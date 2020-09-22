Данные позволят авторам лучше понимать свою аудиторию и общаться с рекламодателями.

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«Яндекс.Музыка» в тестовом режиме запускает личные кабинеты для авторов подкастов, сообщили vc.ru в компании. Подкастерам будут доступны общие цифры прослушиваний, статистика по каждому эпизоду, а также пол, возраст и география слушателей.

Кабинет пока доступен у части авторов, но в ближайшее время компания обещает открыть его всем. Чтобы посмотреть статистику, необходимо иметь как минимум одну загруженную запись на «Яндекс.Музыке» и аккаунт «Яндекса».

До этого подкастеры могли смотреть статистику только раз в месяц: она была короткой и высылалась только по запросу самого автора, уточнили в компании.

В помощь авторам подкастов «Яндекс.Музыка» запустила канал в «Яндекс.Дзене» — «Энциклопедия подкастера». Каждую неделю журналисты, контент-продюсеры, специалисты по маркетингу и рекламе будут рассказывать о запуске и продвижении подкастов, а также как на них заработать.