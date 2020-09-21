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Рая Хачатрян
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YouTube вновь увеличил количество модераторов после тестов ИИ: он оказался слишком жёстким цензором Материал редакции

Видеосервис доверился алгоритмам во время пандемии.

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YouTube вернул модераторов для проверки вредоносного контента, пишет Financial Times. Искусственный интеллект, который следил за контентом во время пандемии, оказался слишком жестоким цензором.

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан рассказал FT, что с апреля по июнь искусственный интеллект удалил около 11 млн видео, что в два раза больше, чем обычно.

Часть запретов сняли после того, как их создатели подали апелляции — YouTube восстановил около 160 тысяч видео. Половина владельцев обжалованных видео не нарушала правила — это на 25% больше, чем за январь-март.

Мохан говорит, что в начале пандемии, когда в сети появилось много фейков и люди не могли их контролировать, пришлось сделать выбор в пользу машин — отказаться от точности, но усилить защиту пользователей от вредоносного контента. В итоге компания отключила часть из 10 тысяч модераторов.

Он добавляет, что самый важный плюс искусственного интеллекта — это скорость: более 50% из этих 11 млн видео никто не успел посмотреть, а более 80% набрали менее 10 просмотров. «И в этом сила алгоритмов»,— говорит Мохан.

Главная проблема алгоритма в том, что они часто не очень хорошо помогали решать, что следует удалить, добавляет Мохан. Поэтому сейчас ИИ будет отбирать видео, а окончательные решения будут принимать модераторы.

  • YouTube продолжает бороться с дезинформацией. В ближайшие дни компания запустит функцию фактчекинга в Великобритании и Германии. Раньше она работала только в Индии и США.
  • Функция работает, когда пользователи ищут видео по актуальным новостям. YouTube рекомендует им ознакомиться со статьями с проверенной информацией по этой теме от специалистов сервиса или авторитетных изданий.

#новость #youtube

Рая Хачатрян
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Больше, больше жёсткости!

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