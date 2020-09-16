Новый формат видеорекламы взял лучшее из уже проверенного и эффективного формата рекламных статей. Рекламодатели могут подробно рассказать про свой продукт и не тратить время и деньги, угадывая правильные таргетинги.

Алгоритмы «Дзена» покажут видео тем, кому оно наиболее интересно, и помогут найти новую аудиторию. А механика Scroll2Site с бесшовным переходом на сайт рекламодателя повысит конверсию и сделает знакомство потребителя с продуктом более естественным.