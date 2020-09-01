Закон предоставляет изданиям право устанавливать расценки на материалы, а если платформа не согласится, цену назначит сторонний арбитр.

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Facebook может запретить пользователям Facebook и Instagram в Австралии делиться ссылками на местные и федеральные издания, если власти примут закон о поддержке СМИ, пишет CNBC со ссылкой на главу отдела глобальных новостных партнёрств Facebook Кэмпбелл Браун.

Закон предполагает создание института арбитров, которые будут определять, сколько Facebook и Google обязаны платить местным новостным изданиям, если они сами не договорятся о цене, поясняет агентство. У платформ не будет возможности выйти из соглашения, подчёркивает CNBC.

Кроме того, закон устанавливает штрафы за нарушение условий партнёрства — до 10% годовой выручки платформы за каждое, указывает издание.

«[У нас есть два выхода]: полностью отказаться от новостей или принять систему, при которой издатели смогут выставлять нам счёт за такое количество материалов, какое они захотят, по цене без чётких ограничений. К сожалению, никакой бизнес так не работает», — приводит агентство слова Кэмпбелл Браун.

Браун полагает, что требования властей в Австралии — это исключение для Facebook и другие страны не последуют её примеру. Компания развивает собственный новостной проект News, в рамках которого платит изданиям-партнёрам, напоминает агентство.