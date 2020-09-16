Издание VTimes бывших журналистов «Ведомостей» объявило о сборе средств на развитие Материал редакции
Проект официально запустится в октябре.
- Издание VTimes запустило краудфандинг: проект собирает деньги на развитие.
- «Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика. Сегодня она невозможна без поддержки читателей. У нас большие планы: мы хотим делать репортажи, аналитику, расследования, подкасты, видео. Все это не создать в одночасье, но с каждым вашим рублем наша мечта создать для вас полноценную мультимедийную платформу будет становиться ближе», — говорится на странице сбора средств.
- Разово предлагается пожертвовать 2000, 5000 или 10 тысяч рублей, ежемесячно — 500, 1000 и 5000 рублей, ежегодно — 5000, 8000 или 10 тысяч рублей. По желанию можно выбрать и другую сумму.
- Издатель VTimes Александр Губский также сообщил, что издание официально запустится в октябре.
- Пятеро заместителей главреда «Ведомостей», и.о. шеф-редактора сайта газеты и ещё несколько сотрудников решили уволиться в середине июня 2020 года из-за назначения главным редактором издания Андрея Шмарова. В апреле журналисты обвиняли его во вмешательстве в редполитику издания и подрыве репутации газеты.
- В конце июля уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о запуске собственного издания VTimes. Проект планирует зарабатывать на рекламе и краудфандинге — платной подписки не будет.
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Василий Степанов
Да кому они 300 лет сдались. Пусть для начала сделают что-нибудь путнее, а потом просят донаты
Ilya SorokinВасилий
Ага, а то задонатишь, а потом получишь сайт увешанный рекламой так, что ноут дымится )
Роман АлександровВасилий
Сделают Путину?
Alex Kuz
Как, а это разве не так работает - собирают в одном месте суперталантливых журналистов без злобных учредителей и главных редакторов, и все само взлетает? что то здесь не так.
Syzygy
Мы уверены, что России нужна независимая и качественная деловая журналистика
Вы ошибаетесь. Может, России и нужна, но жителям - точно нет.
Valentin Omelyan
Alex Cox
Почти вся современная журналистика построена на кликбейте и провокационных заявлениях. На ведомостях в том числе. И зачем мне скидываться на это?
Серьёзная деловая журналистика дорого стоит и нужна не больше чем 100 000 людей в РФ. Сухие выжимки я на тасс могу почитать, без лишнего. А для мировых новостей и аналитики есть куча других ресурсов на английском.
Олег Кравченко
Респект 🔥 ✊