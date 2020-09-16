Прямой эфир
Медиа
Лиана Липанова
440

Издание VTimes бывших журналистов «Ведомостей» объявило о сборе средств на развитие Материал редакции

Проект официально запустится в октябре.

  • Издание VTimes запустило краудфандинг: проект собирает деньги на развитие.
  • «Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика. Сегодня она невозможна без поддержки читателей. У нас большие планы: мы хотим делать репортажи, аналитику, расследования, подкасты, видео. Все это не создать в одночасье, но с каждым вашим рублем наша мечта создать для вас полноценную мультимедийную платформу будет становиться ближе», — говорится на странице сбора средств.
  • Разово предлагается пожертвовать 2000, 5000 или 10 тысяч рублей, ежемесячно — 500, 1000 и 5000 рублей, ежегодно — 5000, 8000 или 10 тысяч рублей. По желанию можно выбрать и другую сумму.
  • Издатель VTimes Александр Губский также сообщил, что издание официально запустится в октябре.
  • Пятеро заместителей главреда «Ведомостей», и.о. шеф-редактора сайта газеты и ещё несколько сотрудников решили уволиться в середине июня 2020 года из-за назначения главным редактором издания Андрея Шмарова. В апреле журналисты обвиняли его во вмешательстве в редполитику издания и подрыве репутации газеты.
  • В конце июля уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о запуске собственного издания VTimes. Проект планирует зарабатывать на рекламе и краудфандинге — платной подписки не будет.

#новость #ведомости

Лиана Липанова
+27 299
5
3
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 158970, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Sep 2020 19:43:09 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Вторая мировая волна: как сохранить бизнес осенью 2020?
Говорят, осенью будет совсем нехорошо (если цензурно). Хорошо, если врут. Новая волна пандемии, выборы в США — даже…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Василий Степанов

3

Да кому они 300 лет сдались. Пусть для начала сделают что-нибудь путнее, а потом просят донаты

Ответить

Ilya Sorokin

Василий
0

Ага, а то задонатишь, а потом получишь сайт увешанный рекламой так, что ноут дымится )

Ответить

Роман Александров

Василий
0

Сделают Путину?

Ответить

Alex Kuz

1

Как, а это разве не так работает - собирают в одном месте суперталантливых журналистов без злобных учредителей и главных редакторов, и все само взлетает? что то здесь не так.

Ответить

Syzygy

0

 Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика

Вы ошибаетесь. Может, России и нужна, но жителям - точно нет.

Ответить

Valentin Omelyan

0
Ответить

Alex Cox

0

Почти вся современная журналистика построена на кликбейте и провокационных заявлениях. На ведомостях в том числе. И зачем мне скидываться на это?

Серьёзная деловая журналистика дорого стоит и нужна не больше чем 100 000 людей в РФ. Сухие выжимки я на тасс могу почитать, без лишнего. А для мировых новостей и аналитики есть куча других ресурсов на английском.

Ответить

Олег Кравченко

–1

Респект 🔥 ✊

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

МаксимаТелеком
Подписан
Отписаться
Инструкция: подружить iOS 14 и публичный Wi-Fi
Рассказываем, что делать, если вы обновились до новой iOS и внезапно перестали автоматически подключаться к Wi-Fi в общ…
1
ivi
Подписан
Отписаться
«Милого мальчика» от Шайи Лабафа впервые покажут на большом экране на Кинофлакон IVI
18 сентября в open-air кинотеатре Кинофлакон IVI впервые на большом экране покажут фильм «Милый мальчик» от Sony Pictur…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Изучаем американский английский: личный опыт погружения и немного советов
Продолжаем цикл об IT-эмиграции, посвященный работе за рубежом, изучению языков, обучению. В новой истории рассказываем…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Marvell
за день
Вот одного непойму никак я. Айтишники все такие прогрессивные, и ты, Микита, не мог не понимать, постя призыв в Инсте, что ты в США, тебе ничего не будет, а ребята то?! Или только сейчас глаза открыл? Вдруг узнал что…
Сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи уволившимся силовикам из-за ареста сотрудников компании
Александр Привалов
за неделю
Мы ведем репортаж из интернета, где только что кто-то под давлением фактов изменил своё мнение)
Производитель электрогрузовиков Nikola признал, что снял в рекламе машину, которая не может ехать самостоятельно

Комментарии

Yuri Ahmedov

«Яндекс.Дзен» предложил…

Artem Labutin

Исследование: мы…

Alex Cox

Издание VTimes бывших…

Пластиковое Окно

Разработчики пожаловались на…

Evil Pechenka

Инструкция: как написать…

Иван Крючков

Психолог, модель, детектив: кем…

Влад Швецов

Разработчики пожаловались на…

Фагиз Мавлютов

Константин Эрнст: стремление…

Фёдор Трухин

Российские издательства…

Иван Крючков

Психолог, модель, детектив: кем…

Mikhail Solovyev

Почему цена бензина постоянно…

Pepper510510 Rusty

«Успех — поступательное…

Marat Nigametzianov

«Яндекс.Дзен» предложил…

Сергей Лукин

Предприниматели открыли…

new_comment

Исследование: мы…

Syzygy

Издание VTimes бывших…

evilnw

«Яндекс.Дзен» предложил…

Marat Nigametzianov

Константин Эрнст: стремление…

Константин Шукалов

Apple отказалась от адаптера в…

Marat Nigametzianov

Глава «Газпром-медиа» Александр…