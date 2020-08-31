Первые серии доступны без регистрации, но только в браузере.

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Netflix рассчитывает увеличить количество платных подписчиков по всему миру, предложив пользователям бесплатный доступ к первым частям некоторых своих сериалов, а также нескольким фильмам, передаёт TechCrunch.

Пользователи во всех странах, где есть Netflix, могут посмотреть первые части сериалов «Очень странные дела», «Элита», «Когда они нас увидят», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки», «Босс-молокосос: Снова в деле», «Слепая любовь», а также фильмы «Птичий короб», «Загадочное убийство» и «Два Папы».

Чтобы открыть фильм или серию, регистрация не нужна, но бесплатный просмотр доступен только в десктопном браузере на компьютере или мобильном браузере на Android-устройствах, поясняет техподдержка Netflix.

Перед просмотром фильма появляется 30-секундная реклама, но её можно пропустить. По окончании просмотра сервис предлагает платную подписку, поясняет TechCrunch. «Мы запускаем разные акции, чтобы привлечь новых подписчиков», — сказал изданию представитель Netflix, не уточнив, сколько продлится эксперимент.

Сервис не впервые использует этот маркетинговый инструмент: в ноябре 2019 года он сделал бесплатным просмотр первой части третьего сезона сериала «Корона» в Великобритании, а в феврале 2020 года — просмотр фильма «Всем парням, которых я любила раньше» в США, напоминает TechCrunch. Однако это первый раз, когда компания предлагает бесплатный доступ такой широкой аудитории, отмечает издание.

Ко второму кварталу 2020 года аудитория Netflix достигла 183 млн подписчиков: за январь-март она выросла на 15,8 млн пользователей на фоне пандемии.