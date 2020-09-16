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Лиана Липанова
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Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров предложил создать единый счётчик для измерения аудитории на ТВ и в интернете Материал редакции

Интернет-площадки смогут не устанавливать счётчик, а передавать логи аудитору.

  • Бывший глава Роскомнадзора, а сейчас гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров во время конференции ТВ-селлеров TV2B предложил создать единую систему измерений профессионального контента и рекламы на ТВ и в интернете, передаёт AdIndex.
  • По его словам, такая идея обсуждалась в отрасли «достаточно давно», но интернет-игроки опасались за безопасность доступа к данным. Однако измеритель может играть роль аудитора, считает Жаров: если площадка не согласна на установку счётчика, она должна предоставить логи и соответствовать тем правилам, которые предлагает аудитор.
  • Сквозная система позволит повысить монетизацию контента за счёт новых сфер измерения его распространения, считает Жаров.
  • С 2017 года единственным официальным измерителем аудитории телеканалов на три года выбрана аналитическая компания Mediascope.

Это будет очень удобно для государства, агентств и для рекламодателей. Наконец, для нас это тоже будет удобно, потому что мы сможем явно и прозрачно оценить аудиторию каждого нашего продукта.

Сквозная система измерений, когда совместимы данные измерителя эфирного, неэфирного ТВ и аудитора-измерителя в интернете, упростит для рекламодателя планирование кросс-платформенных рекламных кампаний.

Александр Жаров
гендиректор «Газпром-медиа»

#новость

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Олег Павлов

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Это будет очень удобно для государства

Дальше можно не читать, собственно) 

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Dmitry Nikonorov

2

Он что еблан?

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John Doe

Dmitry
2

Нет. Госговнопропагандонов не смотрят уже и в Интернете - у них доходы от размещения рекламы падают. Поэтому надо назначить одного измерителя, который бы показывал "правильные" цифры.

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Vitold Sedyshev

Dmitry
0

Не там тема в другом эта группа людей хочет подмять под себя аудит контента и предлагает (раскачивает лодку) различные идиотские инициативы. А когда будет предложена та идея что запланирована она пройдет на ура, а то ведь разговоры давно шли и эта идея не такая идиотская как все остальные.

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Oleksandr Volik

2

Лучше бы они себе счётчик гав*о-контента поставили...Хотя нет, сгорели бы к чертям, в первую же минуту работы...

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Arthur Niazyan

2

Бывших роскомпозоровцев не бывает.

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Ваня Пупкмн

0

Он дурачёк? Я могу любой счётчик вешать, хоть самописный, на свой сайт. Пакли убрал свои потные блять от сайтов, мразь!

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