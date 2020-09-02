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Татьяна Боброва
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Google запустила персональные новостные аудиоподборки в Google Podcasts Материал редакции

Для составления плейлиста компания ипользует все данные, которые смогла собрать о пользователе.

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Google добавила в Google Podcasts в США сервис Your News Update — плейлисты с новостями, подобранными специально под интересы пользователя. Об этом компания рассказала в своём блоге.

Для составления плейлистов Google использует технологии машинного обучения. В частности, компания учитывает местоположение пользователя и его интересы, отмечает TechCrunch. Также Google использует данные, полученные от других своих сервисов, с которыми взаимодействует пользователь.

Персонализация будет более точной, если пользователь использует Google Assistant, поскольку алгоритмы будут учитывать взаимодействие с помощником, указывает издание.

Чтобы подключить функцию, пользователи должны зайти во вкладку «Обзор» и затем подписаться на плейлист Your News Update.

По данным исследовательской компании Podtrac, которая занимается аналитикой к подкастах, с начала 2020 года количество загрузок новостных подкастов выросло в США на 68%. В Google рассчитывают, что сервис поможет пользователям находить качественные местные новости и тематические выпуски.

  • Google представила «умные» плейлисты Your News Update осенью 2019 года. Пользователи могут прослушивать новости с помощью голосового помощника Google Assistant.
  • Персональные подборки новостей есть и у помощника Alexa от Amazon, отмечает TechCrunch. Однако для их настройки необходимо участие пользователя.

#новость #google

Татьяна Боброва
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