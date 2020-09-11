Телеканалы создают единый плеер для трансляций в интернете, правительство планирует регламентировать работу онлайн-кинотеатров.

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Российские вещатели стремятся регулировать видео в интернете. По их мнению, «контентные интернет-платформы» должны работать по правилам телевидения, писало РБК 10 сентября.

Для этого гендиректор Национальной медиа группы (НМГ) Ольга Паскина вместе с представителями Минкомсвязи, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК и «Первого канала» разрабатывает концепцию развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, указало издание.

Авторы проекта хотят:

Чтобы сервисы интернет-вещания использовали единую технологическую платформу, которая позволит распространить пакет каналов, вещающих на одной частоте.

Определить правовой статус единого измерителя телевизионной и интернет-аудитории.



Ввести единую систему маркировки аудиовизуального контента. Специальные метки позволят собирать и анализировать информацию о контенте в сети.

Законодательно запретить отдавать приоритет трафику иностранных видео и музыкальных сервисов. Операторы связи смогут показывать пользователям видео отечественных сервисов в более хорошем качестве и с более быстрой загрузкой.

Под критерии «контентной интернет-платформы» подходят «ВКонтакте», YouTube, «Яндекс», Google и Facebook, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Несколько собеседников РБК рассказали, что концепция пока разрабатывается, поэтому некоторые части могут поменяться.

Желание телеканалов перевести телевидение в интернет связано с тем, что аудитория уходит и бюджеты на рекламу на ТВ падают. По данным АКАР, в 2019 году рекламодатели сократили расходы на продвижение на телевидении на 6%, тогда как реклама в интернете выросла на 20%. Поэтому каналам для дальнейшего развития нужно контролировать и монетизировать онлайн-телевещание.

Это не первый раз, когда правительство пытается регламентировать работу видеосервисов и приравнять их к телевидению.

Единый плеер для трансляций 20 телеканалов в интернете

В 2017 году НМГ совместно с «Первым каналом», «СТС Медиа» и ВГТРК открыла компанию «Витрина ТВ». Она создаёт плеер, через который телеканалы смогут вести трансляции в интернете и зарабатывать на них. Весной 2019-го к учредителям присоединилась «Газпром-медиа».

Летом того же года депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании общероссийской системы интернет-трансляций 20 основных телеканалов. Сайты и сервисы, которые будут их транслировать, обяжут использовать единый видеоплеер.

Цель проекта — дать гражданам доступ к каналам. Плеер позволит телеканалам собирать данные об интернет-просмотрах и монетизировать онлайн-рекламу.

По документу, ответственную организацию должен выбрать Роскомнадзор. «Витрина ТВ» планировала участвовать в конкурсе за реализацию проекта, если закон будет принят.

Компания — единственный реальный претендент на создание такой платформы, писали «Ведомости».

Кто не согласен с задумкой и почему

Крупнейшие российские операторы связи, а также кабельные и спутниковые операторы выступили против законопроекта. Ведь компания, которую выберет Роскомнадзор, станет монополистом.

Она будет работать с сервисами на коммерческих условиях, и если стороны не договорятся, у пользователей не будет доступа к каналам. Это противоречит цели проекта, уверены операторы.

Позже они выяснили, что части абонентов придётся заменить ТВ-приставки: перепрошить их под новый сервис будет невозможно. Всего таких устройств в России от 10 млн до 15 млн на общую сумму 50 млрд рублей.

В ноябре 2019 года Госдума всё же приняла законопроект в первом чтении. После статус проекта не обновлялся, но летом 2020-го операторы связи захотели присоединиться к обсуждению концепции.

Пока документ не принят правительством, телеканалы разослали операторам интернет-телевидения письма, где потребовали до февраля 2020 года начать вести трансляции через плеер «Витрина ТВ». Позже срок для исполнения требований сдвинули на май.

Закон для онлайн-кинотеатров

В 2017 году в силу вступил документ, регламентирующий работу онлайн-кинотеатров. К ним относятся сайты и сервисы, которые соответствуют нескольким условиям:

Ориентируются на россиян и используются для просмотра фильмов, передач и сериалов.

Работают за плату или по рекламной модели.

Суточная посещаемость сервиса — не менее 100 тысяч зрителей на территории России.

Исключение: поисковые системы, сайты телеканалов, действующие по закону о СМИ, и платформы с преимущественно пользовательским контентом.

Основные требования к онлайн-кинотеатрам:

Подходящие по критериям онлайн-кинотеатры нужно регистрировать в специальном реестре Роскомнадзора.

Иностранное участие в уставном капитале не должно превышать 20%.



Сервисам, чья аудитория больше чем на половину состоит из россиян, не нужно проводить реорганизацию



Платформы должны маркировать продукцию или писать текстовое предупреждение об ограничении распространения среди детей для соответствующего контента.

Площадкам нельзя показывать программы телеканалов, у которых нет свидетельства о регистрации СМИ.



Спустя год законопроект не заработал. Роскомнадзор не начал вести реестр, потому что Минкомсвязи не разработал для этого нормативно-правовую базу.

Дополнительно Минкульт подготовил поправки к закону о кинематографии, по которым с 2021 года онлайн-кинотеатры будут отправлять в Единую федеральную автоматизированную информационную систему название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска и число просмотров.

Сейчас у государства есть данные лишь по фильмам в офлайн-кинотеатрах и телевидении. Это не даёт игрокам полного понимания рынка. Зная количество просмотров в интернете, продюсеры будут лучше понимать аудиторию и государство сможет оценивать эффективность поддержки кинематографа.

Ограничение рекламы в онлайн-видео

Весной 2019 года Госдума отклонила законопроект по ограничению рекламы в роликах. Несколько инициатив из документа:

Нельзя прерывать рекламой агитационные видео.

Запрещено показывать рекламу в религиозных и коротких (до трёх минут) роликах.

Громкость рекламы и предупреждения о показе рекламы не могут превышать средний уровень громкости самого видео.



Контроль продолжительности рекламных вставок в детском и образовательном контенте. Один из пунктов предполагал, что если продолжительность видео не менее 15 минут, то длина рекламы — не более минуты каждая.