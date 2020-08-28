Это больше среднего роста рынка — 35-45% за год.

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По итогам первых шести месяцев 2020 года выручка легальных видеосервисов в России выросла на 56% год к году и составила 18,64 млрд рублей, говорится в исследовании аналитической компании TelecomDaily. Обычно в среднем рынок растёт на 35-45% в год, отмечают эксперты.

От подписок сервисы получили 46,9% выручки, от рекламы — 26%, покупки видео по запросу — 27,1%. Рекламная модель впервые уступила покупке видео.

Лидерами по выручке остаются ivi и Okko: на них суммарно приходится 40% рынка в деньгах. Доля ivi за полгода не изменилась, а доля Okko выросла на 5%. Снижение доли показали YouTube, Netflix, Megogo и «Ростелеком».

Больше всего выручка выросла по итогам первого квартала 2020 года у онлайн-кинотеатра Start (362,9% против 242,2% годом ранее). У Okko показатель составил 117,4%, у ivi и «Ростелекома» — 57,7%, а у Premier — 48,1%.

Опасения, что пользователи, которые начали смотреть видео в онлайн-кинотеатрах во время «карантина», уйдут после окончания акций сервисов, пока не оправдались, говорят аналитики.

Опрошенные TelecomDaily участники рынка отмечают, что удерживать подписчиков им помогает расширенная подписка, видео собственного производства и эксклюзивные новинки.