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Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров предложил создать единый счётчик для измерения аудитории на ТВ и в интернете Материал редакции
Интернет-площадки смогут не устанавливать счётчик, а передавать логи аудитору.
- Бывший глава Роскомнадзора, а сейчас гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров во время конференции ТВ-селлеров TV2B предложил создать единую систему измерений профессионального контента и рекламы на ТВ и в интернете, передаёт AdIndex.
- По его словам, такая идея обсуждалась в отрасли «достаточно давно», но интернет-игроки опасались за безопасность доступа к данным. Однако измеритель может играть роль аудитора, считает Жаров: если площадка не согласна на установку счётчика, она должна предоставить логи и соответствовать тем правилам, которые предлагает аудитор.
- Сквозная система позволит повысить монетизацию контента за счёт новых сфер измерения его распространения, считает Жаров.
- С 2017 года единственным официальным измерителем аудитории телеканалов на три года выбрана аналитическая компания Mediascope.
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Олег Павлов
Это будет очень удобно для государства
Дальше можно не читать, собственно)
Dmitry Nikonorov
Он что еблан?
John DoeDmitry
Нет. Госговнопропагандонов не смотрят уже и в Интернете - у них доходы от размещения рекламы падают. Поэтому надо назначить одного измерителя, который бы показывал "правильные" цифры.
Vitold SedyshevDmitry
Не там тема в другом эта группа людей хочет подмять под себя аудит контента и предлагает (раскачивает лодку) различные идиотские инициативы. А когда будет предложена та идея что запланирована она пройдет на ура, а то ведь разговоры давно шли и эта идея не такая идиотская как все остальные.
Oleksandr Volik
Лучше бы они себе счётчик гав*о-контента поставили...Хотя нет, сгорели бы к чертям, в первую же минуту работы...
Arthur Niazyan
Бывших роскомпозоровцев не бывает.
Ваня Пупкмн
Он дурачёк? Я могу любой счётчик вешать, хоть самописный, на свой сайт. Пакли убрал свои потные блять от сайтов, мразь!