Губернатор Санкт-Петербурга попросил Роспотребнадзор согласовать открытие кинотеатров — они не работают с марта Материал редакции
Хотя в августе Александр Беглов продлил ограничения до 20 сентября.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил Роспотребнадзор определить условия для возобновления работы театров, кинотеатров, фуд-кортов и магазинов в ТРЦ, сообщила администрация города.
В письме губернатор напомнил, что кинотеатры закрыты уже пять месяцев, «владельцы несут убытки, вынужденный простой критически отразился на зарплате наёмных работников». Беглов отметил, что у Санкт-Петербурга есть позитивный опыт выхода из ограничений, например в сфере общественного транспорта и торговли.
26 августа 2020 года Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) потребовала от Беглова снять ограничения на работу в городе с 1 сентября 2020 года, напоминает «Фонтанка». В противном случае компании попросили компенсировать им простой. 27 августа похожее письмо они отправили в Роспотребнадзор, с просьбой открыться 3 сентября.
- 24 августа Александр Беглов продлил ограничения на работу петербургских кинотеатров из-за пандемии до 20 сентября.
- На начало сентября запланировано несколько крупных кинопремьер, с которыми участники индустрии связывают восстановление спроса, указывает «Коммерсантъ». В их числе фильмы «Довод» (премьера 3 сентября) и «Мулан» (премьера 10 сентября).
- На Санкт-Петербург приходится 10% выручки российских кинотеатров, указывает издание. Из-за продления ограничений Объединённая сеть «Формула кино», «Синема Парк» и «Кино Окко» недополучит около 20% своей выручки, сообщил газете представитель сети.
Ну вот. Только коронарвирус начал расти - было 160, теперь уже почти 2 человек в день, так надо все открывать. Дайдем вот до 500 в день, как в Москве, и начнем думать - может нам шашлычные закрыть. От них наверно весь вред...
а Вы ревностно верите в нашу статистику, давно ставшую предметов для анеков, особенно в части смертности? у меня лично друг и близкий знакомый умер от короны с диагнозами далёкими от оной.... особенно в Краснодарском крае не советую верить... хотя там мало кто хочет верить, тому, чьи умственные способности в его "анальном крае" не вызывают особых иллюзий, которые способен внушить даже зомбоясчег на фоне очевидных фактов...
Если вы так вериите в эпидемию тогда объясните где вспышка ковида в Беларуси? Или в штатах после протестов?
а в Питере кинотеатры с пивасиком?
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