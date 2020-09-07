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«Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать турниры по смешанным единоборствам Bellator в России с 2021 года Материал редакции
Онлайн-кинотеатр наращивает спортивный контент — у него уже есть эксклюзивные права на показ матчей АПЛ до 2022 года.
- Rambler Group договорилась об эксклюзивном показе турниров по смешанным единоборствам организации Bellator (принадлежит медиакомпании ViacomCBS) в России с 1 января 2021 года, рассказали vc.ru в компании. Контракт рассчитан на три года, его сумма не раскрывается.
- Сервис «Okko Спорт» будет показывать все номерные события и предварительные бои: Bellator проводит более 30 турниров в год. В частности, в организации выступают Фёдор Емельяненко и Вадим Немков.
- Подробную информацию о том, как Bellator будет представлен в сервисе «Okko Спорт», компания обещала анонсировать позже. В августе «Okko Спорт» запустил сервис для легальных трансляций Английской премьер-лиги и других матчей в барах и кафе — будут ли в нём представлены турниры Bellator, пока неизвестно.
- У Rambler Group есть эксклюзивные права на трансляцию Английской премьер-лиги. Контракт заключен на три года и действует с сезона, который стартовал в июне 2019 года. Источник «Коммерсанта» оценивал сделку в €7 млн в год. Okko предлагает смотреть АПЛ по подписке на сутки или месяц, а также предлагает сезонные абонементы.
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