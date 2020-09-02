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Медиа
Татьяна Боброва
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Netflix нашёл оператора в России: Национальная медиа группа получит местное юрлицо и переведёт сервис на русский Материал редакции

В сервисе, доступном в стране с 2016 года, появятся отечественные фильмы и сериалы на русском языке.

26 комментариев
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Американский стриминговый сервис Netflix в России будет развивать Национальная медиа группа (НМГ), пишут «Ведомости» со ссылкой на компании. Медиахолдинг подписал соглашение о партнёрстве и стал оператором сервиса на территории страны.

К концу 2020 года партнёры планируют добавить в Netflix русскоязычный интерфейс, а также добавить к части иностранных сериалов русские субтитры или озвучку. Также в сервисе появится около 100 отечественных фильмов.

НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix, уточняет газета. Российский сервис останется частью глобального сервиса.

Детали по условиям партнёрства стороны не раскрывают. Будет ли НМГ заниматься закупкой контента в интересах Netflix и есть у компаний планы по совместному производству, неизвестно, указывают «Ведомости».

По данным британского BroadbandTV News, россияне смогут оплачивать подписку в рублях: 599-999 рублей в месяц в зависимости от тарифного плана. Полностью локализованная версия сервиса появится в середине октября, рассказали осведомлённые источники.

  • Netflix доступен в России с начала 2016 года, однако большая часть шоу была на английском языке.
  • По данным Telecom Daily, Netflix в 2019 году занял 4% российского рынка онлайн-видеосервисов с выручкой более 1 млрд рублей. К концу года сервис насчитывал 140 тысяч подписчиков в России, говорили аналитики.
  • С 2017 года иностранцы не могут владеть более 20% аудиовизуальных сервисов, работающих в России. Ограничения касаются онлайн-кинотеатров с аудиторией от 100 тысяч зрителей в месяц.
  • Всего у Netflix по итогам первого квартала 2020 года было 183 млн подписчиков.
  • НМГ управляет телеканалами «Рен-ТВ», «Пятый канал» и другими. Также компания — совладелец «СТС Медиа» и «Первого канала». У холдинга есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а также с Turner Media, напоминают «Ведомости».

#новость #netflix #нмг

Татьяна Боброва
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0
26 комментариев
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Vladimir Chyorniy

6

Вангую, что через пару месяцев я буду вводить в поиске «Ведьмак», а в результатах будет «Мухтар»

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Сидор

2

Прощай, Netflix Russia!
Ты и другом не был, но теперь ты станешь один из ivi/ТНТ/ OKKO и прочих так себе сервисов. 

Ответить

Виталий Орлов

2

Ура! Было бы ещё хорошо, если бы они на русский язык перевели уже вышедшие ленты. Как например Грязные деньги

Ответить

Бухой Пикачу

1

Netflix разве из России раньше был не доступен?

Ответить

Нурым Золански

Бухой
2

Доступен, но нет русского языка в интерфейсе и русских сериалов и фильмов

Ответить

Max Solgalov

Нурым
0

Цекало же говорил где-то пару лет назад, что они Нетфликсу какие-то сериалы поставляют.

Ответить

Александр Привалов

Бухой
0

Netflix доступен в России с начала 2016 года, однако большая часть шоу была на английском языке.

Ответить

Бухой Пикачу

Александр
0

Так зачем им тогда партнер, наняли бы просто переводчиков.

Ответить

Андрей Фролов

Бухой
6

с 2017 года в России есть ограничение для онлайн-кинотеатров — те, у кого посещаемость выше 100 тысяч в месяц, должны быть с российскими юрлицами, которые подконтрольны россиянам https://vc.ru/legal/23376-gosduma-movies
Связано ли это напрямую, мы точно не знаем, но это может быть одной из причин, почему Netflix начал работать с НМГ 

Ответить

Александр Привалов

Бухой
1

Потому что граждане из "Национальная медиа группа" хотят хорошо кушать, а работать не хотят. Проще за дохрена выкупить право на эксклюзивное партнерство, чем самим делать.

Ответить

Max Solgalov

1

Там и сейчас все неплохо - много сериалов с русскими сабами, аналогичный прайс в валюте. И какие фильмы будут добавлены, кто их будет отбирать?)

Ответить

Виталий Орлов

Max
0

После тяжёлого рабочего дня и так глаза уставшие от постоянного просмотра монитора. Читать субтитры после этого совсем не хочется

Кто бы что ни говорил, русская озвучка самый лучший вариант. Во многих странах дублирования на местный язык нет только из-за слишком маленького количества носителей этого самого языка

Ответить

Влад

Max
0

Лучше бы они региональные цены сделали

Ответить

Александр Привалов

0

Интересно как они
к концу 2020 года планируют добавить субтитры или озвучку

Опять Володарского позовут, который за 3 мес все 20000 шоу и сериалов переведет? Ох, я не думал что 90-е вернутся именно так(((

Ответить

Кирилл Петровский

Александр
1

Ну да, у них денег-то нет, точно любители будут заниматься. И озвучка будет неотключаемой, это же так естественно.

Ответить

Нурым Золански

0

Какой ужас, опять позор

Ответить

Виталий Орлов

Нурым
0

Да, гэбня давит со всех сторон

Ответить

Александр Мотузенко

0

Онлайн казино прогорят если Нетфликс будет с русскими субтитрами по 999₽/месяц?

Ответить

Александр ысыыфс

Александр
0

У многих нет этих лишних 999р в месяц.

Ответить

Даниил Гудмен

0

Надеюсь мой турецкий акк не следит и не придётся переплачивать за русский интерфейс. Надеюсь с приходом русича, цензура не появится

Ответить

Николай Черных

Даниил
0

На турцеком акк, твой гурман ещё только в 4м сезоне, а на российском в 5м))

Ответить

Артем Калашников

0

Что-то не знаю даже, радоваться или нет.

Ответить

Кирилл Петровский

0

Странное нытьё в комментариях. Максимум, что грозит Нетфликсу – это региональная, конкурентоспособная цена в 300-400₽ и 5-6 тысяч экономии в год для нынешних пользователей,

Ответить

Александр ысыыфс

Кирилл
0

А ещё резервация с цензурой. 

Ответить

Dmitry Markov

0

Я не особо эксперт, но что это значит, они выкупили нетфликс как франшизу и теперь будут крутить и вертеть ее как хотят? 

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евгений аношин

0

Там где Кабаевы - там победа

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