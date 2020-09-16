До Дзен-среды осталось
Медиа
Татьяна Боброва
2223

Константин Эрнст: стремление снимать только сериалы приведёт к краху большинства онлайн-платформ Материал редакции

Сериалы «в стиле HBO» интересны лишь 5-7% населения, на них невозможно вернуть деньги, считает глава «Первого канала».

50 комментариев
В закладки

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст спрогнозировал крах большинства онлайн-платформ в России из-за стремления снимать только сериалы и не учитывать мнение всей аудитории. Таким мнением он поделился на конференции ТВ-селлеров TV2B.

«Последнее время мы готовимся к плавному существованию в двух средах», — рассказал Эрнст. Он отметил, что телевидение в интернете отличается меньшим количеством ограничений и отсутствием сетки вещания — основной проблемы классического ТВ. При этом интернет не создал необходимого объёма контента высокого качества, чтобы конкурировать с крупными ТВ-холдингами, отметил Эрнст.

Интернет-компании, получив за последнее время много «лишних денег», тратить их не любят, добавил он — а если тратят, то на создание оригинального контента, в основном, только на сериалы. Однако максимальную аудиторию собирают вовсе не сериалы, это ошибочное мнение, заявил Эрнст.

Сериалы, снятые для онлайн-платформ, меньше подвержены цензуре, поэтому могут привлечь новую аудиторию, но проблема в том, что такой контент «в стиле HBO» в целом интересен лишь 5-7% населения, считает глава «Первого канала». Поэтому такие сериалы не могут вернуть деньги в эту индустрию.

Креаторы, истосковавшиеся по этической свободе на основных каналах, обманули и примоднили людей, которые принимают решения на онлайн-платформах и в интернете, говоря о необходимости делать только сериалы. Но надо делать все типы контента.

Константин Эрнст
гендиректор «Первого канала»

Кроме того, сериалы делаются долгое время, за которое предпочтения аудитории могут измениться, добавил Эрнст. Поэтому сосредоточившись только на сериалах, три из существующих онлайн-платформ в России присоединятся к формирующимся экосистемам, а остальные «просто лопнут», считает он.

«Это бессознательно суженная контентная модель, которая не может получить адекватного экономического ответа», — заключил Эрнст.

  • Собственные сериалы и фильмы снимает, в частности, онлайн-кинотеатр Premier (входит в «Газпром-медиа»). В декабре 2019 года об инвестициях в производство сериалов от студии Carbon Production сообщил ivi.
  • В 2019 году Константин Эрнст говорил, что реклама вернётся из интернета на телевидение в течение двух лет.

#новость #онлайнкинотеатры

Татьяна Боброва
+45 795
3
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 50, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 158872, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Sep 2020 16:21:52 +0300", "is_special": false }
Бизнес у Татьяныча: ну умер и умер
Банкроты и нувориши пандемии: 17 реальных бизнесов и их история в ЖЖ Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Mitryashkin

71

Генеральный директор глубоко убыточной компании живущей только на гос.дотации конечно же разбирается в этом рынке

Ответить

Anba Anba

Alexander
0

Она убыточная только потому, что там уровень расходов по мировому рынку, а рынок сбыта локальный. Грубо говоря, если бы на стройке в России киргизы получали так же, как на стройке в Нью-Йорке мексиканцы, то бухгалтерия бы тоже не сходилась, население просто офигев от цены за кв. м даже в ипотеку бы не влезало. Если Эрнсту и его компании установить зарплаты и гонорары с понижающим на России коэффициентом они вполне могли бы быть прибыльными. Если хотите получать как американцы идите на американский рынок. Это жесткий вариант, конечно же удобнее платить всяким позднерам по американскому рынку, потому что ассигнования бюджетные покрывают расходы. Цена контента выше выручки с рекламы. Эрнст не меньше рекламы крутит по времени, чем американцы, с чего бы ему тогда убыточным быть? Бизнес-модель медиа простая как гвоздь, продаешь рекламу, на полученные деньги изворачиваешься так, что бы человек смотрел твой канал.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Anba
6

Она убыточна потому что государственна. Остальное вторично

Ответить

Kelerius

Alexander
4

Она убыточна,потому что нет цели получать прибыль. А есть цель нести свою точку зрения в массы.
Вот незадача,что западные СМИ несут свою точку зрения в массы,да еще и прибыль имеют.

