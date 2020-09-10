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Татьяна Боброва
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Mail.ru Group открыла систему рекомендаций статей из СМИ «Пульс» для авторов: они смогут заработать на рекламе Материал редакции

Рекомендательный сервис есть и у «Яндекса» — сейчас на «Дзене» можно публиковать статьи, видео, «Истории» и писать сообщения.

8 комментариев
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Рекомендательная система «Пульс» от Mail.ru Group открыла платформу для пользователей, рассказали vc.ru в компании. Блогеры могут писать статьи с фотографиями и видео, а в ближайшее время можно будет добавлять ссылки на внешние сайты.

Пока сервис находится в бета-тесте, для всех пользователей компания планирует открыть его в начале 2021 года. Присоединиться к тестированию можно, подав заявку по почте ugc@pulse.mail.ru. К платформе уже подключились около 50 авторов.

Чтобы разместить статью, автору нужно зайти в личный кабинет, создать материал с помощью редактора и дождаться согласования от модераторов. Проверка может занимать до суток: запрещается публиковать материалы с призывами к насилию, порнографией и так далее.

Статьи авторов появятся в общей ленте вместе с материалами из СМИ, уточнили в компании. Благодаря алгоритмам машинного обучения «Пульс» подберет блогерам подходящую аудиторию.

Лента «Пульса» встроена в главную страницу Mail.ru, также есть отдельный сайт. Кроме того, сервис представлен в медиапроектах компании («Авто», «Леди» и другие) и на 250 сайтах партнёров, уточнили в группе.

Материал автора «Основной аэродром» в общей ленте Mail.ru Group

Блогеры смогут привлечь новую аудиторию и заработать на материалах, отметили в Mail.ru Group. За каждую публикацию «Пульс» обещает платить создателям контента процент от дохода с любой рекламы, размещённой на странице материала. Сейчас это 50%, фиксированно для всех.

Пока сервис размещает рекламу самостоятельно и просит блогеров не публиковать рекламные ссылки, но в будущем может пересмотреть это ограничение, добавили в компании. На вопрос о других формах монетизации в Mail.ru Group сообщили, что в ближайшее время запустят социальную коммерцию: блогеры смогут писать обзоры на товары с маркетплейсов.

  • Mail.ru Group запустила систему рекомендации статей «Пульс» в начале 2019 года.
  • Рекомендательный сервис есть и у «Яндекса» — сейчас на «Дзене» можно публиковать статьи, видео, «Истории» и писать личные сообщения. Авторы могут заработать, например, на рекламе и рекламных виджетах с товарами «Маркета» и «Беру».

#новость #пульс #mailrugroup

Татьяна Боброва
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8 комментариев
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Михаил Толстых

1

Ещё одна помойка
Для полного "счастья" не хватает интеграции с Одноклассниками

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Valeratal Val

Михаил
0

дык будет, я уверен

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Sergey Ontime

1

Очередная мусорка. 🤢

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Денис Кретов

0

Рили?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Можно даже не пытаться проверить, что это такое.
Очевидно, что говно говеное

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Eugene Smirnov

0

Опять какое то совковое название...

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Saucedo Puetz

0

Судя по первым записям, пульс оккупировали ура патриоты и прочие проплаченные тролли. За белоруссию топят только в путь!

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Sergey Ontime

Saucedo
0

За показы рекламы

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