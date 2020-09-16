Константин Эрнст: стремление снимать только сериалы приведёт к краху большинства онлайн-платформ Материал редакции
Сериалы «в стиле HBO» интересны лишь 5-7% населения, на них невозможно вернуть деньги, считает глава «Первого канала».
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст спрогнозировал крах большинства онлайн-платформ в России из-за стремления снимать только сериалы и не учитывать мнение всей аудитории. Таким мнением он поделился на конференции ТВ-селлеров TV2B.
«Последнее время мы готовимся к плавному существованию в двух средах», — рассказал Эрнст. Он отметил, что телевидение в интернете отличается меньшим количеством ограничений и отсутствием сетки вещания — основной проблемы классического ТВ. При этом интернет не создал необходимого объёма контента высокого качества, чтобы конкурировать с крупными ТВ-холдингами, отметил Эрнст.
Интернет-компании, получив за последнее время много «лишних денег», тратить их не любят, добавил он — а если тратят, то на создание оригинального контента, в основном, только на сериалы. Однако максимальную аудиторию собирают вовсе не сериалы, это ошибочное мнение, заявил Эрнст.
Сериалы, снятые для онлайн-платформ, меньше подвержены цензуре, поэтому могут привлечь новую аудиторию, но проблема в том, что такой контент «в стиле HBO» в целом интересен лишь 5-7% населения, считает глава «Первого канала». Поэтому такие сериалы не могут вернуть деньги в эту индустрию.
Кроме того, сериалы делаются долгое время, за которое предпочтения аудитории могут измениться, добавил Эрнст. Поэтому сосредоточившись только на сериалах, три из существующих онлайн-платформ в России присоединятся к формирующимся экосистемам, а остальные «просто лопнут», считает он.
«Это бессознательно суженная контентная модель, которая не может получить адекватного экономического ответа», — заключил Эрнст.
- Собственные сериалы и фильмы снимает, в частности, онлайн-кинотеатр Premier (входит в «Газпром-медиа»). В декабре 2019 года об инвестициях в производство сериалов от студии Carbon Production сообщил ivi.
- В 2019 году Константин Эрнст говорил, что реклама вернётся из интернета на телевидение в течение двух лет.
Генеральный директор глубоко убыточной компании живущей только на гос.дотации конечно же разбирается в этом рынке
Она убыточная только потому, что там уровень расходов по мировому рынку, а рынок сбыта локальный. Грубо говоря, если бы на стройке в России киргизы получали так же, как на стройке в Нью-Йорке мексиканцы, то бухгалтерия бы тоже не сходилась, население просто офигев от цены за кв. м даже в ипотеку бы не влезало. Если Эрнсту и его компании установить зарплаты и гонорары с понижающим на России коэффициентом они вполне могли бы быть прибыльными. Если хотите получать как американцы идите на американский рынок. Это жесткий вариант, конечно же удобнее платить всяким позднерам по американскому рынку, потому что ассигнования бюджетные покрывают расходы. Цена контента выше выручки с рекламы. Эрнст не меньше рекламы крутит по времени, чем американцы, с чего бы ему тогда убыточным быть? Бизнес-модель медиа простая как гвоздь, продаешь рекламу, на полученные деньги изворачиваешься так, что бы человек смотрел твой канал.
Она убыточна потому что государственна. Остальное вторично
Большая часть западных СМИ, которые несут точку зрения - убыточны.
Ну есть целый ряд весьма прибыльных госкомпаний. Но они в основном что-то сосут из земли 😉
Прибыльный сбербанк или втб - тоже - из земли?) Или ростелеком?
Сложно не быть в прибыли, когда на тебе завязана либо отрасль, либо часть нерычной экономики с бюджетом.
От этого она не перестает быть убыточной
Перестанет, они производителям контента платят по американским ценникам. Телеканал покупает передачи, но не говорит всяким медиатушкам типа позднеров, что они работают в России, не нравится цена иди CNN свои программы продавай, если они купят. Технические работники получают копейки, расходы на студии и программное обеспечение тоже копейки в сравнении с авторскими гонорарами. Сейчас что бы на уровне телека снимать контент можно за 5 миллионов рублей студию организовать, то есть техника вообще ничего не стоит. Есть же примеры городских телеканалов, где популярные городские ведущие получают как оператор или осветитель, рекламное время стоит тоже ориентируясь на местный рынок.
