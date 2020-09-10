Рекомендательный сервис есть и у «Яндекса» — сейчас на «Дзене» можно публиковать статьи, видео, «Истории» и писать сообщения.

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Рекомендательная система «Пульс» от Mail.ru Group открыла платформу для пользователей, рассказали vc.ru в компании. Блогеры могут писать статьи с фотографиями и видео, а в ближайшее время можно будет добавлять ссылки на внешние сайты.

Пока сервис находится в бета-тесте, для всех пользователей компания планирует открыть его в начале 2021 года. Присоединиться к тестированию можно, подав заявку по почте ugc@pulse.mail.ru. К платформе уже подключились около 50 авторов.

Чтобы разместить статью, автору нужно зайти в личный кабинет, создать материал с помощью редактора и дождаться согласования от модераторов. Проверка может занимать до суток: запрещается публиковать материалы с призывами к насилию, порнографией и так далее.

Статьи авторов появятся в общей ленте вместе с материалами из СМИ, уточнили в компании. Благодаря алгоритмам машинного обучения «Пульс» подберет блогерам подходящую аудиторию.

Лента «Пульса» встроена в главную страницу Mail.ru, также есть отдельный сайт. Кроме того, сервис представлен в медиапроектах компании («Авто», «Леди» и другие) и на 250 сайтах партнёров, уточнили в группе.

Материал автора «Основной аэродром» в общей ленте Mail.ru Group

Блогеры смогут привлечь новую аудиторию и заработать на материалах, отметили в Mail.ru Group. За каждую публикацию «Пульс» обещает платить создателям контента процент от дохода с любой рекламы, размещённой на странице материала. Сейчас это 50%, фиксированно для всех.

Пока сервис размещает рекламу самостоятельно и просит блогеров не публиковать рекламные ссылки, но в будущем может пересмотреть это ограничение, добавили в компании. На вопрос о других формах монетизации в Mail.ru Group сообщили, что в ближайшее время запустят социальную коммерцию: блогеры смогут писать обзоры на товары с маркетплейсов.