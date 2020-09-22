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Рая Хачатрян
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«Яндекс.Музыка» открыла авторам подкастов доступ к информации об аудитории и прослушиваниях Материал редакции

Данные позволят авторам лучше понимать свою аудиторию и общаться с рекламодателями.

6 комментариев
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«Яндекс.Музыка» в тестовом режиме запускает личные кабинеты для авторов подкастов, сообщили vc.ru в компании. Подкастерам будут доступны общие цифры прослушиваний, статистика по каждому эпизоду, а также пол, возраст и география слушателей.

Кабинет пока доступен у части авторов, но в ближайшее время компания обещает открыть его всем. Чтобы посмотреть статистику, необходимо иметь как минимум одну загруженную запись на «Яндекс.Музыке» и аккаунт «Яндекса».

До этого подкастеры могли смотреть статистику только раз в месяц: она была короткой и высылалась только по запросу самого автора, уточнили в компании.

В помощь авторам подкастов «Яндекс.Музыка» запустила канал в «Яндекс.Дзене» — «Энциклопедия подкастера». Каждую неделю журналисты, контент-продюсеры, специалисты по маркетингу и рекламе будут рассказывать о запуске и продвижении подкастов, а также как на них заработать.

  • Яндекс.Музыка запустила подкасты в конце 2018 года. По собственным данным компании, в 2020 году количество слушателей подкастов выросло в шесть раз год к году — это каждый четвёртый подписчик.
  • Помимо музыки направление подкастов развивают и другие в том числе Apple и Spotify. У Spotify раздел подкастов в России пока не работает.

#новость #яндекс #яндексмузыка #подкасты

Рая Хачатрян
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6 комментариев
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Александр Королёв

1

А зачем вообще делают подкасты на Яндексе если можно вести блог на Ютубе с гораздо большей аудиторией

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Сергей

Александр
0

Затем, что это в принципе разные форматы. Соответственно, разные сценарии потребления и порой разная аудитория

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Yan Purvenes

Сергей
1

Так на ютьбе давно фоновое прослушивание есть.

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Андрей Андреевич

Yan
0

Есть, но за деньги :)

https://www.youtube.com/red?hl=ru&gl=RU

Ответить

____ ________

0

ок

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Yan Purvenes

0

Смысл было запускать подкасты, если авторы не могли смотреть статистику? Какой толк тогда было им запускать на яндекс музыке?

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