Ответить

Кирилл Макеев

Kelerius
0

Большая часть западных СМИ, которые несут точку зрения - убыточны.

Ответить

Алекс Таций

Alexander
2

Ну есть целый ряд весьма прибыльных госкомпаний. Но они в основном что-то сосут из земли 😉

Ответить

Denis Kiselev

Алекс
0

Прибыльный сбербанк или втб - тоже - из земли?) Или ростелеком?

Ответить

Alexander Veber

Denis
1

А это уже привилегированное положение на рынке

Ответить

Антон Штадлер

Denis
0

Сложно не быть в прибыли, когда на тебе завязана либо отрасль, либо часть нерычной экономики с бюджетом.

Ответить

Влад Берг

Алекс
–1

Ну есть целый ряд компаний которые просто - сосут.

Ответить

Gaius Plinius

Anba
1

От этого она не перестает быть убыточной

Ответить

Anba Anba

Gaius
–6

Перестанет, они производителям контента платят по американским ценникам. Телеканал покупает передачи, но не говорит всяким медиатушкам типа позднеров, что они работают в России, не нравится цена иди CNN свои программы продавай, если они купят. Технические работники получают копейки, расходы на студии и программное обеспечение тоже копейки в сравнении с авторскими гонорарами. Сейчас что бы на уровне телека снимать контент можно за 5 миллионов рублей студию организовать, то есть техника вообще ничего не стоит. Есть же примеры городских телеканалов, где популярные городские ведущие получают как оператор или осветитель, рекламное время стоит тоже ориентируясь на местный рынок.

Ответить

Denis Kiselev

Anba
0

Кто заставил выкрутить уровень расходов "по мировому рынку"? Как же в других отраслях бюджет сходится то? Непонятка

Ответить

Ivan Polyak

Anba
0

она убыточна потому что бюджет разворовали! 

Ответить

Карл

Alexander
6

хотел глянуть их годовой отчет, ну тип че по чем, отчего стабильный рост убытка и выяснил, что отчетность они не публикуют лол

Ответить

Michael Petrov

Alexander
1

у него прибыльный бизнес - жена снимает под 1 канал убыточные сериалы.

Ответить

Maxim Lim

15

Пригорает, что другие миллиарды зарабатывают, а он на гос дотации живет)

Ответить

Anba Anba

Maxim
3

И тоже зарабатывает как те, кто зарабатывает миллиарды. Эрнст вполне себе долларовый мультимиллионер

Ответить

Marow from Neverland

Maxim
0

это какая онлайн-платформа в России зарабатывает миллиарды?

Ответить

Bobo Momo

15

Че этот убогий мудила, способный только деньги пилить, может знать о медиа бизнесе? 

Ответить

Ivan Polyak

Bobo
0

подписываюсь под каждым словом

Ответить

Сергей Сергеев

12

Прогнозирую крах Эрнста. 

Ответить

Konstantin_Andreevich

10

Константин "Занимаюсь пропагандой и запускаю аналоги западных шоу" Эрнст

Ответить

Яков Морозов

7

Особенно последние снятые фильмы с дотациями на безвозвратной основе для 1 канала имеют «успех». Константин Эрнст, умеет шутить) Сериал на то и сериал, чтобы рекламного времени больше охватить и человека активнее возвращать за новыми сериями.

Ответить

Юрий Титушин

4

Так это ж вроде наоборот работает: у сериала хронометраж больше и вроде как места для рекламы тоже должно быть больше, не?

