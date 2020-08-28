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Татьяна Боброва
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Исследование: полугодовая выручка легальных видеосервисов в России выросла на 56% — до 18,64 млрд рублей Материал редакции

Это больше среднего роста рынка — 35-45% за год.

12 комментариев
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По итогам первых шести месяцев 2020 года выручка легальных видеосервисов в России выросла на 56% год к году и составила 18,64 млрд рублей, говорится в исследовании аналитической компании TelecomDaily. Обычно в среднем рынок растёт на 35-45% в год, отмечают эксперты.

От подписок сервисы получили 46,9% выручки, от рекламы — 26%, покупки видео по запросу — 27,1%. Рекламная модель впервые уступила покупке видео.

Лидерами по выручке остаются ivi и Okko: на них суммарно приходится 40% рынка в деньгах. Доля ivi за полгода не изменилась, а доля Okko выросла на 5%. Снижение доли показали YouTube, Netflix, Megogo и «Ростелеком».

Больше всего выручка выросла по итогам первого квартала 2020 года у онлайн-кинотеатра Start (362,9% против 242,2% годом ранее). У Okko показатель составил 117,4%, у ivi и «Ростелекома» — 57,7%, а у Premier — 48,1%.

Опасения, что пользователи, которые начали смотреть видео в онлайн-кинотеатрах во время «карантина», уйдут после окончания акций сервисов, пока не оправдались, говорят аналитики.

Опрошенные TelecomDaily участники рынка отмечают, что удерживать подписчиков им помогает расширенная подписка, видео собственного производства и эксклюзивные новинки.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, компания ожидает рост выручки по итогам года как минимум на 10%. По прогнозам аналитиков, при сохранении темпа по итогам 2020 года рынок может составить около 41,86 млрд рублей.

#новость #исследование #видеосервисы

Татьяна Боброва
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12 комментариев
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Ledneva Elena

4

Фига сколько народа забыли триал отключить 😳

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Даниил Гудмен

2

Не понимаю, как можно пользоваться не NETFLIX, местные сервисы уродливые и дорогущие по сравнению с NETFLIX 🙈

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Tigran Grigoryants

Даниил
0

Очень просто: смотреть Чернобыль, GoT, Sopranos, Эйфорию, Настоящий Детектив и проч. — в общем, лучшие сериалы за всю историю кинематографа по мнению примерно всех. И, если с Фарго и Друзьями Нетфликс ещё выручит, то с остальными — нет.

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Евгений Бв

0

Одного не могу понять. Зачем платить, когда все есть бесплатно и в лучшем качестве?
За 20 лет не заплатил ни за один фильм или песню, или программу. А при нынешних скоростях интеренета, фильм весом в 30-50 гигов скачивается за 4-10 минут. Тут даже приготовить поесть не успеваешь.
Вообще, хватит и того, что мы оплачиваем сам интернет. Все остальное должно быть бесплатным.

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Dan Grigoryev

Евгений
0

Да, честно говоря, использую онлайн-кинотеатры только из-за лени и бесплатности (бесконечная чехарда промокодов). Как только халява кончится - вернусь на торренты

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Евгений Бв

Dan
0

Ну если только так)
Я тут как-то прикинул, что если бы я платил за все сайты, что посещаю, то у меня в месяц выходило около 9-12 тысяч)) Бред какой-то.

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Бухой Пикачу

Евгений
0

я один раз купил лицензионный CD. Теперь его использую как подставку для куржки

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Бухой Пикачу

0

так все же еще на удаленке сидят. Когда в офисы перейдут или уволят, трафик упадет.

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Тарас Тарас

Бухой
4

Мне кажется, что многие не отписались, по запарке

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Sergei Timofeyev

Бухой
2

Люди вновь потянутся на торренты и в DC++

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Михаил Арнаутов

Бухой
1

Логику не понял, все сидят дома и смотрят сериалы, а не работают? Рост выручки с блокировкой пиратского контента связать не хочешь?

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Бухой Пикачу

Михаил
0

Работают в полглаза.

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