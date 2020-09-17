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Галина Мубаракшина
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Прокат DVD-дисков принёс Netflix $300 млн выручки в 2019 году — сервисом пользуются больше 2 млн американцев Материал редакции

Подписчики ценят большой выбор фильмов и высокое качество, но популярность сервиса с каждым годом падает.

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Netflix до сих пор присылает пользователям в США по почте DVD и Blu-ray-диски, узнало Wired. Одним подписчикам нравится более широкий выбор фильмов, другие ценят возможность как можно раньше увидеть новые релизы, третьи — более высокое качество изображения, указывает издание.

В 2019 году прокат видео на физических носителях принёс компании почти $300 млн, указывает Wired со ссылкой на финансовый отчёт Netflix. Это крошечная часть по сравнению с $20 млрд, которые обеспечила подписка на стриминговый сервис, отмечает издание.

Конверты с дисками с DVD.com, принадлежащей Netflix Vox

В 2011 году Netflix планировал выделить направление проката дисков в отдельную компанию Qwikster, но пересмотрел планы: на фоне новостей о разделении компания потеряла половину стоимости за два месяца и 800 тысяч подписчиков, напоминает Wired.

В декабре 2019 года глава Netflix Рид Хастингс сказал, что не планирует закрывать сервис ещё минимум пять лет. Сейчас им пользуются больше 2 млн человек. Однако их количество уменьшается на полмиллиона в год, отмечает Wired. Кроме того, из-за пандемии сроки доставки и возврата дисков почтой удлинились, а новых фильмов на физических носителях стало меньше.

История Neflix началась с проката фильмов: компания предлагала пользователям доставку дисков почтой и оплату банковской картой. Чтобы получить фильм, не нужно было идти в магазин или офис.

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#netflix

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