Ответить

ЯжПрограммист

Юрий
5

эрнсту видней, он же столько глубоко успешных проектов реализовал, знает как это делается

Ответить

Nikita Veselov

2

Все правильно сказал, я считаю.
То говно что они снимают(Первый канал), как раз смотрят те 5-7%. Да и это потому, что либо телевизор не ловит других каналов, либо нет возможности переключить канал.

Ответить

Сергей Подливчук

Nikita
2

Ох, боюсь что аудитории, которая поглощает сериалы первого канала, россии и нтв, включить нетфликс, они скажут, что нетфликс - это дерьмо тупое для детей, а вот  сериалы про страдающих сильных женщин или сложные переплетения судеб бандитов и мусоров - это да, по взрослому. На пикабу был пост про то как пишут сценарии к сериалам, там сами авторы в ахуе от своих поделок, но говорят, что другое - не зайдет.

Сценаристы российских сериалов рассказывают, по…
Пост пикабушника zontiki в сообществе Всё о кино
pikabu.ru
Ответить

Саша Толстых

1

Российское телевидение обнищало: у Златопольского (крайний слева, гендиректор Россия-1) нет денег даже на носки...

Ответить

Карл

Саша
4

с кем не бывает - постирал с вечера, не успели высохнуть

Ответить

Bobo Momo

Карл
1

Зимой на батарею, летом на балкон надо 

Ответить

Denis Kiselev

Bobo
0

Причём - не носки, а - так, в целом. На балкон, проветриться!

Ответить

Lazy Snow

0

Костя-Костя, ну что же ты.

Ответить

Konstantin_Andreevich

Lazy
5

А чё я сразу?

Ответить

Влад Ижевский

2

Такую залупу из главного телеканала страны, да с неограниченными бюджетами, еще надо "суметь" слепить.

Ответить

Руслан Никитин

1

Не этому человеку говорить о прибыли уж точно.
Его телеканал живет только за счёт государства. А бюджет фильмов, которые спонсировал этот канал огромен настолько, что их невозможно окупить выпустив только в России. А за пределами они и даром не сдались никому. (Речь о фильмах «Викинг» и «Союз спасения».)

Ответить

Kelerius

Руслан
0

Они через Бэда отмывают деньги...

Ответить

Алексей Патрин

1

Самое интересное: кому он это рассказывает? Чинуше большому, чтобы освоить новый бюджет? Расеянскому электорату, который с пивком на диване смотрит проходные боевики и драмы, снятые алкашом дядей Васей и с сомнительными актёришками?

Статистику он, конечно же, не привёл. Понадеялся на вау-эффект от своих громких и голословных высказываний (авось, прокатит), и все будут думать: "Какой же Костик умный и дальновидный человек".

Ответить

Michael Tretyak

1

"Креаторы, истосковавшиеся по этической свободе на основных каналах, обманули и примоднили людей, которые принимают решения на онлайн-платформах и в интернете, говоря о необходимости делать только сериалы."

мозговой высер какой-то. позорище.

Ответить

Алексей Гуторов

1

Онлайн-платформы и небольшие команды обладают гибкостью и скоростью принятия решения, поэтому могут быстро менять формат сериалов подстраиваясь под пользователя! И на онллайн-платформах, например Ютуб ещё и есть мощная аналитика которая показыает, что действительно нравится аудитории а не режиссеру и продюсеру ✅
Но с другой стороны индустрия ТВ имея громадные буюджеты может создать более масштабные проекты. У каждого медиа своя аудитория и вкусы!

Ответить

Николай Западный

1

Сериалы HBO ohuennы

Ответить

Kelerius

0

Стоит ли брать акции Первого канала? Или подождать?

Ответить

Anba Anba

Kelerius
2

Березовский сначала взял, а потом дождался

Ответить

Kelerius

Anba
1

Нечего с шарфами играться.

