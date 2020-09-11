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Дарья Дейнека
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Рекламодатели российского ТВ уходят в онлайн: его пытаются поддержать законопроектами, которые контролируют видеосервисы Материал редакции

Телеканалы создают единый плеер для трансляций в интернете, правительство планирует регламентировать работу онлайн-кинотеатров.

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Российские вещатели стремятся регулировать видео в интернете. По их мнению, «контентные интернет-платформы» должны работать по правилам телевидения, писало РБК 10 сентября.

Для этого гендиректор Национальной медиа группы (НМГ) Ольга Паскина вместе с представителями Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК и «Первого канала» разрабатывает концепцию развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, указало издание.

Авторы проекта хотят:

  • Чтобы сервисы интернет-вещания использовали единую технологическую платформу, которая позволит распространить пакет каналов, вещающих на одной частоте.
  • Определить правовой статус единого измерителя телевизионной и интернет-аудитории.
  • Ввести единую систему маркировки аудиовизуального контента. Специальные метки позволят собирать и анализировать информацию о контенте в сети.
  • Законодательно запретить отдавать приоритет трафику иностранных видео и музыкальных сервисов. Операторы связи смогут показывать пользователям видео отечественных сервисов в более хорошем качестве и с более быстрой загрузкой.

Под критерии «контентной интернет-платформы» подходят «ВКонтакте», YouTube, «Яндекс», Google и Facebook, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Несколько собеседников РБК рассказали, что концепция пока разрабатывается, поэтому некоторые части могут поменяться.

Желание телеканалов перевести телевидение в интернет связано с тем, что аудитория уходит и бюджеты на рекламу на ТВ падают. По данным АКАР, в 2019 году рекламодатели сократили расходы на продвижение на телевидении на 6%, тогда как реклама в интернете выросла на 20%. Поэтому каналам для дальнейшего развития нужно контролировать и монетизировать онлайн-телевещание с помощью рекламы.

Это не первый раз, когда правительство пытается регламентировать работу видеосервисов и приравнять их к телевидению.

Единый плеер для трансляций 20 телеканалов в интернете

В 2017 году НМГ совместно с «Первым каналом», «СТС Медиа» и ВГТРК открыла компанию «Витрина ТВ». Она создаёт плеер, через который телеканалы смогут вести трансляции в интернете и зарабатывать на них. Весной 2019-го к учредителям присоединилась «Газпром-медиа».

«Витрина ТВ»

Летом того же года депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций 20 основных телеканалов. Сайты и сервисы, которые будут их транслировать, обяжут использовать единый видеоплеер.

Цель проекта — дать гражданам доступ к каналам. Плеер позволит телеканалам собирать данные об интернет-просмотрах и монетизировать онлайн-рекламу.

По документу, ответственную организацию должен выбрать Роскомнадзор. «Витрина ТВ» планировала участвовать в конкурсе за реализацию проекта, если закон будет принят. Компания — единственный реальный претендент на создание такой платформы, писали «Ведомости».

Кто не согласен с задумкой и почему

Крупнейшие российские операторы связи, а также кабельные и спутниковые операторы выступили против законопроекта. Ведь компания, которую выберет Роскомнадзор, станет монополистом.

Она будет работать с сервисами на коммерческих условиях, и если стороны не договорятся, у пользователей не будет доступа к каналам. Это противоречит цели проекта, уверены операторы.

Позже они выяснили, что части абонентов придётся заменить ТВ-приставки: перепрошить их под новый сервис будет невозможно. Всего таких устройств в России от 10 млн до 15 млн на общую сумму 50 млрд рублей.

В ноябре 2019 года Госдума всё же приняла законопроект в первом чтении. После статус проекта не обновлялся, но летом 2020-го операторы связи захотели присоединиться к обсуждению концепции.

Пока документ не принят правительством, телеканалы разослали операторам интернет-телевидения письма, где потребовали до февраля 2020 года начать вести трансляции через плеер «Витрина ТВ». Позже срок для исполнения требований сдвинули на май. Используют ли плеер все операторы сейчас — неизвестно.

Закон для онлайн-кинотеатров

В 2017 году в силу вступил документ, регламентирующий работу онлайн-кинотеатров. К ним относятся сайты и сервисы, которые соответствуют нескольким условиям:

  • Ориентируются на россиян и используются для просмотра фильмов, передач и сериалов.
  • Работают за плату или по рекламной модели.
  • Суточная посещаемость сервиса — не менее 100 тысяч зрителей на территории России.

Исключение: поисковые системы, сайты телеканалов, действующие по закону о СМИ, и платформы с преимущественно пользовательским контентом.

Основные требования к онлайн-кинотеатрам:

  • Подходящие по критериям онлайн-кинотеатры нужно регистрировать в специальном реестре Роскомнадзора.
  • Иностранное участие в уставном капитале не должно превышать 20%.
  • Сервисам, чья аудитория больше чем на половину состоит из россиян, не нужно проводить реорганизацию
  • Платформы должны маркировать продукцию или писать текстовое предупреждение об ограничении распространения среди детей для соответствующего контента.
  • Площадкам нельзя показывать программы телеканалов, у которых нет свидетельства о регистрации СМИ.

Спустя год законопроект не заработал. Роскомнадзор не начал вести реестр, потому что Минкомсвязи не разработал для этого нормативно-правовую базу.

Дополнительно Минкульт подготовил поправки к закону о кинематографии, по которым с 2021 года онлайн-кинотеатры будут отправлять в Единую федеральную автоматизированную информационную систему название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска и число просмотров.

Сейчас у государства есть данные лишь по фильмам в офлайн-кинотеатрах и телевидении. Это не даёт игрокам полного понимания рынка. Зная количество просмотров в интернете, продюсеры будут лучше понимать аудиторию и государство сможет оценивать эффективность поддержки кинематографа.

Ограничение рекламы в онлайн-видео

Весной 2019 года Госдума отклонила законопроект по ограничению рекламы в роликах. Несколько инициатив из документа:

  • Нельзя прерывать рекламой агитационные видео.
  • Запрещено показывать рекламу в религиозных и коротких (до трёх минут) роликах.
  • Громкость рекламы и предупреждения о показе рекламы не могут превышать средний уровень громкости самого видео.
  • Контроль продолжительности рекламных вставок в детском и образовательном контенте. Один из пунктов предполагал, что если продолжительность видео не менее 15 минут, то длина рекламы — не более минуты каждая.

В пояснении к документу указывалось, что проект нужен для «сохранения здоровья детей».

#телевидение #онлайнкинотеатр

Дарья Дейнека
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Александр Привалов

2

«контентные интернет-платформы» должны работать по правилам телевидения

А я хочу чтобы физика вещей в мире была как в "Форсаже"*

*Пояснение: нужно для сохранения здоровья детей.

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