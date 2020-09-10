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Татьяна Боброва
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Один из крупнейших Twitch-стримеров Ninja вернулся в сервис — год назад он перешёл на Mixer от Microsoft, но его закрыли Материал редакции

Ninja подписал с Twitch эксклюзивное многолетнее соглашение.

  • Стример и киберспортсмен Тайлер Блевинс (Ninja) вернулся на Twitch (принадлежит Amazon): он подписал эксклюзивное многолетнее соглашение, пишет Hollywood Reporter. На какое время рассчитан контракт и его сумма не раскрываются.
  • Блевинс и раньше работал с Twitch, но в августе 2019 года объявил, что переходит на стримиговый сервис Mixer от Microsoft. Сумма сделки не раскрывалась.
  • В июле 2020 года Microsoft закрыла Mixer. Сервис не смог конкурировать с Twitch, YouTube и Facebook Gaming, писало The Verge. По данным издания, Блевинс сохранил свой гонорар после закрытия площадки.
  • Ninja получил популярность благодаря трансляциям своей игры в Fortnite. Он был первым, кто набрал более 10 млн подписчиков в Twitch. В начале 2019 года Блевинс зарабатывал более $500 тысяч в месяц с помощью стримов.
Ninja @Ninja
A new chapter, only on @Twitch https://t.co/cv2qFFFI0p

#новость #twitch #mixer

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Александр Утемов

0

Ну вернулся и вернулся.

Это ведь нормально, когда новость не вызывает никаких эмоций?

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Akim Kasabulatov

Александр
3

зато школьники визжат от счастья

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Alexander Podgayko

Александр
0

Это даже хорошо. Хуже, когда новость вызывает сильные эмоции. И совсем плохо, когда она только ради этого и публикуется

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Andre Macareno

Александр
0

Просто в итоге получилось так, будто ему майкрософт заплатил сотни нефти за прогулку на 20 минут и назад, это забавно

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Yuri Ahmedov

0

Ну не на WASD же и не на Rutube. Че бубнить то.

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