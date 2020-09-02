Netflix нашёл оператора в России: Национальная медиа группа получит местное юрлицо и переведёт сервис на русский Материал редакции
В сервисе, доступном в стране с 2016 года, появятся отечественные фильмы и сериалы на русском языке.
Американский стриминговый сервис Netflix в России будет развивать Национальная медиа группа (НМГ), пишут «Ведомости» со ссылкой на компании. Медиахолдинг подписал соглашение о партнёрстве и стал оператором сервиса на территории страны.
К концу 2020 года партнёры планируют добавить в Netflix русскоязычный интерфейс, а также добавить к части иностранных сериалов русские субтитры или озвучку. Также в сервисе появится около 100 отечественных фильмов.
НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix, уточняет газета. Российский сервис останется частью глобального сервиса.
Детали по условиям партнёрства стороны не раскрывают. Будет ли НМГ заниматься закупкой контента в интересах Netflix и есть у компаний планы по совместному производству, неизвестно, указывают «Ведомости».
По данным британского BroadbandTV News, россияне смогут оплачивать подписку в рублях: 599-999 рублей в месяц в зависимости от тарифного плана. Полностью локализованная версия сервиса появится в середине октября, рассказали осведомлённые источники.
- Netflix доступен в России с начала 2016 года, однако большая часть шоу была на английском языке.
- По данным Telecom Daily, Netflix в 2019 году занял 4% российского рынка онлайн-видеосервисов с выручкой более 1 млрд рублей. К концу года сервис насчитывал 140 тысяч подписчиков в России, говорили аналитики.
- С 2017 года иностранцы не могут владеть более 20% аудиовизуальных сервисов, работающих в России. Ограничения касаются онлайн-кинотеатров с аудиторией от 100 тысяч зрителей в месяц.
- Всего у Netflix по итогам первого квартала 2020 года было 183 млн подписчиков.
- НМГ управляет телеканалами «Рен-ТВ», «Пятый канал» и другими. Также компания — совладелец «СТС Медиа» и «Первого канала». У холдинга есть совместные предприятия с Discovery, Viasat, а также с Turner Media, напоминают «Ведомости».
Вангую, что через пару месяцев я буду вводить в поиске «Ведьмак», а в результатах будет «Мухтар»
Прощай, Netflix Russia!
Ты и другом не был, но теперь ты станешь один из ivi/ТНТ/ OKKO и прочих так себе сервисов.
Ура! Было бы ещё хорошо, если бы они на русский язык перевели уже вышедшие ленты. Как например Грязные деньги
Netflix разве из России раньше был не доступен?
Доступен, но нет русского языка в интерфейсе и русских сериалов и фильмов
Цекало же говорил где-то пару лет назад, что они Нетфликсу какие-то сериалы поставляют.
Netflix доступен в России с начала 2016 года, однако большая часть шоу была на английском языке.
Так зачем им тогда партнер, наняли бы просто переводчиков.
с 2017 года в России есть ограничение для онлайн-кинотеатров — те, у кого посещаемость выше 100 тысяч в месяц, должны быть с российскими юрлицами, которые подконтрольны россиянам https://vc.ru/legal/23376-gosduma-movies
Связано ли это напрямую, мы точно не знаем, но это может быть одной из причин, почему Netflix начал работать с НМГ
Потому что граждане из "Национальная медиа группа" хотят хорошо кушать, а работать не хотят. Проще за дохрена выкупить право на эксклюзивное партнерство, чем самим делать.
Там и сейчас все неплохо - много сериалов с русскими сабами, аналогичный прайс в валюте. И какие фильмы будут добавлены, кто их будет отбирать?)
После тяжёлого рабочего дня и так глаза уставшие от постоянного просмотра монитора. Читать субтитры после этого совсем не хочется
Кто бы что ни говорил, русская озвучка самый лучший вариант. Во многих странах дублирования на местный язык нет только из-за слишком маленького количества носителей этого самого языка
Интересно как они
к концу 2020 года планируют добавить субтитры или озвучку
Опять Володарского позовут, который за 3 мес все 20000 шоу и сериалов переведет? Ох, я не думал что 90-е вернутся именно так(((
Ну да, у них денег-то нет, точно любители будут заниматься. И озвучка будет неотключаемой, это же так естественно.
Какой ужас, опять позор
Онлайн казино прогорят если Нетфликс будет с русскими субтитрами по 999₽/месяц?
Надеюсь мой турецкий акк не следит и не придётся переплачивать за русский интерфейс. Надеюсь с приходом русича, цензура не появится
На турцеком акк, твой гурман ещё только в 4м сезоне, а на российском в 5м))
Странное нытьё в комментариях. Максимум, что грозит Нетфликсу – это региональная, конкурентоспособная цена в 300-400₽ и 5-6 тысяч экономии в год для нынешних пользователей,
Я не особо эксперт, но что это значит, они выкупили нетфликс как франшизу и теперь будут крутить и вертеть ее как хотят?
Блоги компаний
Показать еще