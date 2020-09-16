«Яндекс.Дзен» предложил рекламодателям формат видео с оплатой за досмотры и «бесшовным» переходом на сайт Материал редакции
До этого рекламные ролики проигрывались внутри видео авторов.
«Яндекс.Дзен» представил новый рекламный формат — видео с «бесшовным» переходом на сайт рекламодателя Scroll2Site, рассказали vc.ru в компании.
Ролики компаний будут появляться с пометкой «Промо» в ленте «Дзена», в том числе на главной странице «Яндекса» и в мобильном приложении сервиса. До этого видеореклама проигрывалась внутри видео авторов платформы и размещалась через рекламную сеть «Яндекса» (РСЯ).
Теперь рекламодатели смогут продвигать собственные видео из рекламного кабинета «Дзена» с оплатой за досмотры или клики (outstream-видео). Для размещения подойдут готовые рекламные ролики и видео из соцсетей, в том числе «распаковки», рум-туры и другие длинные форматы, говорят в компании.
Формат дополнит рекламные статьи с «бесшовным» переходом на сайт рекламодателя.
По собственным данным, пользователи «Дзена» проводят 140 млн минут в день за просмотром видео. Это 17% от общего времени на платформе, и показатель продолжает расти, отмечают в компании.
Я «Яндекс.Дзен» сразу отключил у себя в браузере, спасибо за новость, всё правильно сделал
На одном пользователе протестировали подвоз мочи. Пришло время распространить практику на остальных.
Блоги компаний
Показать еще