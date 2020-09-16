Это будет очень удобно для государства, агентств и для рекламодателей. Наконец, для нас это тоже будет удобно, потому что мы сможем явно и прозрачно оценить аудиторию каждого нашего продукта.

Сквозная система измерений, когда совместимы данные измерителя эфирного, неэфирного ТВ и аудитора-измерителя в интернете, упростит для рекламодателя планирование кросс-платформенных рекламных кампаний.