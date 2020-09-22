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Татьяна Боброва
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Mail.ru Group купила права на онлайн-трансляции нового сезона чемпионатов Испании и Италии по футболу Материал редакции

Компания бесплатно покажет матчи во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

10 комментариев
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Mail.ru Group купила у «Телеспорта» права на онлайн-трансляцию матчей испанской Ла Лиги и итальянской Серии А на сезон 2020-2021 года, рассказали vc.ru в компании. Сумма сделки не раскрывается.

Компания бесплатно покажет матчи на видеовитрине «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в специальных разделах на «Смотри Mail.ru» и «Спорт Mail.ru» и в плеере Mail.ru Group на сайте «Телеспорта». Трансляции будут доступны на любых устройствах, в том числе «умных» телевизорах через приложение «ОК Видео», отметили в группе.

Матчи будут показывать в полном объёме — в прямом эфире или записи, а также ролики с самыми зрелищными моментами матчей. Отдельные игры будут доступны в режиме «интершум» (без комментариев).

По собственным данным, прошлый сезон Ла Лиги и Серии А во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» набрал более 450 млн просмотров. Однако тогда Mail.ru Group была площадкой дистрибуции, а теперь стала полноценным обладателем прав, отметили в компании: например, группа сможет запускать партнёрские интеграции.

С кем уже есть договорённости, в компании пока не говорят.

  • «Телеспорт» выиграла тендер на трансляцию матчей чемпионата Испании в России в сезоне 2021/22, сообщало в июле Sports.ru со ссылкой на Telegram-канал Ofnews.
  • Права на спортивные трансляции покупают и другие интернет-компании. Например, у Rambler Group есть эксклюзивные права на показ в России матчей Английской премьер-лиги в период с 2019 по 2022 год. Матчи показывает онлайн-кинотеатр Okko.

#новость #mailrugroup

Татьяна Боброва
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10 комментариев
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Tigran Grigoryants

3

Слава Богу, и в этом году ничто не помешает смотреть Стивена Сигала на Матч ТВ.

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Радмир Фаизов

0

В каком приложении получается можно будет посмотреть

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Sergey Luchin

Радмир
1

ВК, ОК, Смотри Mail.ru и Спорт Mail.ru

Ответить

Николай Шелопугин

Sergey
0

Как вариант OKKO SPORT, СП мэйла и сбера

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Александр Медведь

Sergey
0

А в приложении Ситимобил что ли не будет?

Ответить

Андрей Майнгардт

0

Новость просто огонь 🔥🔥🔥

Ответить

Alex Konin

0

Звучит неплохо и как промо к развитию видеосервисов mail.ru

Ответить

Saucedo Puetz

0

Спасибо но я через бесплатные IPTV плейлисты посмотрю)

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Николай Шелопугин

0

Что за менеджмент у Матч ТВ?! С такими ресурсами упустить сначала АПЛ, потом другие топовые лиги.

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Александр Антипов

0

Я надеюсь будут транслировать матчи? А не просто покажут обзор который можно посмотреть на любом сайте.

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