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Татьяна Боброва
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«Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать турниры по смешанным единоборствам Bellator в России с 2021 года Материал редакции

Онлайн-кинотеатр наращивает спортивный контент — у него уже есть эксклюзивные права на показ матчей АПЛ до 2022 года.

  • Rambler Group договорилась об эксклюзивном показе турниров по смешанным единоборствам организации Bellator (принадлежит медиакомпании ViacomCBS) в России с 1 января 2021 года, рассказали vc.ru в компании. Контракт рассчитан на три года, его сумма не раскрывается.
  • Сервис «Okko Спорт» будет показывать все номерные события и предварительные бои: Bellator проводит более 30 турниров в год. В частности, в организации выступают Фёдор Емельяненко и Вадим Немков.
  • Подробную информацию о том, как Bellator будет представлен в сервисе «Okko Спорт», компания обещала анонсировать позже. В августе «Okko Спорт» запустил сервис для легальных трансляций Английской премьер-лиги и других матчей в барах и кафе — будут ли в нём представлены турниры Bellator, пока неизвестно.
  • У Rambler Group есть эксклюзивные права на трансляцию Английской премьер-лиги. Контракт заключен на три года и действует с сезона, который стартовал в июне 2019 года. Источник «Коммерсанта» оценивал сделку в €7 млн в год. Okko предлагает смотреть АПЛ по подписке на сутки или месяц, а также предлагает сезонные абонементы.

#новость #okko #ramblergroup

Татьяна Боброва
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