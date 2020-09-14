До Дзен-среды осталось
Netflix в России перейдёт на оплату в рублях с 15 октября Материал редакции
Теперь тарифы на подписку будут стоить 599, 799 и 999 рублей.
- Netflix разослал российским пользователям письмо, в котором предупредил о переходе на оплату в рублях вместо евро с 15 октября 2020 года. Текст рассылки есть у vc.ru.
- Онлайн-кинотеатр обновится автоматически — пользователям не придётся предпринимать дополнительных действий, уточнили в компании.
- Премиальный тариф за €11,99 в месяц теперь будет стоить 999 рублей. Другие два тарифа будут стоить 599 и 799 рублей, сообщало Broasdband TVNews в начале сентября.
- Кроме того, с 15 октября сервисом в России будет управлять Online Entertainment Service.
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Iakov Sychev
Хоть теперь я буду понимать сколько я плачу за него в рублях)
Сергей Подливчук
Был бы топчик за 400 рублей в месяц. А так слишком дорого для рф. А, я же забыл, что рф это москва и питер :)
Xieergai
Вот это отличная новость. Задолбали постоянно меняющиеся курсы от банков.
В августе 10 EUR сняли по стоимости 734 руб
В июле 871 руб.
В июне 819 ... и т.д.