Ответить

Bot Fabric

0

"В 2019 году Константин Эрнст говорил, что реклама вернётся из интернета на телевидение в течение двух лет." — интересно, зачем он так говорил? Думаю даже ему очевидно что это не так. Обычно таким враньём приманивают инвесторов, но им точно не нужен бизнес телеканалов

Ответить

Алекс Таций

0

Вот же суко, эксперт. Мало того, что HBO уже давно не стандарт, так ещё и они все деньги возвращают, а он только сосет из наших налогов.

Ответить

Stas Korg

0

Снимать сериалы только ради своей супруги не приведет к краху первый канал , дотации решают. Обрюзгший супруг и не брезгливая супруга

Ответить

Victor Axonoff

0

Эрнст решил вступиться за бабок, которым подавай фильмы про "сильное и могучее СССР"?! Всё правильно. Адекватной аудитории интересны сериалы "в стиле HBO", а оболваненным зрителям из глубинки условные "Сваты" и Жуков. Вместо того, чтобы воспитывать и "поднимать целину" (читай умственный уровень аудитории) для них клепают кальку с одними и теми же рожами на пропагандистских дрожжах. Всё по методичке. О каком творчестве может идти речь?!

Ответить

Ян Зовём

Victor
0

Простите, а где Вы видели на 1 канале про сильное и могучее СССР? ну я как бы как раз люблю такие фильмы, поэтому смотрю старые советские фильмы на других каналах. А на 1, вроде всё про ужасное НКВД, упырей особистов, ГУЛАГ и вот это всё было. Или что-то изменилось? 

Ответить

Johnny Vorony

0

Вся эта "царская" свита похоже не понимает где находится и что делает.
Абсурд на абсурде и абсурдом погоняет.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

МаксимаТелеком
Подписан
Отписаться
Инструкция: подружить iOS 14 и публичный Wi-Fi
Рассказываем, что делать, если вы обновились до новой iOS и внезапно перестали автоматически подключаться к Wi-Fi в общ…
0
ivi
Подписан
Отписаться
«Милого мальчика» от Шайи Лабафа впервые покажут на большом экране на Кинофлакон IVI
18 сентября в open-air кинотеатре Кинофлакон IVI впервые на большом экране покажут фильм «Милый мальчик» от Sony Pictur…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Изучаем американский английский: личный опыт погружения и немного советов
Продолжаем цикл об IT-эмиграции, посвященный работе за рубежом, изучению языков, обучению. В новой истории рассказываем…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Marvell
за день
Вот одного непойму никак я. Айтишники все такие прогрессивные, и ты, Микита, не мог не понимать, постя призыв в Инсте, что ты в США, тебе ничего не будет, а ребята то?! Или только сейчас глаза открыл? Вдруг узнал что…
Сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи уволившимся силовикам из-за ареста сотрудников компании
Александр Привалов
за неделю
Мы ведем репортаж из интернета, где только что кто-то под давлением фактов изменил своё мнение)
Производитель электрогрузовиков Nikola признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно

Комментарии

Johnny Vorony

Константин Эрнст: стремление…

Ян Зовём

Константин Эрнст: стремление…

Nikita Kolmogorov

Исследование: мы…

Alexandre Svergoun

Предприниматели открыли…

Антон Штадлер

Константин Эрнст: стремление…

Johnny Vorony

Глава «Газпром-медиа» Александр…

Ivan Polyak

Константин Эрнст: стремление…

Я не скажу свое…

Почему цена бензина постоянно…

Dmitry Vedenko

Каршеринг «Делимобиль» отменил…

Ivan Polyak

Константин Эрнст: стремление…

Victor Axonoff

Константин Эрнст: стремление…

Михаил Похеров

В приложении «Альфа-банка…

Кирилл Макеев

Константин Эрнст: стремление…

Vasya Aksyonov

Каршеринг «Делимобиль» отменил…

Михаил Похеров

В приложении «Альфа-банка…

Ян Зовём

Предприниматели открыли…

Sergey Khohlachev

7 советов по омоложению…

Денис Файзулин

Правительство Сингапура…

Michael Petrov

Константин Эрнст: стремление…

donJorhe .

Почему цена бензина постоянно…