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Татьяна Боброва
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«Яндекс.Дзен» предложил рекламодателям формат видео с оплатой за досмотры и «бесшовным» переходом на сайт Материал редакции

До этого рекламные ролики проигрывались внутри видео авторов.

4 комментария
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«Яндекс.Дзен» представил новый рекламный формат — видео с «бесшовным» переходом на сайт рекламодателя Scroll2Site, рассказали vc.ru в компании.

Ролики компаний будут появляться с пометкой «Промо» в ленте «Дзена», в том числе на главной странице «Яндекса» и в мобильном приложении сервиса. До этого видеореклама проигрывалась внутри видео авторов платформы и размещалась через рекламную сеть «Яндекса» (РСЯ).

Теперь рекламодатели смогут продвигать собственные видео из рекламного кабинета «Дзена» с оплатой за досмотры или клики (outstream-видео). Для размещения подойдут готовые рекламные ролики и видео из соцсетей, в том числе «распаковки», рум-туры и другие длинные форматы, говорят в компании.

Формат дополнит рекламные статьи с «бесшовным» переходом на сайт рекламодателя.

Новый формат видеорекламы взял лучшее из уже проверенного и эффективного формата рекламных статей. Рекламодатели могут подробно рассказать про свой продукт и не тратить время и деньги, угадывая правильные таргетинги.
Алгоритмы «Дзена» покажут видео тем, кому оно наиболее интересно, и помогут найти новую аудиторию. А механика Scroll2Site с бесшовным переходом на сайт рекламодателя повысит конверсию и сделает знакомство потребителя с продуктом более естественным.

Дмитрий Попов
руководитель отдела коммерческих решений «Яндекс.Дзена»

По собственным данным, пользователи «Дзена» проводят 140 млн минут в день за просмотром видео. Это 17% от общего времени на платформе, и показатель продолжает расти, отмечают в компании.

#новость #дзен

Татьяна Боброва
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4 комментария
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Andrey Arsentyev

1

Я «Яндекс.Дзен» сразу отключил у себя в браузере, спасибо за новость, всё правильно сделал

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Viktor Mann

0

Яндекс скатился ниже плинтуса за каких-то несколько лет. 

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evilnw

0

На одном пользователе протестировали подвоз мочи. Пришло время распространить практику на остальных.

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Marat Nigametzianov

0

А права на контент проверять кто будет?

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