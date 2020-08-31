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Медиа
Галина Мубаракшина
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Netflix открыл бесплатный доступ к первым частям сериалов и некоторым фильмам, чтобы привлечь новых подписчиков Материал редакции

Первые серии доступны без регистрации, но только в браузере.

14 комментариев
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Netflix рассчитывает увеличить количество платных подписчиков по всему миру, предложив пользователям бесплатный доступ к первым частям некоторых своих сериалов, а также нескольким фильмам, передаёт TechCrunch.

Пользователи во всех странах, где есть Netflix, могут посмотреть первые части сериалов «Очень странные дела», «Элита», «Когда они нас увидят», «Наша планета», «Грейс и Фрэнки», «Босс-молокосос: Снова в деле», «Слепая любовь», а также фильмы «Птичий короб», «Загадочное убийство» и «Два Папы».

Чтобы открыть фильм или серию, регистрация не нужна, но бесплатный просмотр доступен только в десктопном браузере на компьютере или мобильном браузере на Android-устройствах, поясняет техподдержка Netflix.

Перед просмотром фильма появляется 30-секундная реклама, но её можно пропустить. По окончании просмотра сервис предлагает платную подписку, поясняет TechCrunch. «Мы запускаем разные акции, чтобы привлечь новых подписчиков», — сказал изданию представитель Netflix, не уточнив, сколько продлится эксперимент.

Сервис не впервые использует этот маркетинговый инструмент: в ноябре 2019 года он сделал бесплатным просмотр первой части третьего сезона сериала «Корона» в Великобритании, а в феврале 2020 года — просмотр фильма «Всем парням, которых я любила раньше» в США, напоминает TechCrunch. Однако это первый раз, когда компания предлагает бесплатный доступ такой широкой аудитории, отмечает издание.

Ко второму кварталу 2020 года аудитория Netflix достигла 183 млн подписчиков: за январь-март она выросла на 15,8 млн пользователей на фоне пандемии.

Netflix

#новость #netflix

Галина Мубаракшина
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14 комментариев
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Артем Калашников

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Ай да Нетфликс, ай да маркетинг...

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Глеб Савчик

0

Может они цену для РФ локализуют сначала? 

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Anatoly

Глеб
1

Рутрекер уже локализовал, пользуйтесь )))

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Глеб Савчик

Anatoly
0

Рутрекеру не хватает только удобства использования) 

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Mark Krasnikh

Anatoly
0

кинопаб)

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Ilya Sorokin

Глеб
1

12 евро это много что-ли?
Хотя... если у человека дофига времени смотреть сериалы и киношки, очевидно, что он не особо работает. И для него 12 евро это удар по бюджету, вне всяких сомнений)

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Глеб Савчик

Ilya
0

Всё же относительно. Относительно нашего рынка - да, это много (12 евро ≈ 1000 руб), я в моменте не вспомню ни одну подписку на медиа дороже 

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Ilya Sorokin

Глеб
0

А относительно стоимости билета в кинотеатр? Где еще и рекламой накормят) Не, я понимаю, что кинотеатр - это для атмосферы (тупой ржач, хруст и запах попкорна и т.д.), но тем не менее.

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Глеб Савчик

Ilya
0

Не очень понимаю, причём здесь кинотеатры, но да, нетфликс дешевле билета в кино 🤔 окей) 

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Kirill Gladowski

Ilya
0

Как с языка снял

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Mark Krasnikh

Ilya
0

Было бы что там смотреть, я бы не сказал что там много интересного за что хотелось бы подписаться вдолгую )

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Кирилл Гуськов

0

Отличный тренажёр для силы воли и воображения!

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Sakari Sauso

0
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Sakari Sauso

Sakari
0

я новость неправильно прочёл)))

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