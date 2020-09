С чего началась Morning Brew

После выпуска Алексу предложили поработать в отделе продаж и трейдинга Morgan Stanley (позже Либерман согласился). Вместе с тем он стал готовить студентов к собеседованиям и расспрашивал, как они следят за деловыми новостями. Каждый ответ напоминал предыдущий: «Приходится читать The Wall Street Journal».

Чтобы помочь им и самому себе, Алекс начал писать ежедневные сводки Market Corner: читал сухие и трудные для студентов материалы The Wall Street Journal, The Economist, Financial Times, CNBC, Reuters и составлял заметки на 50–150 слов.