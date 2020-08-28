Хотя в августе Александр Беглов продлил ограничения до 20 сентября.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил Роспотребнадзор определить условия для возобновления работы театров, кинотеатров, фуд-кортов и магазинов в ТРЦ, сообщила администрация города.

В письме губернатор напомнил, что кинотеатры закрыты уже пять месяцев, «владельцы несут убытки, вынужденный простой критически отразился на зарплате наёмных работников». Беглов отметил, что у Санкт-Петербурга есть позитивный опыт выхода из ограничений, например в сфере общественного транспорта и торговли.

26 августа 2020 года Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) потребовала от Беглова снять ограничения на работу в городе с 1 сентября 2020 года, напоминает «Фонтанка». В противном случае компании попросили компенсировать им простой. 27 августа похожее письмо они отправили в Роспотребнадзор, с просьбой открыться 3 сентября.