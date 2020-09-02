В сервисе, доступном в стране с 2016 года, появятся отечественные фильмы и сериалы на русском языке.

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Американский стриминговый сервис Netflix в России будет развивать Национальная медиа группа (НМГ), пишут «Ведомости» со ссылкой на компании. Медиахолдинг подписал соглашение о партнёрстве и стал оператором сервиса на территории страны.

К концу 2020 года партнёры планируют добавить в Netflix русскоязычный интерфейс, а также добавить к части иностранных сериалов русские субтитры или озвучку. Также в сервисе появится около 100 отечественных фильмов.

НМГ владеет 100% акций российского юрлица, которое стало оператором российского Netflix, уточняет газета. Российский сервис останется частью глобального сервиса.

Детали по условиям партнёрства стороны не раскрывают. Будет ли НМГ заниматься закупкой контента в интересах Netflix и есть у компаний планы по совместному производству, неизвестно, указывают «Ведомости».

По данным британского BroadbandTV News, россияне смогут оплачивать подписку в рублях: 599-999 рублей в месяц в зависимости от тарифного плана. Полностью локализованная версия сервиса появится в середине октября, рассказали осведомлённые источники.