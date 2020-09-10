До Дзен-среды осталось
Один из крупнейших Twitch-стримеров Ninja вернулся в сервис — год назад он перешёл на Mixer от Microsoft, но его закрыли Материал редакции
Ninja подписал с Twitch эксклюзивное многолетнее соглашение.
- Стример и киберспортсмен Тайлер Блевинс (Ninja) вернулся на Twitch (принадлежит Amazon): он подписал эксклюзивное многолетнее соглашение, пишет Hollywood Reporter. На какое время рассчитан контракт и его сумма не раскрываются.
- Блевинс и раньше работал с Twitch, но в августе 2019 года объявил, что переходит на стримиговый сервис Mixer от Microsoft. Сумма сделки не раскрывалась.
- В июле 2020 года Microsoft закрыла Mixer. Сервис не смог конкурировать с Twitch, YouTube и Facebook Gaming, писало The Verge. По данным издания, Блевинс сохранил свой гонорар после закрытия площадки.
- Ninja получил популярность благодаря трансляциям своей игры в Fortnite. Он был первым, кто набрал более 10 млн подписчиков в Twitch. В начале 2019 года Блевинс зарабатывал более $500 тысяч в месяц с помощью стримов.
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Александр Утемов
Ну вернулся и вернулся.
Это ведь нормально, когда новость не вызывает никаких эмоций?
Akim KasabulatovАлександр
зато школьники визжат от счастья
Alexander PodgaykoАлександр
Это даже хорошо. Хуже, когда новость вызывает сильные эмоции. И совсем плохо, когда она только ради этого и публикуется
Andre MacarenoАлександр
Просто в итоге получилось так, будто ему майкрософт заплатил сотни нефти за прогулку на 20 минут и назад, это забавно
Yuri Ahmedov
Ну не на WASD же и не на Rutube. Че бубнить то.