Кто заставил выкрутить уровень расходов "по мировому рынку"? Как же в других отраслях бюджет сходится то? Непонятка
у него прибыльный бизнес - жена снимает под 1 канал убыточные сериалы.
Пригорает, что другие миллиарды зарабатывают, а он на гос дотации живет)
Че этот убогий мудила, способный только деньги пилить, может знать о медиа бизнесе?
Константин "Занимаюсь пропагандой и запускаю аналоги западных шоу" Эрнст
Особенно последние снятые фильмы с дотациями на безвозвратной основе для 1 канала имеют «успех». Константин Эрнст, умеет шутить) Сериал на то и сериал, чтобы рекламного времени больше охватить и человека активнее возвращать за новыми сериями.
Так это ж вроде наоборот работает: у сериала хронометраж больше и вроде как места для рекламы тоже должно быть больше, не?
эрнсту видней, он же столько глубоко успешных проектов реализовал, знает как это делается
Все правильно сказал, я считаю.
То говно что они снимают(Первый канал), как раз смотрят те 5-7%. Да и это потому, что либо телевизор не ловит других каналов, либо нет возможности переключить канал.
Ох, боюсь что аудитории, которая поглощает сериалы первого канала, россии и нтв, включить нетфликс, они скажут, что нетфликс - это дерьмо тупое для детей, а вот сериалы про страдающих сильных женщин или сложные переплетения судеб бандитов и мусоров - это да, по взрослому. На пикабу был пост про то как пишут сценарии к сериалам, там сами авторы в ахуе от своих поделок, но говорят, что другое - не зайдет.
Российское телевидение обнищало: у Златопольского (крайний слева, гендиректор Россия-1) нет денег даже на носки...
Костя-Костя, ну что же ты.
Такую залупу из главного телеканала страны, да с неограниченными бюджетами, еще надо "суметь" слепить.
Не этому человеку говорить о прибыли уж точно.
Его телеканал живет только за счёт государства. А бюджет фильмов, которые спонсировал этот канал огромен настолько, что их невозможно окупить выпустив только в России. А за пределами они и даром не сдались никому. (Речь о фильмах «Викинг» и «Союз спасения».)
Самое интересное: кому он это рассказывает? Чинуше большому, чтобы освоить новый бюджет? Расеянскому электорату, который с пивком на диване смотрит проходные боевики и драмы, снятые алкашом дядей Васей и с сомнительными актёришками?
Статистику он, конечно же, не привёл. Понадеялся на вау-эффект от своих громких и голословных высказываний (авось, прокатит), и все будут думать: "Какой же Костик умный и дальновидный человек".
"Креаторы, истосковавшиеся по этической свободе на основных каналах, обманули и примоднили людей, которые принимают решения на онлайн-платформах и в интернете, говоря о необходимости делать только сериалы."
мозговой высер какой-то. позорище.
Онлайн-платформы и небольшие команды обладают гибкостью и скоростью принятия решения, поэтому могут быстро менять формат сериалов подстраиваясь под пользователя! И на онллайн-платформах, например Ютуб ещё и есть мощная аналитика которая показыает, что действительно нравится аудитории а не режиссеру и продюсеру ✅
Но с другой стороны индустрия ТВ имея громадные буюджеты может создать более масштабные проекты. У каждого медиа своя аудитория и вкусы!
Стоит ли брать акции Первого канала? Или подождать?
"В 2019 году Константин Эрнст говорил, что реклама вернётся из интернета на телевидение в течение двух лет." — интересно, зачем он так говорил? Думаю даже ему очевидно что это не так. Обычно таким враньём приманивают инвесторов, но им точно не нужен бизнес телеканалов
Вот же суко, эксперт. Мало того, что HBO уже давно не стандарт, так ещё и они все деньги возвращают, а он только сосет из наших налогов.
Снимать сериалы только ради своей супруги не приведет к краху первый канал , дотации решают. Обрюзгший супруг и не брезгливая супруга
Эрнст решил вступиться за бабок, которым подавай фильмы про "сильное и могучее СССР"?! Всё правильно. Адекватной аудитории интересны сериалы "в стиле HBO", а оболваненным зрителям из глубинки условные "Сваты" и Жуков. Вместо того, чтобы воспитывать и "поднимать целину" (читай умственный уровень аудитории) для них клепают кальку с одними и теми же рожами на пропагандистских дрожжах. Всё по методичке. О каком творчестве может идти речь?!
Вся эта "царская" свита похоже не понимает где находится и что делает.
Абсурд на абсурде и абсурдом погоняет.
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