себя медиа-магнатом

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