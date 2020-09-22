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«Яндекс.Музыка» открыла авторам подкастов доступ к информации об аудитории и прослушиваниях Материал редакции
Данные позволят авторам лучше понимать свою аудиторию и общаться с рекламодателями.
«Яндекс.Музыка» в тестовом режиме запускает личные кабинеты для авторов подкастов, сообщили vc.ru в компании. Подкастерам будут доступны общие цифры прослушиваний, статистика по каждому эпизоду, а также пол, возраст и география слушателей.
Кабинет пока доступен у части авторов, но в ближайшее время компания обещает открыть его всем. Чтобы посмотреть статистику, необходимо иметь как минимум одну загруженную запись на «Яндекс.Музыке» и аккаунт «Яндекса».
До этого подкастеры могли смотреть статистику только раз в месяц: она была короткой и высылалась только по запросу самого автора, уточнили в компании.
В помощь авторам подкастов «Яндекс.Музыка» запустила канал в «Яндекс.Дзене» — «Энциклопедия подкастера». Каждую неделю журналисты, контент-продюсеры, специалисты по маркетингу и рекламе будут рассказывать о запуске и продвижении подкастов, а также как на них заработать.
- Яндекс.Музыка запустила подкасты в конце 2018 года. По собственным данным компании, в 2020 году количество слушателей подкастов выросло в шесть раз год к году — это каждый четвёртый подписчик.
- Помимо музыки направление подкастов развивают и другие в том числе Apple и Spotify. У Spotify раздел подкастов в России пока не работает.
А зачем вообще делают подкасты на Яндексе если можно вести блог на Ютубе с гораздо большей аудиторией
Так на ютьбе давно фоновое прослушивание есть.
Смысл было запускать подкасты, если авторы не могли смотреть статистику? Какой толк тогда было им запускать на яндекс музыке?
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