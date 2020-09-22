Компания бесплатно покажет матчи во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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Mail.ru Group купила у «Телеспорта» права на онлайн-трансляцию матчей испанской Ла Лиги и итальянской Серии А на сезон 2020-2021 года, рассказали vc.ru в компании. Сумма сделки не раскрывается.

Компания бесплатно покажет матчи на видеовитрине «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в специальных разделах на «Смотри Mail.ru» и «Спорт Mail.ru» и в плеере Mail.ru Group на сайте «Телеспорта». Трансляции будут доступны на любых устройствах, в том числе «умных» телевизорах через приложение «ОК Видео», отметили в группе.

Матчи будут показывать в полном объёме — в прямом эфире или записи, а также ролики с самыми зрелищными моментами матчей. Отдельные игры будут доступны в режиме «интершум» (без комментариев).

По собственным данным, прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» набрал более 450 млн просмотров. Однако тогда Mail.ru Group была площадкой дистрибуции, а теперь стала полноценным обладателем прав, отметили в компании: например, группа сможет запускать партнёрские интеграции.

С кем уже есть договорённости, в компании пока не говорят.