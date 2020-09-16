Сериалы «в стиле HBO» интересны лишь 5-7% населения, на них невозможно вернуть деньги, считает глава «Первого канала».

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Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст спрогнозировал крах большинства онлайн-платформ в России из-за стремления снимать только сериалы и не учитывать мнение всей аудитории. Таким мнением он поделился на конференции ТВ-селлеров TV2B.

«Последнее время мы готовимся к плавному существованию в двух средах», — рассказал Эрнст. Он отметил, что телевидение в интернете отличается меньшим количеством ограничений и отсутствием сетки вещания — основной проблемы классического ТВ. При этом интернет не создал необходимого объёма контента высокого качества, чтобы конкурировать с крупными ТВ-холдингами, отметил Эрнст.

Интернет-компании, получив за последнее время много «лишних денег», тратить их не любят, добавил он — а если тратят, то на создание оригинального контента, в основном, только на сериалы. Однако максимальную аудиторию собирают вовсе не сериалы, это ошибочное мнение, заявил Эрнст.

Сериалы, снятые для онлайн-платформ, меньше подвержены цензуре, поэтому могут привлечь новую аудиторию, но проблема в том, что такой контент «в стиле HBO» в целом интересен лишь 5-7% населения, считает глава «Первого канала». Поэтому такие сериалы не могут вернуть деньги в эту индустрию.

Креаторы, истосковавшиеся по этической свободе на основных каналах, обманули и примоднили людей, которые принимают решения на онлайн-платформах и в интернете, говоря о необходимости делать только сериалы. Но надо делать все типы контента. Константин Эрнст гендиректор «Первого канала»

Кроме того, сериалы делаются долгое время, за которое предпочтения аудитории могут измениться, добавил Эрнст. Поэтому сосредоточившись только на сериалах, три из существующих онлайн-платформ в России присоединятся к формирующимся экосистемам, а остальные «просто лопнут», считает он.

«Это бессознательно суженная контентная модель, которая не может получить адекватного экономического ответа», — заключил Эрнст.